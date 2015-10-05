«Не даешь взятки - социофоб»
«Имеешь высокий икью - сможешь занести даже президенту США»
А тут интереснее и интереснее становится 😅
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Додано: Вів 01 лип, 2025 19:26
Дна нет))
«Не даешь взятки - социофоб»
«Имеешь высокий икью - сможешь занести даже президенту США»
А тут интереснее и интереснее становится 😅
Додано: Вів 01 лип, 2025 19:38
За крок...©
Це точно!))
Чого тільки вартувало підняти тему про ціни на продукти 😅 - так спочатку майже всі взяли це "в штики"/сперечались, а вже потім - "ну так, справді, ціни дуже високі цього року..."
То накуя спочатку заперечувати?😅
Ну це ж не твоя пуста голова))
В ній ми б померли від скуки і твоїх тупих жартів!😁
Додано: Вів 01 лип, 2025 20:33
це якщо не попаде на соціофоба. Який не візьме взятку і не пожаліє.)
Додано: Вів 01 лип, 2025 20:35
от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
Додано: Вів 01 лип, 2025 20:42
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