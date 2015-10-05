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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 629630631632
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 10:09

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:вчера после обеда было 111тыс сегодня уже 118тыс. непрочитанных сообщений. общительные люди да?
Фубля.
Всего сообщений: 10 095
Поясніть вже, нащо тут ця інформація про руснявий чат малоліток? Показати що підлітки здатні дофіга писати ні про що? Так то не секрет. У вас соціалізація вже звелася до переписки ні про що 24/7 з сумнівними людьми?

Модератор, а ви вірні питання почали задавать, але для чого?
Здать цього педіатра мєнтам, хай розбираються.
Тут є над чим попрацювать, у мене є знайома саме з такою спеціалізацією- кримінальний психолог, хай спеціалісти працюють.
Чи форум буде закривать очі на кримінал?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 10:14

  Wirująświatła написав:мой пост был о том насколько интенсивным может быть общение в чатах

Спілкування просто заради спілкування? Я, наприклад, спілкувався одночасно з трьома дівчатами, бувало цілими днями, бо було цікаво, багато різних тем - життя, музика, відносини, комп'ютерні ігри навіть. Пізніше були зустрічі з ними в реалі. А тут про що? Ти ж виклав, значить знаєш про що розмовляти з SOSITEHUY666?
  Wirująświatła написав:Какие ко мне вопросы?

Питання, це так ці чати впливають на тебе, що ти кидаєшся на мене через звичайне питання?
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 10:18

  Striker написав:А тут про що? Ти ж виклав, значить знаєш про що розмовляти з SOSITEHUY666?
даже если не понимаю, начал бы общение чтобы понять. не надо смотреть на ники. Человек гораздо более многогранен, чем нелепое сочетание букв. Да я с ними общался в том чате пару дней. Пошлостей там нет если вы об этом. Быстрые выводы (что с ними не о чем общаться) от низкого IQ "не читал, но осуждаю". Здесь половина таких, не вникая даже поверхностно делают выводы уровня шарикова.
  Striker написав:Питання, це так ці чати впливають на тебе, що ти кидаєшся на мене через звичайне питання?
да. полегчало? к чему например был этот дебильный вопрос?
Wirująświatła
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  #<1 ... 629630631632
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