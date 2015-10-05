Додано: Пон 07 лип, 2025 06:08

Hotab написав: Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи. Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи.

ничего не имею против ЛГБТ но у них есть свои сайты, где они активно интересуются друг другом. Попробуй поискать себя там. Здесь ветка не об этом. Сибарит тебе вежливо намекнул, что твоё внимание ко мне слишком навязчивое, но ты как-то плохо понимаешь намёки. Мне то без разницы, могу добавить тебя в чс и читать 1 сообщение из 10, но зачем другим это читать ты подумал?кстати к кейсу о купе, представьте себе пан Фейслес что вы едете с Ужгорода до Киева 46 поездом, и понравились вот такому хотабу. Включились с ним в беседу, которая со временем перешла в домогание. Допустим оппонент физически сильнее вас и навалять не вариант. Уже были бы рады закончить, но вам заявляют (цитата) "Я тобою цікавлюсь . Терпи" (с 10:35 до 02:59 на секунду).Как назло в купе вас двое и спать вам тоже не дают, сразу начинают трогать руками за интимные места. А переселиться некуда - в остальных купе все места заняты. Проводница женщина и вмешиваться (по вашей просьбе) в конфликт 2х мужчин не желает. Ваши действия?