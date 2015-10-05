|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:59
Wirująświatła написав:
поэтому человечество обречено воевать. иначе социопаты жить не умеют.
Увы...
Все социальные системы
От иерархии до братства
Стучатся лбами о проблемы
Свободы, равенства и б...ва
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8548
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6452 раз.
- Подякували: 21587 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:12
Сибарит в топ 5 асоциальных личностей данной ветки вы не входите) я так понимаю вы отвечали больше за них, чем за себя. Вы кажется единственный кто не осудил девочку в кейсе с неприличными фото. И детроитед емнип. Успих отмолчался. Не принимайте за комплимент, только справедливости ради, не хочу чтобы вы всё написанное принимали на свой счёт. Это больше касается других, чем вас. Как раз у вас получается уходить от конфликта хитрым образом. Сколько я с вами общаюсь (мало) ни одной девиации не увидел, небольшая консервативность присутствует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 04 лип, 2025 13:18, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30491
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3503 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:15
Wirująświatła написав:
........
поэтому человечество обречено воевать. иначе социопаты жить не умеют.
Социопатия как причина войн.
Интересный взгляд на человеческую историю.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35063
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5340 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:16
Wirująświatła написав:Сибарит
в топ 5 асоциальных личностей данной ветки вы не входите)
Ну вот, и тут лузером оказался 😁
Все нормально. Если Вы заметили, Я не становлюсь в защитную позицию.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8548
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6452 раз.
- Подякували: 21587 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:17
Сибарит написав: Wirująświatła написав:Сибарит
в топ 5 асоциальных личностей данной ветки вы не входите)
Ну вот, и тут лузером оказался 😁
Все нормально. Если Вы заметили, Я не становлюсь в защитную позицию.
да я ни на кого не нападаю. немного провоцирую чтобы расшевелить муравейник.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30491
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3503 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:21
Виталий, интересно ваше мнение.
На военной ветке вчера был такой пост V2 viewtopic.php?p=5870223#p5870223/
Как вы считаете, мнение "провідних українських інтелектуалів" основано на EQ или на IQ?Просто для понимания. Я когда-то просил вас уточнить эти понятия, но так и не дождался.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35063
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5340 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:32
Wirująświatła написав:Сибарит
в топ 5 асоциальных личностей данной ветки вы не входите) .
огласітє весь список)
Думаю що якщо проведем голосування на нашому консиліумі у Вас є шанс ввійти в топ 3, колего:lol:
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3093
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:56
Wirująświatła написав: rjkz написав:
А уж про взрослых людей, тратить 24 часа на какой-то стрим?
Пардоньте. Что совсем больше нечем заняться? И какой уровень умственной зрелости надо иметь, чтобы столь бесцельно прос..рать время?
когда вы живёте для свой семьи это нормально, а когда человек 24 ч стримит для тех кто его смотрит это фу-фу-фу ужасно, бесцельно и умственная отсталость? ну вопросов нет, очень глубокое понимание мотивации. Единственная ценность в жизни - ваша работа и ваша семья. Остальное фуфло и гавно. И все должны вашу ценность разделять, но вы при этом ценности других людей разделять не намерены.
Да нет, почему-же?
У всех разная жизнь.
"Жизнь человеку дается один раз..."(с)
Кто-то потратит ее для себя, кто-то для семьи, кто-то для других людей.
Кто-то работает, кто-то воюет, кто-то бухает, кто-то в носу ковыряется.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17587
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8637 раз.
- Подякували: 5433 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
5
7
Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:01
rjkz значит забираю свои слова обратно, если вы их не осуждаете. общество очень разнообразное, настолько что никаких энциклопедий не хватит каждого по отдельности рассматривать. Остается принимать всех или не принимать никого. Промежуточные состояния нестабильные и в итоге приводят ко 2му.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30491
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3503 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:14
Banderlog написав:
rjkz написав: Сибарит написав:
Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.
На более жёстких условиях я бы контракт не подписал. Но у каждого свои причуды.
Я смотрю, тут многие чтят незабвенного Остапа-Сулеймана-Берта-Марию Бендер-Бея.
(в данном случае высказывание принадлежит монтеру Мечникову (ЕМНИП), но не суть).
Но теперь я уже понимаю, что интерес к данному персонажу у нас разный.
Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже.
Мне-же Остап импонирует по другой, совершенно другой причине.
И в одном ряду по этой причине стоят "Двенадцать стульев"+"Золотой теленок" и "Побег из Шоушенка"("Shawshank Redemption") и "Если наступит завтра" ("If tomorrow comes").
Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?
И что у кого вызывает интерес в образе О.Бендера?
Про музыку тут уже говорили, почему-бы не поговорить о литературе/кинематографе? Всяко лучше чем набрасывать на оппонентов субстанции неопределенного цвета.
я не згоден з "ліберальною психологією" а лічно проти нього ніц не маю.
Давайте поки про літературу . Поки
Не читав про завтра прийде.
Але нахабно попробую ваш ребус з наскоку)
якшо без юмору то це про борця з долею, чи системою,
шото типу тої вашої жаби шо душить бузька або якщо по грєчєській міфології історія одісея)
Ви хитромудрий одісей?
Спасибо, что поддержали.
Не совсем.
Хотя это их тоже объединяет. Но не для меня. Борцов и борцунов с системой много. И про них много и написано и снято. Один из них якобы сказал "Мы пойдем другим путем", после того как его брат неудачно покущался на царя. И фильмов про него снято... Но его нет среди мной почитаемых персонажей.
Очень рекомендую посмотреть или почитать "Если наступит завтра".
Насколько меня впечатлил этот фильм?
Скажем так, в 90-е мой друг купил кассеты с этим фильмом. Да, именно кассетЫ.
Фильм 5часов и 20 минут. По Сидни Шелдону. Хотя я к тому времени несколько книг его уже прочитал, но эттой среди них не было.
Насколько я был впечатлен фильмом?
Мы с ним у него дома посмотрели этот фильм на одном дыхании.
Я у него взял эти кассеты и его видак и ночью у себя дома переписал, смотря еще раз. Закончилась перезапись под утро. Но я тут-же пересмотрел уже свою копию.
Прекрасный сюжет. Прекрасные актеры. Прекрасная музыка Эннио Морриконе.
Оскар кажется фильм получил.
Очень рекомендую.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17587
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8637 раз.
- Подякували: 5433 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
5
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4683
|
|