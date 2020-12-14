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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12429124301243112432
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я уже писал здесь интересный случай. Соседка привела знакомых из тцк, рабочих упаковали прямо из квартиры)
Нет человека - нет ремонта, всё как завещал иосиф виссарионович
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Патріотика зараз

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:23

  Striker написав:rjkz
Luxury-гетто. :)
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.


ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:33

  rjkz написав:
  Striker написав:rjkz
Luxury-гетто. :)
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.


ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.



овер дохрена тараканов в Киеве и сейчас. по всяким рыгаловкам типа пузатой хаты толпами бегают, как-то раз зашел, так двое рыжих прямо на витрине по салату лазят, а продавцы даже внимания не обращают)
наверное, в каждом совковом доме есть несколько бомжатников со свиньями 80 левела, плюшкиных и тд.
в мою учебу в 2010-2015 они стадами по общагам бегали, и в рюкзаках разносились повсеместно
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Striker написав:rjkz
Luxury-гетто. :)
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.


ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.
Нє. Бачив в 2015 ще
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:
  rjkz написав:
  Striker написав:rjkz
Luxury-гетто. :)
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.


ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.



овер дохрена тараканов в Киеве и сейчас. по всяким рыгаловкам типа пузатой хаты толпами бегают, как-то раз зашел, так двое рыжих прямо на витрине по салату лазят, а продавцы даже внимания не обращают)
наверное, в каждом совковом доме есть несколько бомжатников со свиньями 80 левела, плюшкиных и тд.
в мою учебу в 2010-2015 они стадами по общагам бегали, и в рюкзаках разносились повсеместно
Я пригадую в свої часи в гуртожитку було дофіга, але щоб в рюкзаках мандрували то навіть не уявляв
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 00:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чтобы тараканы не сильно ползали по мне и спящим сокамерникам общаги, мы ставили нары по центру комнаты. Мы их вводили в заблуждение, ведь им приходилось отказаться от захватнического плана используя стены
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 07:59

  Hotab написав:Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))

Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.
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