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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:48
Banderlog
Шо наступне ? Прилюдно нассяти собі в штани ?
Не будь удобним для батьків , усцись!
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:54
EQ контент измеряется ощущениями, если вас уличная социализация не прёт идите себе бухайте или что вы там привыкли делать. Всё что происходит на IRL стримах имеет целью вызвать у зрителя ощущения, а зритель своими комментами вызывает ощущение и мотивирует стримеров.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 лип, 2025 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:03
Wirująświatła написав:
EQ контент измеряется ощущениями, если вас уличная социализация не прёт идите себе бухайте или что вы там привыкли делать. Всё что происходит на стримах имеет целью вызвать у зрителя ощущения, а зритель своими комментами вызывает ощущение и мотивирует стримеров.
Ну так чому завдання не влаштуватись на роботу продавцем морозива? Чи вигульщиком собак? Ваші поїздки в польшу eq не розвивають?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:48
Faceless
Начальник, а ты в молодости со своими «бандитами» печатки и цепочки на пропитание с проходящих терпил на «Финляндию» с закусью не сбивал???
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барабашов
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:50
барабашов написав:Faceless
Начальник, а ты в молодости со своими «бандитами» печатки и цепочки на пропитание с проходящих терпил на «Финляндию» с закусью не сбивал???
Ні. Хочете вірте, хочете ні
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:50
барабашов написав:Faceless
Начальник, а ты в молодости со своими «бандитами» печатки и цепочки на пропитание с проходящих терпил на «Финляндию» с закусью не сбивал???
Випрошування грошей, якщо воно навʼязливе, може йти як дрібне хуліганство - адміністративне правопорушення.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:58
пару дней назад прикол был, стример таксист на майбах, везет випа, лица не видно (картинка заблюрена), но звук есть, звонит этот пассажир кому то (чат по голосу угадывает кто это) а потом сливает в эфир свой номер телефона (называет его тому кому звонит). Если бы на стриме были хейтеры его бы захейтили в момент.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 01 лип, 2025 17:44
Wirująświatła
І ?…
Що робити з цією новиною? 😀
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Додано: Вів 01 лип, 2025 17:52
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Якась пропаганда злочинності
айфон через 5 минут вернули, выпрашивание денег не преступление. мир не чёрно-белый для таких глубоких выводов.
Стаття 304 КК - втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми
Стаття 150-1 КК - втягнення дітей у жебрацтво.
Випрошування грошей, якщо воно навʼязливе, може йти як дрібне хуліганство - адміністративне правопорушення.
Повернення вкраденого не нівелює сам факт крадіжки. Крадіжка вважається закінченим злочином з моменту заволодіння майном, тобто коли особа отримала можливість ним розпорядитися. Тобто сам факт злочину залишається, навіть якщо вкрадене повернули, але повернення може впливати на те, як саме крадія може бути притягнуто до відповідальності. Варто зазначити, що вкрадений айфон вже не підпадатиме під категорію дрібної крадіжки, що є адміністративним правопорушенням, а вже є кримінальним злочином.
Опасность ещё и в том, что раз-другой вернули, а в третий раз может быть: "А почему бы и не оставить себе?"
Упаси бог ребёнка да к такому психологу.
какая разница сломают ему нис в этой или другой ситуации?
Интересно, детство без сломанного носа - не детство?
Сколько раз надо получить перелом носа для эффективной социализации?
Думал, до дна уже добрались, но тут снизу постучали.
Покалечить кого-нибудь "по приколу" для эффективной социализации не требуется?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 01 лип, 2025 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:02
ЛАД написав:
Опасность ещё и в том, что раз-другой вернули, а в третий раз может быть: "А почему бы и не оставить себе?"
Тогда, благодаря развитому EQ и высокой степени социализации, легко найдут общий язык с сокамерниками.
Тоже польза.
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