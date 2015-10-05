Faceless написав:Поясніть вже, нащо тут ця інформація про руснявий чат малоліток? Показати що підлітки здатні дофіга писати ні про що? Так то не секрет. У вас соціалізація вже звелася до переписки ні про що 24/7 з сумнівними людьми?Wirująświatła написав:вчера после обеда было 111тыс сегодня уже 118тыс. непрочитанных сообщений. общительные люди да?
Фубля.
Всего сообщений: 10 095
Модератор, а ви вірні питання почали задавать, але для чого?
Здать цього педіатра мєнтам, хай розбираються.
Тут є над чим попрацювать, у мене є знайома саме з такою спеціалізацією- кримінальний психолог, хай спеціалісти працюють.
Чи форум буде закривать очі на кримінал?