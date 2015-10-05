RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 627628629630
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:43

Wirująświatła
найди интересный контент и там сиди.


Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи. Банлерлог, як там правильно «Бог терпів і нам велів»? 😅

flyman

Успіх, підкажи!


Капають його. В сусідній палаті з Барабашовим.
Медсестри в формі кацапських тюремщиків, з батогами, реалізовують всі його сьогоднішні мрії.


невже ти думаєш що ти форумний ВВ

А ти наша форумна «сердючка»? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 15638
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2422 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 23:20

  Hotab написав:Wirująświatła
найди интересный контент и там сиди.


Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи. Банлерлог, як там правильно «Бог терпів і нам велів»? 😅

flyman

Успіх, підкажи!


Капають його. В сусідній палаті з Барабашовим.
Медсестри в формі кацапських тюремщиків, з батогами, реалізовують всі його сьогоднішні мрії.


невже ти думаєш що ти форумний ВВ

А ти наша форумна «сердючка»? 😅

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40004
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 06:08

  Hotab написав:Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи.
ничего не имею против ЛГБТ но у них есть свои сайты, где они активно интересуются друг другом. Попробуй поискать себя там. Здесь ветка не об этом. Сибарит тебе вежливо намекнул, что твоё внимание ко мне слишком навязчивое, но ты как-то плохо понимаешь намёки. Мне то без разницы, могу добавить тебя в чс и читать 1 сообщение из 10, но зачем другим это читать ты подумал?

кстати к кейсу о купе, представьте себе пан Фейслес что вы едете с Ужгорода до Киева 46 поездом, и понравились вот такому хотабу. Включились с ним в беседу, которая со временем перешла в домогание. Допустим оппонент физически сильнее вас и навалять не вариант. Уже были бы рады закончить, но вам заявляют (цитата) "Я тобою цікавлюсь . Терпи" (с 10:35 до 02:59 на секунду).

Как назло в купе вас двое и спать вам тоже не дают, сразу начинают трогать руками за интимные места. А переселиться некуда - в остальных купе все места заняты. Проводница женщина и вмешиваться (по вашей просьбе) в конфликт 2х мужчин не желает. Ваши действия?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30501
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 06:51

Re: Психологія та саморозвиток

психолог Віталік:
- ти нє інтєрєсуєшься другими людьми, ти асоціальний
- Віталія, я цікавлюсь тобою!
Психолог віталік (перелякано ховаючи свій тухєс, вставляючи туди пробку з хвостом): «ах ти 3.14-дар!» 😅

Чи то психологія наука така молода, чи то наш псіхо-стрімер трохи далекий від неї 😅
Чи може то він так грається . :oops:
Мне то без разницы


Та да.. :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 15638
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2422 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 627628629630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.