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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 607608609610 Додано: Сер 02 лип, 2025 01:56 ЛАД написав: Фамильные драгоценности, к сожалению, есть не у всех. И тяжеловато многим приходится уже. Фамильные драгоценности, к сожалению, есть не у всех. И тяжеловато многим приходится уже. не певен що було б гірше.

Виїхають економічно активні а залишається баласт.

Сюди звичайно заходять гроші заробітчан, но

Но вони ідуть лише на підтримку штанів тих що залишились.

Проблема в тім що заробітчани раніше заробляли там, а витрачали тут. А зараз ні в будівництво тут ні в споживання не вкладаються. не певен що було б гірше.Виїхають економічно активні а залишається баласт.Сюди звичайно заходять гроші заробітчан, ноНо вони ідуть лише на підтримку штанів тих що залишились.Проблема в тім що заробітчани раніше заробляли там, а витрачали тут. А зараз ні в будівництво тут ні в споживання не вкладаються. Banderlog

Повідомлень: 3073 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 87 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 01:58 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.

Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования". Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".

Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу. А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.

ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш. Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникаєА якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш. Это вполне возможно, когда есть нехватка специалистов и легко найти работу да ещё и лучшую, чем по распределению.

Но мы говорим не только о бюджетних посадах. Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.



Сибарит написав: Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества.

Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.

ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях... Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях... Специалист и руководитель это, вообще-то, разные работы с разными требованиями. Согласен, что они нечасто совпадают в одном человеке.

Идеальный случай, когда такое случается. И таких надо искать.

Насчёт руководителей, возможно, вы правы - "найкращі ... керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях", а вот насчёт работников-специалистов позволю себе не согласиться. Это вполне возможно, когда есть нехватка специалистов и легко найти работу да ещё и лучшую, чем по распределению.Но мы говорим не только о бюджетних посадах. Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.Специалист и руководитель это, вообще-то, разные работы с разными требованиями. Согласен, что они нечасто совпадают в одном человеке.Идеальный случай, когда такое случается. И таких надо искать.Насчёт руководителей, возможно, вы правы - "найкращі ... керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях", а вот насчёт работников-специалистов позволю себе не согласиться. ЛАД 2 Повідомлень: 35021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 02:00 Banderlog написав: .........

Щодо "відмінників" то серед них чомусь маса нєврастєнніків особливо серед дівчат. .........Щодо "відмінників" то серед них чомусь маса нєврастєнніків особливо серед дівчат. Не знаю.

В моё время такого не замечал. Ни среди ребят, ни среди девушек.

Что-то изменилось? В школе, в системе оценивания, в системе образования?

По учебникам - как-то года 3 назад глянул учебник биологии (ботаники? точно не помню) мне тошно стало от ненужных подробностей, которые можно только заучивать наизусть. Не знаю.В моё время такого не замечал. Ни среди ребят, ни среди девушек.Что-то изменилось? В школе, в системе оценивания, в системе образования?По учебникам - как-то года 3 назад глянул учебник биологии (ботаники? точно не помню) мне тошно стало от ненужных подробностей, которые можно только заучивать наизусть. ЛАД 2 Повідомлень: 35021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 02:05 ЛАД написав: Успіх

Если знать все подробности производства, то есть будет просто нечего. Только то, что вырастил сам. Если знать все подробности производства, то есть будет просто нечего. Только то, что вырастил сам.

Например, рагу из колорадского жука 😁

Те, кто пытается прокормиться с собственного хозяйства, а не вырастить пару кустиков укропа на даче, тоже применяют химию. И делают это не всегда профессионально.

Тут вопрос не столько в знании процессов, а в адекватной оценке результатов. Ну не верю я, что нигде никто не контролирует качество продуктов. Были бы нарушены нормы, эти фермы уже прикрылись.

Для тех, кто боится, сохраняется возможность покупать дикую рыбу (далеко не все породы разводят искусственно) и наслаждаться естественными продуктами загрязнения мирового океана. Например, рагу из колорадского жука 😁Те, кто пытается прокормиться с собственного хозяйства, а не вырастить пару кустиков укропа на даче, тоже применяют химию. И делают это не всегда профессионально.Тут вопрос не столько в знании процессов, а в адекватной оценке результатов. Ну не верю я, что нигде никто не контролирует качество продуктов. Были бы нарушены нормы, эти фермы уже прикрылись.Для тех, кто боится, сохраняется возможность покупать дикую рыбу (далеко не все породы разводят искусственно) и наслаждаться естественными продуктами загрязнения мирового океана. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8523 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21584 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 02:14 ЛАД написав:

Кризисы случаются достаточно регулярно.

У вас, по-моему, слишком сильна вера в чудодейственную "силу рынка".

Допускаю, что у меня она чересчур слаба. Кризисы случаются достаточно регулярно.У вас, по-моему, слишком сильна вера в чудодейственную "силу рынка".Допускаю, что у меня онаслаба.

Кризисы случаются и проходят. Система возвращается к равновесию. Это устойчивое равновесие.



У меня слишком слаба вера в возможности адекватного планирования в государственных масштабах. И ещё слабее вера в возможность исправления ошибок планирования без катастрофических последствий. Кризисы случаются и проходят. Система возвращается к равновесию. Это устойчивое равновесие.У меня слишком слаба вера в возможности адекватного планирования в государственных масштабах. И ещё слабее вера в возможность исправления ошибок планирования без катастрофических последствий. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8523 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21584 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 02:19 Banderlog написав: ЛАД написав: Фамильные драгоценности, к сожалению, есть не у всех. И тяжеловато многим приходится уже. Фамильные драгоценности, к сожалению, есть не у всех. И тяжеловато многим приходится уже. не певен що було б гірше.

Виїхають економічно активні а залишається баласт.

Сюди звичайно заходять гроші заробітчан, но

Но вони ідуть лише на підтримку штанів тих що залишились.

Проблема в тім що заробітчани раніше заробляли там, а витрачали тут. А зараз ні в будівництво тут ні в споживання не вкладаються. не певен що було б гірше.Сюди звичайно заходять гроші заробітчан, ноНо вони ідуть лише на підтримку штанів тих що залишились.Проблема в тім що заробітчани раніше заробляли там, а витрачали тут. А зараз ні в будівництво тут ні в споживання не вкладаються. Не тот случай.

Так происходит в случае "нормальной" эмиграции. Сейчас бежали от войны. Все подряд.

Зависело больше не от уровня экономической активности (а, скорее, вообще от этого зависело достаточно слабо), а от уровня страха перед войной.

Вопрос к вам, как жителю запада - сейчас вообще есть заробитчане? Не тот случай.Так происходит в случае "нормальной" эмиграции. Сейчас бежали от войны. Все подряд.Зависело больше не от уровня экономической активности (а, скорее, вообще от этого зависело достаточно слабо), а от уровня страха перед войной.Вопрос к вам, как жителю запада - сейчас вообще есть заробитчане? ЛАД 2 Повідомлень: 35021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 02:28 Сибарит написав: ЛАД написав: Успіх

Если знать все подробности производства, то есть будет просто нечего. Только то, что вырастил сам. Если знать все подробности производства, то есть будет просто нечего. Только то, что вырастил сам.

Например, рагу из колорадского жука 😁

Те, кто пытается прокормиться с собственного хозяйства, а не вырастить пару кустиков укропа на даче, тоже применяют химию. И делают это не всегда профессионально.

Тут вопрос не столько в знании процессов, а в адекватной оценке результатов. Ну не верю я, что нигде никто не контролирует качество продуктов. Были бы нарушены нормы, эти фермы уже прикрылись.

Для тех, кто боится, сохраняется возможность покупать дикую рыбу (далеко не все породы разводят искусственно) и наслаждаться естественными продуктами загрязнения мирового океана. Например, рагу из колорадского жука 😁Те, кто пытается прокормиться с собственного хозяйства, а не вырастить пару кустиков укропа на даче, тоже применяют химию. И делают это не всегда профессионально.Тут вопрос не столько в знании процессов, а в адекватной оценке результатов. Ну не верю я, что нигде никто не контролирует качество продуктов. Были бы нарушены нормы, эти фермы уже прикрылись.Для тех, кто боится, сохраняется возможность покупать дикую рыбу (далеко не все породы разводят искусственно) и наслаждаться естественными продуктами загрязнения мирового океана. Не берусь судить - у меня нет знакомых, которые пытались бы прокормиться полностью с собственного хозяйства.

Не совсем уверен в справедливости/правильности норм. Но я, в общем-то, писал не об этом, а о том, что не стоит уделять много внимания таким роликам/статьям. Всё равно придётся есть, "что дают" (продают в магазинах).

Когда-то ещё в студенчестве была знакомая девушка, которая до поступления успела поработать на молокозаводе. Молоко она не пила. Не берусь судить - у меня нет знакомых, которые пытались бы прокормиться полностью с собственного хозяйства.Не совсем уверен в справедливости/правильности норм. Но я, в общем-то, писал не об этом, а о том, что не стоит уделять много внимания таким роликам/статьям. Всё равно придётся есть, "что дают" (продают в магазинах).Когда-то ещё в студенчестве была знакомая девушка, которая до поступления успела поработать на молокозаводе. Молоко она не пила. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 лип, 2025 02:35, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 35021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 02:35 Сибарит написав: ЛАД написав:

Кризисы случаются достаточно регулярно.

У вас, по-моему, слишком сильна вера в чудодейственную "силу рынка".

Допускаю, что у меня она чересчур слаба. Кризисы случаются достаточно регулярно.У вас, по-моему, слишком сильна вера в чудодейственную "силу рынка".Допускаю, что у меня онаслаба.

Кризисы случаются и проходят. Система возвращается к равновесию. Это устойчивое равновесие.



У меня слишком слаба вера в возможности адекватного планирования в государственных масштабах. И ещё слабее вера в возможность исправления ошибок планирования без катастрофических последствий. Кризисы случаются и проходят. Система возвращается к равновесию. Это устойчивое равновесие.У меня слишком слаба вера в возможности адекватного планирования в государственных масштабах. И ещё слабее вера в возможность исправления ошибок планирования без катастрофических последствий. Banderlog (по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует. А учитывая их роль в сегодняшней экономике, сложно осуждать планирование.

А для своевременного обнаружения и исправления ошибок в любой системе обязательно наличие сильных обратных связей. (по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует. А учитывая их роль в сегодняшней экономике, сложно осуждать планирование.А для своевременного обнаружения и исправления ошибок в любой системе обязательно наличие сильных обратных связей. ЛАД 2 Повідомлень: 35021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 02:40 ЛАД написав: Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий. Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.

А такие заявки точно будут в достаточном количестве?

Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы.

А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно? А такие заявки точно будут в достаточном количестве?Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы.А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8523 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21584 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 02:46 ЛАД написав: Banderlog (по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует. (по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует.

Масштабы все же очень разные.

Но и на уровне корпораций издержки на систему управления чудовищны. И очень многое получается нерационально. Там бюрократия похлеще государственной.

Ну и восстанавливаться самостоятельно после серьезных кризисов корпорации обычно не умеют. Масштабы все же очень разные.Но и на уровне корпораций издержки на систему управления чудовищны. И очень многое получается нерационально. Там бюрократия похлеще государственной.Ну и восстанавливаться самостоятельно после серьезных кризисов корпорации обычно не умеют. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8523 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21584 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 607608609610 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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