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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 11:12

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless думайте что угодно) в каком это веке человек в депрессии чем то делиться с окружением? почитайте что такое депрессия.

  Faceless написав:нерозділене платонічне кохання
любовь это всегда принятие. посмотрите, где хотаб а где принятие?
Людина розривається між вами і флаєм. Та і взагалі, у кохання немає стандартів

у вас в слові Успіх 5 помилок
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 11:23

  Wirująświatła написав:на 632й странице я так и не смог объяснить некоторым, что нет ни одной IQ ценности ради которой хотелось бы жить. Хотеть что либо это уже работа EQ . Все ваши проблемы в том что IQ лезет в область смыслов, ценностей и ощущений. Это как дикарь полез бы внутрь айфона.

Не зрозуміло заради яких eq цінностей можно хотіти жити. Мемчики кажете скидують? Так це не тільки підлітки пенсіонери з смартфонами також постоянно якусь хрєнь скидують. То відкритка з новим роком то з церковними святами то якісь котики з кавою. Люди без діла і їм нічим заповнити внутрішню пустоту а тишини і думок вони витерпіти не можуть, потрібний постійний фоновий шум. В багатьох традиційних сімях теж постійним фоном включений телевізор, тільки щоб не чути власних думок і не помічати близьких.
Те спілкування підлітків теж з тієї ж опери, бо вони не вміють ні думати, ні молитись. Пусті люди...
Banderlog
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  #<1 ... 630631632633
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