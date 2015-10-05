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#<1 ... 620621622623 Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:22 Wirująświatła написав: Как раз у вас получается уходить от конфликта хитрым образом. Как раз у вас получается уходить от конфликта хитрым образом.

Помилуйте, что же в нем хитрого?

Способ прекрасно описан в старом анекдоте:



Жутко избитая женщина входит к врачу.

Врач:

- Господи, да где ж вас так угораздило??

- Понимаете, доктор, каждый раз, когда мой муж возвращается домой

пьяный, он бьет меня пока я не упаду.

- Не волнуйтесь, у меня есть лекарство от этого. Приготовьте отвар

ромашки, как только он в квартиру войдёт, начинайте полоскать горло.

Через пару недель женщина снова приходит к врачу цветущая и без единого

синяка:

- Доктор, вы просто кудесник! Когда мой муж приходит пьяный домой, я

набираю в рот раствор ромашки и полоскаю, и ничего не происходит, он меня

даже пальцем не трогает!

Врач назидательно:

- Вот видите, как помогает иногда вовремя промолчать. Помилуйте, что же в нем хитрого?Способ прекрасно описан в старом анекдоте:Жутко избитая женщина входит к врачу.Врач:- Господи, да где ж вас так угораздило??- Понимаете, доктор, каждый раз, когда мой муж возвращается домойпьяный, он бьет меня пока я не упаду.- Не волнуйтесь, у меня есть лекарство от этого. Приготовьте отварромашки, как только он в квартиру войдёт, начинайте полоскать горло.Через пару недель женщина снова приходит к врачу цветущая и без единогосиняка:- Доктор, вы просто кудесник! Когда мой муж приходит пьяный домой, янабираю в рот раствор ромашки и полоскаю, и ничего не происходит, он менядаже пальцем не трогает!Врач назидательно:- Вот видите, как помогает иногда вовремя промолчать. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8548 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21587 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:35 Сибарит написав: rjkz написав: Что странно?

Тут не совсем корректный "дословный" перевод.

Может создаться впечатление, что его намеренно и именно его конкретно убили.

На самом деле тут в переводе уместней слово "погиб". Что странно?Тут не совсем корректный "дословный" перевод.Может создаться впечатление, что его намеренно и именно его конкретно убили.На самом деле тут в переводе уместней слово "погиб".

С проблемой перевода я разобрался.

Странно использование столь ограниченного ресурса по слишком массовым и не самым сложным целям. Это выглядит как забивание гвоздей микроскопом.

Сразу оговорюсь, что я не о соотношении стоимости, поскольку экономическую целесообразность можно считать по-разному, а именно про физическую доступность ресурса.



Уж не из-за такого ли использования был поднят вопрос о том, что американцам самим ракет не хватает? С проблемой перевода я разобрался.Странно использование столь ограниченного ресурса по слишком массовым и не самым сложным целям. Это выглядит как забивание гвоздей микроскопом.Сразу оговорюсь, что я не о соотношении стоимости, поскольку экономическую целесообразность можно считать по-разному, а именно про физическую доступность ресурса.Уж не из-за такого ли использования был поднят вопрос о том, что американцам самим ракет не хватает?



Мы не знаем какой объект прикрывал этот самолет.

Возможно оно того стоило.

Если не хватает ПВО, то что делать?

Держать его в "гараже" и по выходным приходить протирать пыль?

Если я правильно помню, то это уже 3-й потерянный самолет и все были потеряны именно во время отражения налетов ракет.

Во время событий в Израиле, ВВС тоже отражали атаки или нет? Это вопрос, я не в курсе.

Американцы могли, конечно, использовать это как аргумент.

Но, уверен, в подобном случае использовали-бы все имеющиеся возможности.

В США гибнет огромное количество людей. И все к этому относятся спокойно. Чтобы не сказать равнодушно. Но когда речь идет об обстоятельствах, то это имеет значение. И данные обстоятельства - весьма весомы. Другое дело, что для них имеет бОльшее значение - потеря самолета или жизнь НЕ американских граждан?

Кстати, я встречал публикации, что Украине было передано только 6 самолетов.

Потеряно 3. Мы не знаем какой объект прикрывал этот самолет.Возможно оно того стоило.Если не хватает ПВО, то что делать?Держать его в "гараже" и по выходным приходить протирать пыль?Если я правильно помню, то это уже 3-й потерянный самолет и все были потеряны именно во время отражения налетов ракет.Во время событий в Израиле, ВВС тоже отражали атаки или нет? Это вопрос, я не в курсе.Американцы могли, конечно, использовать это как аргумент.Но, уверен, в подобном случае использовали-бы все имеющиеся возможности.В США гибнет огромное количество людей. И все к этому относятся спокойно. Чтобы не сказать равнодушно. Но когда речь идет об обстоятельствах, то это имеет значение. И данные обстоятельства - весьма весомы. Другое дело, что для них имеет бОльшее значение - потеря самолета или жизнь НЕ американских граждан?Кстати, я встречал публикации, что Украине было передано только 6 самолетов.Потеряно 3. rjkz

Повідомлень: 17587 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8637 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:18 rjkz написав: ........

Прекрасный сюжет. Прекрасные актеры. Прекрасная музыка Эннио Морриконе.

Оскар кажется фильм получил.

Очень рекомендую. ........Оскар кажется фильм получил.Очень рекомендую. Так вам понравилось это?

Но вы задавали вопрос: "Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?" Так вам понравилось это?Но вы задавали вопрос: "Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?" ЛАД 2 Повідомлень: 35063 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:24 rjkz написав: ...........

Во время событий в Израиле, ВВС тоже отражали атаки или нет? Это вопрос, я не в курсе. ...........Во время событий в Израиле, ВВС тоже отражали атаки или нет? Это вопрос, я не в курсе. Отражали.

Для ПВО используются все наличные средства, но каждое в своих целях.



Кстати, я встречал публикации, что Украине было передано только 6 самолетов.

Потеряно 3. Вы ошибаетесь.

6 или 7 это была только первая партия. Позже были ещё. Сколько всего, не отслеживал.

Не много, но и не 6-7. Отражали.Для ПВО используются все наличные средства, но каждое в своих целях.Вы ошибаетесь.6 или 7 это была только первая партия. Позже были ещё. Сколько всего, не отслеживал.Не много, но и не 6-7. ЛАД 2 Повідомлень: 35063 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:46

Доступна ли арендная плата в Амстердаме? Нет, если вы новичок - https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/30/rents-amsterdam-affordable-newcomers-social-housing .

Когда-то этот город был вершиной инклюзивности: в социальном жилье жили как представители рабочего класса, так и среднего класса. А потом появились частные арендодатели

........За прошедшие годы Амстердам превратился из вершины инклюзивности и прогрессивной жилищной политики в один из самых недоступных рынков Европы. За последний год цены на жилье в Нидерландах выросли более чем на 10% , бездомность выросла более чем на 20% , а арендная плата в частном секторе аренды выросла более чем на 7%.

........ За последние 40 лет общее направление жилищной политики Амстердама изменилось: от приоритета социального жилья к частному. Недостаточно инвестировалось в доступное жилье для малообеспеченных слоев населения и был преднамеренный переход к рыночному жилью, ориентированному на состоятельных людей.

........исторически низкие процентные ставки, легкий доступ к кредитам и налоговые вычеты по процентам по ипотеке, предлагающие четкие стимулы для покупки, означали, что владение домом было достижимой целью для многих голландцев. Однако, поскольку средние цены на недвижимость в Амстердаме выросли за пределы того, что могли себе позволить даже образованные специалисты, усилия по привлечению и размещению среднего класса сместились от владения домом к трансформации сектора аренды.



Около 70% населения города арендует жилье, но сектор социального жилья, где арендная плата ограничена €900 в месяц , неуклонно сокращается. Социальное жилье составляло почти 60% арендного жилья города в конце 1980-х годов, и большинство новых построек предназначалось для этого сегмента. Однако десятилетия распродаж, сносов и ограничений в новом строительстве сократили предложение социального жилья на треть с того момента. Теперь многие местные органы власти изо всех сил пытаются достичь 30%-ного целевого показателя социального жилья в новых жилищных проектах, где большинство новых построек нацелены на жителей с более высокими доходами.

.......Молодые амстердамцы могли зарегистрироваться на социальное жилье в 18 лет и рассчитывать на получение постоянного жилья в течение нескольких лет — роскошь, которая кажется невообразимой для сегодняшних новичков, ищущих доступное жилье в городе.

........За последние два десятилетия частный сектор аренды в Амстердаме увеличился более чем втрое . Ключевой стратегией расширения было ослабление регулирования: краткосрочная аренда заменила пожизненные договоры аренды, а для растущей доли объектов недвижимости были сняты ценовые потолки.

........в последнее время предпринимаются попытки успокоить сектор аренды и ограничить покупки инвесторов. Такие меры, как ограничение краткосрочных договоров аренды и ограничение аренды домов ниже определенной стоимости, имели определенный успех в побуждении некоторых инвесторов к продаже. Хотя это может освободить недвижимость для малоимущих жителей и покупателей, покупающих жилье впервые, пока неясно, насколько далеко они пойдут в решении проблем цен на жилье и постоянного роста стоимости аренды.

........Неудивительно, что истории о молодых людях, которые не могут съехать из родительского дома, живут вместе до 30 лет или откладывают окончание учебы, чтобы сохранить студенческое жилье, стали обычным явлением. Для тех, кто не может найти доступное жилье , жилищная политика касается не только экономики — она формирует всю их жизнь. Она тормозит независимость, лишает стабильности и ставит будущее на паузу.



Жилищный кризис имеет и политические последствия. Правые партии мобилизовали массовое недовольство жильем, чтобы подстегнуть расистские и антимиграционные настроения. Это было отчетливо видно в преддверии выборов в ноябре 2023 года , которые привели к первой победе крайне правых в новейшей истории. Герт Вилдерс , лидер антиисламской партии «Свобода», обвинил трудовых мигрантов, просителей убежища и иностранных студентов в монополизации предложения жилья и росте цен.

Выделения мои.

Я понимаю, что равенство невозможно, социализм никуда не годится и т.д.

Но в Нидерландах ни 20, ни 40 лет назад ни социализма, ни большевиков не было. Был чистейшей воды капитализм.

Так что изменилось?

И надо ли брать это за образец? Чтобы потом пытаться исправить допущенные ошибки. Или не ошибки? Не помню, здесь или на эмигрантской ветке обсуждался жилищный вопрос на Западе.Выделения мои.Я понимаю, что равенство невозможно, социализм никуда не годится и т.д.Но в Нидерландах ни 20, ни 40 лет назад ни социализма, ни большевиков не было. Был чистейшей воды капитализм.Так что изменилось?И надо ли брать это за образец? Чтобы потом пытаться исправить допущенные ошибки. Или не ошибки? ЛАД 2 Повідомлень: 35063 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 620621622623 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4683

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