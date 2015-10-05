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#<1 ... 618619620621 Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:46 rjkz написав: Про музыку тут уже говорили, почему-бы не поговорить о литературе/кинематографе? Всяко лучше чем набрасывать на оппонентов субстанции неопределенного цвета. Про музыку тут уже говорили, почему-бы не поговорить о литературе/кинематографе? Всяко лучше чем набрасывать на оппонентов субстанции неопределенного цвета.

Хорошая попытка, но мы, даже в столь нейтральном обсуждении, найдем себе вентилятор 😁

Я ещё со школы не люблю обсуждать художественные произведения вообще и литературу в частности. Я тогда ещё таких словей не знал, но говоря сегодняшним языком этой ветки, попытки анализа искусства при помощи IQ мешают его EQ-восприятию. Надеюсь, Я правильно применил терминологию. Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно. Хорошая попытка, но мы, даже в столь нейтральном обсуждении, найдем себе вентилятор 😁Я ещё со школы не люблю обсуждать художественные произведения вообще и литературу в частности. Я тогда ещё таких словей не знал, но говоря сегодняшним языком этой ветки, попытки анализа искусства при помощи IQ мешают его EQ-восприятию. Надеюсь, Я правильно применил терминологию. Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8543 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21587 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:23 Сибарит написав: Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно. Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно. надеюсь позже вы увидите, что EQ основной интеллект отвечающий за социализацию, общение, дружбу, любовь в широком смысле, взаимопонимание, взаимопринятие, наслаждение жизнью, эмпатию и т.д..



Поэтому глуповатые подростки с моих видео (это не оскорбление, у них объективно было мало времени чтобы поумнеть) легко знакомятся, находят общий язык, не предъявляют друг к другу претензий по малейшему поводу, не лезут в душу, не задают лишних вопросов, не навязывают себя и свои взгляды. С ними очень легко общаться, каких-то 5 минут, а ощущение что знаю их 20 лет. Идиллию нарушает только нестабильность EQ. Завтра они могут (99%) про меня и не вспомнить. Потому что завтра у них будут новые друзья и знакомства. EQ позволяет их находить, почему бы и нет? у меня уже тг разрывается от новых знакомых, решил притормозить потому что уже не помню ху из ху.



Но как только IQ начнет глубже влиять на их жизнь сразу же появятся проблемы с социализацией и со всем вышеперечисленным. IQ это конь, большой мощный, но если пустить его в огород помидорам и капусте наступит конец. IQ не может понять как это взаимопринятие, они же русские, я не должен их принимать! они же глупые, я не должен их принимать! они же попрошайки и (возможно) воришки, я не должен их принимать! и т.д. называется ментальные установки. С годами мозг обрастает такими установками и по итогу оказывается, что вообще принять кого либо невозможно. Даже собственных детей/родителей. Тогда начинается конфликтность как способ взаимодействия без принятия. И эти ментальные установки стабильнее любой стабильности.



мне уже надоело это объяснять и пожалуй буду потихоньку сворачивать лавочку. надеюсь позже вы увидите, что EQ основной интеллект отвечающий за социализацию, общение, дружбу, любовь в широком смысле, взаимопонимание, взаимопринятие, наслаждение жизнью, эмпатию и т.д..Поэтому глуповатые подростки с моих видео (это не оскорбление, у них объективно было мало времени чтобы поумнеть) легко знакомятся, находят общий язык, не предъявляют друг к другу претензий по малейшему поводу, не лезут в душу, не задают лишних вопросов, не навязывают себя и свои взгляды. С ними очень легко общаться, каких-то 5 минут, а ощущение что знаю их 20 лет. Идиллию нарушает только нестабильность EQ. Завтра они могут (99%) про меня и не вспомнить. Потому что завтра у них будут новые друзья и знакомства. EQ позволяет их находить, почему бы и нет? у меня уже тг разрывается от новых знакомых, решил притормозить потому что уже не помню ху из ху.Но как только IQ начнет глубже влиять на их жизнь сразу же появятся проблемы с социализацией и со всем вышеперечисленным. IQ это конь, большой мощный, но если пустить его в огород помидорам и капусте наступит конец. IQ не может понять как это взаимопринятие, они же русские, я не должен их принимать! они же глупые, я не должен их принимать! они же попрошайки и (возможно) воришки, я не должен их принимать! и т.д. называется ментальные установки. С годами мозг обрастает такими установками и по итогу оказывается, что вообще принять кого либо невозможно. Даже собственных детей/родителей. Тогда начинается конфликтность как способ взаимодействия без принятия. И эти ментальные установки стабильнее любой стабильности.мне уже надоело это объяснять и пожалуй буду потихоньку сворачивать лавочку. Wirująświatła

Повідомлень: 30487 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:51 rjkz написав: Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже. Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже. социальность в любом виде прикольна, асоциальность в любом виде отвратительна, даже если обсыпать ее мармеладками и тертым шоколадом. Я не против асоциальных людей, просто не понимаю зачем с асоциальностью лезть в общество? ну это как прийти в храм и начать рассказывать что Бога нет. Вы либо принимаете общество таким каким оно есть со всеми его недостатками и пороками, либо велкам на необитаемые острова или в тайгу. Но идти с асоциальностью в общество и потреблять его блага - 87 степень хитрожопости. социальность в любом виде прикольна, асоциальность в любом виде отвратительна, даже если обсыпать ее мармеладками и тертым шоколадом. Я не против асоциальных людей, просто не понимаю зачем с асоциальностью лезть в общество? ну это как прийти в храм и начать рассказывать что Бога нет. Вы либо принимаете общество таким каким оно есть со всеми его недостатками и пороками, либо велкам на необитаемые острова или в тайгу. Но идти с асоциальностью в общество и потреблять его блага - 87 степень хитрожопости. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 лип, 2025 11:54, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30487 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:52 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно. Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно. надеюсь позже вы увидите, что EQ основной интеллект отвечающий за социализацию, общение, дружбу, любовь в широком смысле, взаимопонимание, взаимопринятие, наслаждение жизнью, эмпатию и т.д..



Поэтому глуповатые подростки с моих видео (это не оскорбление, у них объективно было мало времени чтобы поумнеть) легко знакомятся, находят общий язык, не предъявляют друг к другу претензий по малейшему поводу, не лезут в душу, не задают лишних вопросов, не навязывают себя и свои взгляды. С ними очень легко общаться, каких-то 5 минут, а ощущение что знаю их 20 лет. Идиллию нарушает только нестабильность EQ. надеюсь позже вы увидите, что EQ основной интеллект отвечающий за социализацию, общение, дружбу, любовь в широком смысле, взаимопонимание, взаимопринятие, наслаждение жизнью, эмпатию и т.д..Поэтому глуповатые подростки с моих видео (это не оскорбление, у них объективно было мало времени чтобы поумнеть) легко знакомятся, находят общий язык, не предъявляют друг к другу претензий по малейшему поводу, не лезут в душу, не задают лишних вопросов, не навязывают себя и свои взгляды. С ними очень легко общаться, каких-то 5 минут, а ощущение что знаю их 20 лет. Идиллию нарушает только нестабильность EQ. Віталій, Ви пишете що ці бєзпрізорні підлітки є еталоном соціалізації. Що в вуличних дітей вища соціалізація а інтуїтивну точку зору більшості ваших читачів вважаєте застарілою і висміюєте бо в нас нема спеціалізованих знань про психологічні дослідження...

Тільки ви лукавите. В сучасному світі є і інші точки зору. Мова навіть не про парельний китайоцентричний світ. Но на заході теж не всі поділяють думку що потрібно дитині дати повну волю а самим зайняти позицію не батьків чи наставників а друзів.

Розкажіть будьласка про ісландську систему виховання там з метою боротьби з наркотиками курінням і поганими звичками наоборот ввели тотальний батьківський контроль, з повною зайнятістю дітей, з обмеженням безконтрольного знаходження на вулицях, з комендантським часом та патрулюванням вулиць територіальними обєднаннями батьків разом з поліцаями. Віталій, Ви пишете що ці бєзпрізорні підлітки є еталоном соціалізації. Що в вуличних дітей вища соціалізація а інтуїтивну точку зору більшості ваших читачів вважаєте застарілою і висміюєте бо в нас нема спеціалізованих знань про психологічні дослідження...Тільки ви лукавите. В сучасному світі є і інші точки зору. Мова навіть не про парельний китайоцентричний світ. Но на заході теж не всі поділяють думку що потрібно дитині дати повну волю а самим зайняти позицію не батьків чи наставників а друзів.Розкажіть будьласка про ісландську систему виховання там з метою боротьби з наркотиками курінням і поганими звичками наоборот ввели тотальний батьківський контроль, з повною зайнятістю дітей, з обмеженням безконтрольного знаходження на вулицях, з комендантським часом та патрулюванням вулиць територіальними обєднаннями батьків разом з поліцаями. Banderlog

Повідомлень: 3091 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:04 Бути 30 річним 1980: “Я ветеран, механік і батько трьох дітей.”

2025: “Я ще не знаю, ким хочу бути, але в мене є тревожка і анімешна вайфу.” flyman

Повідомлень: 39977 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:06 Hotab написав: .............

До того «кто стримит» питань якраз найменше. Питання тут до 50-річного , який це дивиться «у меня уникального контента с улиц десятки часов».. А скільки переглянуто , щоб відібрати ці десятки унікального?!! 😅 .............До того «кто стримит» питань якраз найменше. Питання тут до 50-річного , який це дивиться «у меня уникального контента с улиц десятки часов».. А скільки переглянуто , щоб відібрати ці десятки унікального?!! 😅

До того «кто стримит» тоже вопросов хватает. Да и вообще к стримерам.

Могу понять, когда человек ведёт стрим о каком-то интересном/значимом по каким-то причинам событии. Опросы людей на улице для определения настроений по какому-то вопросу (понятно, что это не демографическое исследование, но всё же). А такие стримы, как выкладывает Виталик... По-моему, это просто замусоривание интернета. А потом рассказывают о "грандиозном потоке информации в современном мире". Умалчивая, что неизвестно какая часть этой информации подобный мусор. До того «кто стримит» тоже вопросов хватает. Да и вообще к стримерам.Могу понять, когда человек ведёт стрим о каком-то интересном/значимом по каким-то причинам событии. Опросы людей на улице для определения настроений по какому-то вопросу (понятно, что это не демографическое исследование, но всё же). А такие стримы, как выкладывает Виталик... По-моему, это просто замусоривание интернета. А потом рассказывают о "грандиозном потоке информации в современном мире". Умалчивая, что неизвестно какая часть этой информации подобный мусор. ЛАД 2 Повідомлень: 35051 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 618619620621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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