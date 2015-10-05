Сибарит написав: ЛАД написав:
Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают
И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования 😁
А вот это как раз не обязательно.
Могут вполне обойтись вантузом и тросом. В зависимости от присвоенной квалификации.
Сибарит написав: ЛАД написав:
В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили.
И это вполне естественно. Кризисы перепроизводства характерны для любых рынков, в т.ч и для рынка труда.
Возможность хоть какого-то если не планирования, то хотя бы прогнозирования не предусматривается? Считаете невозможно?