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#<1 ... 626627628629 Додано: Нед 06 лип, 2025 06:37 Wirująświatła написав: Banderlog ты как всегда видишь мышь, а слона не видишь. У меня эмоциональных дефицитов нет с 2019, но и те что были прошли быстро, поскольку я умею с этим работать.



Онлайн только расширяет географию общения. Теперь не нужно нестись за тысячи км, чтобы пообщаться с интересными мне людьми .



А вопрос безопасности кстати никуда не девается, интересный человек с кем ты привык общаться онлайн может резко исчезнуть навсегда (или начать тебя игнорировать) и к таким кульбитам судьбы нужно быть морально готовым. (Фейслес до сих пор вспоминает неких Захара и Юру теплотехника, не понимая почему они исчезли с форума).



Или твой "онлайн друг" внезапно может попросить донат "на лечение", тут тоже дилемма либо ему действительно нужна помощь, либо он с тобой общался ради этого доната.



В онлайн дружбу я по-прежнему не верю. В онлайне дружба/эмпатия теряют смысл из-за искажённых ощущений оппонента. По сути ощущение другого человека онлайн это винегрет твоих представлений о нём, которые часто не соответствуют реальности (фейслес ку-ку).



Вот та опасность которую ты не видишь. Поэтому крайне нежелательно заводить онлайн друзей и любовные романы. Только общение со строгими границами и быть готовым, что оно в любой момент закончится без объяснения причин.



И да онлайн общение эмоциональные дефициты не убирает. Человек с такими дефицитами онлайн особо общаться не будет. Этот дефицит я вижу как отсутствие интереса к миру и людям (хотя он конечно шире и многоуровневый, вплоть до отрицания всего живого кроме себя и своих потребностей).



Если у тебя нет интереса к оффлайн людям какого лешего он вдруг появится в онлайне? Ты видимо путаешь эмоциональный дефицит с дефицитом общения.



Прямых связей между ними нет. Это потребности разного уровня. У базарной бабы нет дефицита общения, а эмоциональные дефициты на базаре не редкость. Они ощущаются как навязывание товара, желание заработать любой ценой, либо полный игнор потребностей покупателя, готовность поскандалить по поводу и без. Отсутствие знаний о товаре и в целом узкий круг интересов.



У базарной бабы нет интереса к людям которые стримят за тысячи километров, при этом потребность в общении остается и трещать про какую то куету они могут часами. Чувствуешь разницу? С таким интересом к людям как у меня говорить про эмоциональные дефициты - признак полного непонимания обсуждаемого предмета.



Тебе удобно искать в моём носу козявку, и хотаб резко одобряет, но лучше займись саморазвитием. Тупость не лучшее украшение для мужика. Здесь в основном люди с высоким IQ и тупость некоторых контрастирует на общем фоне.



Про связь эмоциональных дефицитов и фобий ты прочитал? ты как всегда видишь мышь, а слона не видишь. У меня эмоциональных дефицитов нет с 2019, но и те что были прошли быстро, поскольку я умею с этим работать.Онлайн только расширяет географию общения. Теперь не нужно нестись за тысячи км, чтобы пообщаться с интересными мне людьми .А вопрос безопасности кстати никуда не девается, интересный человек с кем ты привык общаться онлайн может резко исчезнуть навсегда (или начать тебя игнорировать) и к таким кульбитам судьбы нужно быть морально готовым. (Фейслес до сих пор вспоминает неких Захара и Юру теплотехника, не понимая почему они исчезли с форума).Или твой "онлайн друг" внезапно может попросить донат "на лечение", тут тоже дилемма либо ему действительно нужна помощь, либо он с тобой общался ради этого доната.В онлайн дружбу я по-прежнему не верю. В онлайне дружба/эмпатия теряют смысл из-за искажённых ощущений оппонента. По сути ощущение другого человека онлайн это винегрет твоих представлений о нём, которые часто не соответствуют реальности (фейслес ку-ку).Вот та опасность которую ты не видишь. Поэтому крайне нежелательно заводить онлайн друзей и любовные романы. Только общение со строгими границами и быть готовым, что оно в любой момент закончится без объяснения причин.И да онлайн общение эмоциональные дефициты не убирает. Человек с такими дефицитами онлайн особо общаться не будет. Этот дефицит я вижу как отсутствие интереса к миру и людям (хотя он конечно шире и многоуровневый, вплоть до отрицания всего живого кроме себя и своих потребностей).Если у тебя нет интереса к оффлайн людям какого лешего он вдруг появится в онлайне? Ты видимо путаешь эмоциональный дефицит с дефицитом общения.Прямых связей между ними нет. Это потребности разного уровня. У базарной бабы нет дефицита общения, а эмоциональные дефициты на базаре не редкость. Они ощущаются как навязывание товара, желание заработать любой ценой, либо полный игнор потребностей покупателя, готовность поскандалить по поводу и без. Отсутствие знаний о товаре и в целом узкий круг интересов.У базарной бабы нет интереса к людям которые стримят за тысячи километров, при этом потребность в общении остается и трещать про какую то куету они могут часами. Чувствуешь разницу? С таким интересом к людям как у меня говорить про эмоциональные дефициты - признакобсуждаемого предмета.Тебе удобно искать в моём носу козявку, и хотаб резко одобряет, но лучше займись саморазвитием. Тупость не лучшее украшение для мужика. Здесь в основном люди с высоким IQ и тупость некоторых контрастирует на общем фоне.Про связь эмоциональных дефицитов и фобий ты прочитал? viewtopic.php?p=5870366#p5870366

це все добре, но як тоді пояснити бажання дивитись стріми? Навіть підглядати за сплячими? )

ти кажеш що дивитись стріми це спілкування. Хочеш сказати що більшість спілкується коли дивиться їх?)

Тепер наступне питання. Стріми це сімейний перегляд? ) чи мож з друзями під пиво? Ні.

Ти сидиш один, коли дивишся на чуже життя.

Про связь між фобіями і емоційним дефіцитом в дитинстві прочитав.

Дурниці. Не бачу границі між фобією і страхом, що має підстави.

Ти не відповів на питання, страх сісти за руль після серйозної аварії це від емоційного дефіциту? А тривожність коли попадаєш надовго в тил вслухаєшся в звуки і не чуєш обстрілів це фобія?

Ви взялись всі проблеми витягувати з дитинства ніби людина в дорослому віці не може психічно мінятись.

Людину в будьякому віці можно навчити боятись

Щодо опасностєй онлайн дружби і відносин то дурниці. І заводив. І зараз в мене звязок з тилом виключно онлайн.

Да, багато відпало, но і є такі що зостались.

А тепер повернемось до тебе.

Ти спілкуєшся з своїми батьками? З дітьми? Жінка спить коло тебе? Тільки не треба мене обманювати.

не можливо обнімашкати жінку і строчити на форумі звіти про переглянуті стріми. це все добре, но як тоді пояснити бажання дивитись стріми? Навіть підглядати за сплячими? )ти кажеш що дивитись стріми це спілкування. Хочеш сказати що більшість спілкується коли дивиться їх?)Тепер наступне питання. Стріми це сімейний перегляд? ) чи мож з друзями під пиво? Ні.Ти сидиш один, коли дивишся на чуже життя.Про связь між фобіями і емоційним дефіцитом в дитинстві прочитав.Дурниці. Не бачу границі між фобією і страхом, що має підстави.Ти не відповів на питання, страх сісти за руль після серйозної аварії це від емоційного дефіциту? А тривожність коли попадаєш надовго в тил вслухаєшся в звуки і не чуєш обстрілів це фобія?Ви взялись всі проблеми витягувати з дитинства ніби людина в дорослому віці не може психічно мінятись.Людину в будьякому віці можно навчити боятисьЩодо опасностєй онлайн дружби і відносин то дурниці. І заводив. І зараз в мене звязок з тилом виключно онлайн.Да, багато відпало, но і є такі що зостались.А тепер повернемось до тебе.Ти спілкуєшся з своїми батьками? З дітьми? Жінка спить коло тебе? Тільки не треба мене обманювати.не можливо обнімашкати жінку і строчити на форумі звіти про переглянуті стріми. Banderlog

Повідомлень: 3107 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лип, 2025 15:41 с 2й минуты

Wirująświatła

Повідомлень: 30497 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 626627628629 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4692

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34