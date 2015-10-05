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#<1 ... 630631632633 Додано: Пон 07 лип, 2025 11:12 Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless думайте что угодно) в каком это веке человек в депрессии чем то делиться с окружением? почитайте что такое депрессия.



Faceless написав: нерозділене платонічне кохання нерозділене платонічне кохання любовь это всегда принятие. посмотрите, где хотаб а где принятие? думайте что угодно) в каком это веке человек в депрессии чем то делиться с окружением? почитайте что такое депрессия.любовь это всегда принятие. посмотрите, где хотаб а где принятие? Людина розривається між вами і флаєм. Та і взагалі, у кохання немає стандартів Людина розривається між вами і флаєм. Та і взагалі, у кохання немає стандартів

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Повідомлень: 40009 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 11:23 Wirująświatła написав: на 632й странице я так и не смог объяснить некоторым, что нет ни одной IQ ценности ради которой хотелось бы жить. Хотеть что либо это уже работа EQ . Все ваши проблемы в том что IQ лезет в область смыслов, ценностей и ощущений. Это как дикарь полез бы внутрь айфона. на 632й странице я так и не смог объяснить некоторым, что нет ни одной IQ ценности ради которой хотелось бы жить. Хотеть что либо это уже работа EQ . Все ваши проблемы в том что IQ лезет в область смыслов, ценностей и ощущений. Это как дикарь полез бы внутрь айфона.

Не зрозуміло заради яких eq цінностей можно хотіти жити. Мемчики кажете скидують? Так це не тільки підлітки пенсіонери з смартфонами також постоянно якусь хрєнь скидують. То відкритка з новим роком то з церковними святами то якісь котики з кавою. Люди без діла і їм нічим заповнити внутрішню пустоту а тишини і думок вони витерпіти не можуть, потрібний постійний фоновий шум. В багатьох традиційних сімях теж постійним фоном включений телевізор, тільки щоб не чути власних думок і не помічати близьких.

Те спілкування підлітків теж з тієї ж опери, бо вони не вміють ні думати, ні молитись. Пусті люди... Не зрозуміло заради яких eq цінностей можно хотіти жити. Мемчики кажете скидують? Так це не тільки підлітки пенсіонери з смартфонами також постоянно якусь хрєнь скидують. То відкритка з новим роком то з церковними святами то якісь котики з кавою. Люди без діла і їм нічим заповнити внутрішню пустоту а тишини і думок вони витерпіти не можуть, потрібний постійний фоновий шум. В багатьох традиційних сімях теж постійним фоном включений телевізор, тільки щоб не чути власних думок і не помічати близьких.Те спілкування підлітків теж з тієї ж опери, бо вони не вміють ні думати, ні молитись. Пусті люди... Banderlog

Повідомлень: 3114 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 630631632633 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4692

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34