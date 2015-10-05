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Додано: Вів 01 лип, 2025 14:10
Re: Психологія та саморозвиток
Ну а якщо серйозніше (я таки глянув відео). Та хіба не всі такі були підлітками. В Харкові на Хобітці та й інших місцях всяких молодіжних тусовок десь так само проходили знайомства, от хіба що з "викраденням" телефонів не прикалувалися
Додано: Вів 01 лип, 2025 14:19
да ничего уникального в таких знакомствах нет, так и должно быть и в мои 13 было точно так же. Знакомства ради развлечения. Я смотрю на другое какие у малых барьеры в общении и как быстро они падают. А если не падают помогаю морально, поддерживаю. Но это конечно не тема данной ветки. У всех ли проходило так детство хз, но по конфликтности некоторых форумчан делаю вывод, что из клетки этих тигров выпускали нечасто.
Додано: Вів 01 лип, 2025 14:32
Re: Психологія та саморозвиток
Хоспаді , він повернувся з ще більшим маразмом: крадіжка це не крадіжка, випрошувати це креативно і весело)))
О богі))
Коли припиниться ця романтизація підліткової злочинності і жебрацтва))
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