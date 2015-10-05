Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:23

Сибарит написав: Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно. Я хочу оставить себе пространство для превалирования эмоций в той сфере, где это безопасно.

надеюсь позже вы увидите, что EQ основной интеллект отвечающий за социализацию, общение, дружбу, любовь в широком смысле, взаимопонимание, взаимопринятие, наслаждение жизнью, эмпатию и т.д..Поэтому глуповатые подростки с моих видео (это не оскорбление, у них объективно было мало времени чтобы поумнеть) легко знакомятся, находят общий язык, не предъявляют друг к другу претензий по малейшему поводу, не лезут в душу, не задают лишних вопросов, не навязывают себя и свои взгляды. С ними очень легко общаться, каких-то 5 минут, а ощущение что знаю их 20 лет. Идиллию нарушает только нестабильность EQ. Завтра они могут (99%) про меня и не вспомнить. Потому что завтра у них будут новые друзья и знакомства. EQ позволяет их находить, почему бы и нет? у меня уже тг разрывается от новых знакомых, решил притормозить потому что уже не помню ху из ху.Но как только IQ начнет глубже влиять на их жизнь сразу же появятся проблемы с социализацией и со всем вышеперечисленным. IQ это конь, большой мощный, но если пустить его в огород помидорам и капусте наступит конец. IQ не может понять как это взаимопринятие, они же русские, я не должен их принимать! они же глупые, я не должен их принимать! они же попрошайки и (возможно) воришки, я не должен их принимать! и т.д. называется ментальные установки. С годами мозг обрастает такими установками и по итогу оказывается, что вообще принять кого либо невозможно. Даже собственных детей/родителей. Тогда начинается конфликтность как способ взаимодействия без принятия. И эти ментальные установки стабильнее любой стабильности.мне уже надоело это объяснять и пожалуй буду потихоньку сворачивать лавочку.