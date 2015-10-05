Додано: Вів 01 лип, 2025 18:04

ещё один комментирует без просмотра того, что он комментирует. объясните кто нибудь людям с бронепоезда, что на момент "имитации кражи айфона" пацан который это сделал с психологом не общался, и в чате ничего подобного не писали. Он сделал это по своей инициативе. Это же видно по видео.



Пацан сначала просит телефон (с которого идёт стрим, там же чат куда пишут задания) и сразу же с ним бежит. Как я мог дать ему это задание, если телефона со стримом у него не было? 1е задание которое я ему дал - выпросить 50 рублей. до этого чат с пацанами не общался. Чат общается с тем у кого в руках телефон со стримом. Без трансляций мыслей всем остальным.



школота с видео умнее некоторых на этой ветке. По крайней мере они с очевидными фактами не спорят и высосанных из пальца выводов не делают.