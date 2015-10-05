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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 613614615616>
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:15

EQ -IQ: рептилоідо-когнітивна

трохи про рептилоїдну і когнітивну частину інетелекту (EQ -IQ)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:18

  Wirująświatła написав:смысл социализации - принять другого подростка таким каким он есть, с интересом к нему, научиться дружбе и общению.

Это цель, а я попытался чуть-чуть копнуть в сторону методов достижения.

По поводу стримов я бы не обольщался. В таком возрасте подростки уже вполне умеют фильтровать информацию так, чтобы и внимание привлечь, и свой мирок оставить закрытым.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:22

  Banderlog написав:Щодо випрошування для здорового бугая це в моїй системі координат падіння нижче плінтуса.
В нас коли ми дорослішали гонору було...
Не менше ніж в Кіси Воробянінова :lol:

Як там у православії щодо гордині?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:26

  Hotab написав:Banderlog

в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.


Всюди так.
Це доречі ще одна якась несуразна помилка Віталія «в школє все зарегулировано, любимчики, учителя говорят кого уважать, а вот в дворовой компании все равны, никого не унижают, иначе он уйдет».

Чушь собача! І уніжають слабаков, і не уйдет він скоріше за все нікуди. Бо нема куди йти. А «сидіти дома самому» не хоче. Тому терпить тролінг і трансформується. Вчиться бути сильнішим, а не жертвою. Доказує собі і іншим.
Нема груп без лідера, який в неформальній групі ясно що не назначений вчителем. Але лідери і аутсайдери є все одно. Завжди і всюди.
Група без лідера недієздатна.
В групі море бути хоч кожен «експертом», але без лідера десятки ідей залишаться лише ідеями. Ніхто не організує їх виконання. Не складе план, не розподілить обовʼязки. Не спитає за виконання. І по факту нібуя не буде зроблено.



У складі неформальних підліткових груп зазвичай виділяють певні неформальні ролі. Ось найпоширеніші з них:
1. Лідер — найвпливовіший учасник групи, часто ініціатор ідей, дій, норм поведінки.
2. Експерт (інтелектуальний лідер) — авторитет у сфері знань, дає поради, пропонує раціональні рішення.
3. Організатор (активіст) — відповідає за реалізацію ідей лідера, організовує діяльність групи.
4. Улюбленець (душа компанії) — створює емоційну атмосферу, часто гуморист, підтримує настрій.
5. Послідовники (рядові учасники) — приймають правила групи, йдуть за лідером.
6. Опозиціонер (критик) — може неформально протистояти лідеру, пропонує альтернативи.
7. Ізгой (маргінал) — учасник, який не приймається більшістю, іноді об’єкт глузувань або ігнорування.

Ці ролі можуть змінюватися з часом, і одна людина може поєднувати кілька з них залежно від ситуації.




Оце я знаю ще зі школи (вчили в теорії) , і це є на практиці.
У тебе ж якісь цікаві групи були.

Зараз саме час сказати, що ти «шутіл», що у вас в групі всі були рівні


в 1965 году шестеро мальчиков, сбежавших из католической школы, попали на необитаемый остров и застряли там больше чем на год. и животными они не стали. им удалось все это время поддерживать огонь, собирать воду и тому подобное. когда один сломал ногу, остальные соорудили шину в распределили между собой его работу. выжили все.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:42

flyman

в 1965 году шестеро мальчиков,


Цей факт щось підтверджує чи спростовує? У них була (не було) ієрархічна структура, розподіл обовʼязків? Чи всі «хто в ліс, хто по дрова»?
Факт цікавий, тільки до чого він?


По поводу стримов я бы не обольщался.


Крім того, ці стріми показують «унікальне життя» (Віталік) лише одного виду груп , по типу «вуличних банд». Вони взагалі більшість, меншість? Доречні по ним робити висновки «підлітки в 2025 році соціалізуються саме отак»??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 03 лип, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:46

  Сибарит написав:Метод попрошайничества как способ воспитания мне тоже не нравится. Уж слишком он асоциален сам по себе.
очень социален. такой кейс вам 14-16, вы в чужом городе где никого не знаете, в течении нескольких часов вам нужно завести круг оффлайн общения. Варианты просто сидеть на лавочке ждать когда все придут к вам, ходить с фразой "можно ли с вами познакомится" (в случае с противоположным полом может сработать но вряд ли, в голове 1я мысль а для чего он хочет познакомиться, ?) а тут вроде и не знакомство, просят мелочь, вежливо и культурно, попутно можно ещё что то спросить/рассказать и уже знакомство состоялось. А если ещё вы друг другу интересны, то можно сказать круг общения появился.

В следующих кейсах мы продаём прохожим велосипед, старый, пошарпаный. Все видят что это пранк (человек с смартфоном, группа поддержки 10 человек) и этот вайб вызывает положительные эмоции, которые при желании можно конвертировать в обмен тг, подпиской на тик-ток или просто знакомство. Социализация 86 уровня. У нас был малой Макс 12л который пытался обменивать одноразку (а потом наушники), его так цепанули девушки 18+ из другого города, что мы с трудом его за уши вернули к теме стрима. Они там почти любовный роман закрутили. Даже слепой бы увидел как он тем девушкам понравился.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 лип, 2025 09:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:51

Как пройти в библиотеку?

ЗЫ Надеюсь, велосипед не краденный?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:02

  flyman написав:
  Banderlog написав:Щодо випрошування для здорового бугая це в моїй системі координат падіння нижче плінтуса.
В нас коли ми дорослішали гонору було...
Не менше ніж в Кіси Воробянінова :lol:

Як там у православії щодо гордині?

не путай комплексы и гордыню. бандерлог будет тонуть всё равно не попросит его спасти, пфф что дети останутся без отца (какая мелочь) главное не упасть ниже плинтуса. Если здоровый бугай тонет - он должен утонуть, заболеет - умереть от болезни. К врачам за помощью я так понимаю обращаться тоже нельзя, или это другое? асоциальность в чистом виде.
  Сибарит написав:ЗЫ Надеюсь, велосипед не краденный?
откуда я знаю? вы преувеличиваете степень моего участия, я даю идеи и мотивирую. У меня нет права вето. Пацаны хотят выполняют, не хотят игнорируют чат. В котором кстати пишу не только я.
  Сибарит написав:По поводу стримов я бы не обольщался. В таком возрасте подростки уже вполне умеют фильтровать информацию так, чтобы и внимание привлечь, и свой мирок оставить закрытым.
два последних стрима длились 8 часов, фильтр не расплавится всё фильтровать? а есть IRL стримы с которые длятся 24 и более часов. Если не верите ссылку дам в лс.

Зображення

вот стрим длился 48 часов. какой там фильтровать? ему вчера вечером задонатили 6500USDT чтобы продлить челендж еще на 7 дней. Будет настроение выложу его реакцию.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 лип, 2025 10:21, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:08

  Сибарит написав:Как пройти в библиотеку?

ЗЫ Надеюсь, велосипед не краденный?

Дядя дав за потрогать
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:21

  Wirująświatła написав:я даю идеи и мотивирую.

Это не противоречит идее социализации подростков без участия взрослых?

Высшая степень социализации:
Мать послала сына на базар продать петуха. Пацан взял петуха,
приходит на рынок и первой попавшейся тётке говорит:
- Тёть, купи петуха!
- Сколько?
- Двадцать пять!
Ну та посмотрела, видит, петух ничё так и отвечает:
- Ну ладно, только у меня сейчас денег с собой нет, пойдём
ко мне домой, там я тебе заплачу.
Пришли они к ней домой, та дала ему денег, вдруг звонок в дверь.
Она говорит:
- Слушай, это мой муж пришёл, а ты всё-таки почти мужчина,
он может неправильно понять, короче, полезай в шкаф.
Пацан залез в шкаф, тётка открывает дверь - там любовник.
Ну она, ессесно, про парня забыла, пошла заниматься любовью.
Через некоторое время опять звонок в дверь, та любовнику:
- Чёрт, теперь точно муж, давай быстро в шкаф!
Любовник залез в шкаф, пришел действительно муж. Тут парень
любовнику шепчет:
- Дядь, купи петуха.
- Да иди ты, на хрен он мне сдался!
- Дядь, купи петуха, а то закричу!
Ну, делать нечего, заплатил мужик, стоит с петухом,
а пацан снова шепчет:
- Дядь, отдай петуха!
- Ты чего, охренел, я же только что у тебя его купил!
- Дядь, отдай петуха, а то закричу!
Что делать, пришлось отдать.
Пацан снова:
- Дядь, купи петуха.
Так продолжалось, пока не ушёл муж. Парень приходит с петухом домой,
половину денег матери, половину себе. Приходит отец, а он ему:
- Пап, купи петуха!
- отстань! Ты мне ещё в шкафу надоел!

За предложение спасибо, но я не настолько социализирован, чтобы смотреть это 24 часа 😁
Сибарит
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