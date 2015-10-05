Wirująświatła написав:
на 632й странице я так и не смог объяснить некоторым, что нет ни одной IQ ценности ради которой хотелось бы жить. Хотеть что либо это уже работа EQ . Все ваши проблемы в том что IQ лезет в область смыслов, ценностей и ощущений. Это как дикарь полез бы внутрь айфона.
Не зрозуміло заради яких eq цінностей можно хотіти жити. Мемчики кажете скидують? Так це не тільки підлітки пенсіонери з смартфонами також постоянно якусь хрєнь скидують. То відкритка з новим роком то з церковними святами то якісь котики з кавою. Люди без діла і їм нічим заповнити внутрішню пустоту а тишини і думок вони витерпіти не можуть, потрібний постійний фоновий шум. В багатьох традиційних сімях теж постійним фоном включений телевізор, тільки щоб не чути власних думок і не помічати близьких.
Те спілкування підлітків теж з тієї ж опери, бо вони не вміють ні думати, ні молитись. Пусті люди...