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Психологія та саморозвиток
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Додано: Суб 05 лип, 2025 06:57
Сибарит
Именно поэтому я бы предпочел нечто тихоходное. Да оно ещё и дешевле.
Це поза сумнівом. Але поки нема (я про літаки). У вертольотів дуже обмежений функціонал через відсутність РЛС. Вночі по суті без шансів.
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Hotab
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Додано: Суб 05 лип, 2025 10:46
Hotab написав:Сибарит
Именно поэтому я бы предпочел нечто тихоходное. Да оно ещё и дешевле.
Це поза сумнівом. Але поки нема (я про літаки). У вертольотів дуже обмежений функціонал через відсутність РЛС. Вночі по суті без шансів.
ЗПУ тоже, вроде, работают не по РЛС.
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ЛАД
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Додано: Суб 05 лип, 2025 10:50
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Додано: Суб 05 лип, 2025 11:22
Hotab написав:ЛАД
ЗПУ
Уточніть, це що?
Зенитные пулемётные установки.
Но точно не скажу (что без РЛС).
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Додано: Суб 05 лип, 2025 11:29
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
ЗПУ
Уточніть, це що?
Зенитные пулемётные установки. Но точно не скажу.
У них прожектори і планшети з обстановкою
Трохи простіше. (працювати вночі, в порівнянні з вертольотом)
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Hotab
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Додано: Суб 05 лип, 2025 11:32
По поводу аренды в Германии.
Вчера разговаривал с друзьями в Мюнхене (которые давно уехали).
У них внук поступил в прошлом году в универ в Гейдельберге.
Снимают вдвоём с товарищем хорошую 2-комн. квартиру с большими комнатами. Он платит свою долю 480 евро. Для полноты - добился стипендию + подрабатывает - занимается с учениками + выступает с фокусами (давно увлекался и занимался). Так что живёт на свои.
Поступил, кстати, на психологию.
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ЛАД
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Додано: Суб 05 лип, 2025 11:34
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:
...........
Уточніть, це що?
Зенитные пулемётные установки. Но точно не скажу.
У них прожектори і планшети з обстановкою
Трохи простіше. (працювати вночі, в порівнянні з вертольотом)
Планшеты, возможно.
Прожекторов давно не вижу. Вроде, писали, что по прожекторам атакуют шахеды. Насколько правда, не знаю. Но то, что прожектора почему-то исчезли, точно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 05 лип, 2025 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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