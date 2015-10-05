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Психологія та саморозвиток
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Додано: Пон 07 лип, 2025 12:18
Соціалізація вона така
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Faceless
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Додано: Пон 07 лип, 2025 12:27
Faceless написав:
Тож і сидите в "курілках" як анк-шпіон серед підлітків. Ніби нічого поганого немає, раз це вам допомагає розібратися з собою- так чудово.
а здесь на видео я в каком качестве сижу? это диалог со мной. других людей в чате нет. Они не знают с какого я города и сколько мне лет. я тут точно с собой разбираюсь?
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Wirująświatła
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Додано: Пон 07 лип, 2025 12:31
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Тож і сидите в "курілках" як анк-шпіон серед підлітків. Ніби нічого поганого немає, раз це вам допомагає розібратися з собою- так чудово.
а здесь на видео я в каком качестве сижу? это диалог со мной. других людей в чате нет. Они не знают с какого я города и сколько мне лет. я тут точно с собой разбираюсь?
Доречі, цікаво, якщо б ви якось мимоходом зізналися, що ви анк, дядько 40+ і ще й з України, яка була б реакція.
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Faceless
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Додано: Пон 07 лип, 2025 12:52
Faceless написав:
Соціалізація вона така
просто Пан псіхолог рєвностно відноситься до свого халата... сам людям діагнози на ходу розкидує а якщо хтось щось подібне думає затіяти з ним... одразу нізя ! Пан психологу в труси)
Навязує тут нам свою професійну етику.
Можно лізти,
голова труси і кишеня повязані. В кого бардак в голові в того і в трусах порядку нема.
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Banderlog
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Додано: Пон 07 лип, 2025 13:00
Wirująświatła написав:
кто не верит что мой тг разрывается, например в одном чате 111тыс непрочитанных сообщений. и таких чатов несколько и плюс отдельные личности иногда пишут.
......
Wirująświatła
вчера после обеда было 111тыс сегодня уже 118тыс. непрочитанных сообщений. общительные люди да?
........
Верю. Что дальше?
Какой смысл в таком "общении"?
И разъясните, пожалуйста, смысл "стрима" из Одессы в viewtopic.php?p=5871116#p5871116
.
Счастье этого "стримера",что у женщины была какая-то мелкая шавка, а не, например, ротвейлер.
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ЛАД
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Додано: Пон 07 лип, 2025 13:05
Banderlog написав: Faceless написав:
Соціалізація вона така
просто Пан псіхолог рєвностно відноситься до свого халата... сам людям діагнози на ходу розкидує а якщо хтось щось подібне думає затіяти з ним... одразу нізя ! Пан психологу в труси)
Навязує тут нам свою професійну етику.
Можно лізти,
голова труси і кишеня повязані. В кого бардак в голові в того і в трусах порядку нема.
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flyman
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Додано: Пон 07 лип, 2025 13:13
Wirująświatła написав:
..........
кстати к кейсу о купе, представьте себе пан Фейслес что вы едете с Ужгорода до Киева 46 поездом, и понравились вот такому хотабу. Включились с ним в беседу, которая со временем перешла в домогание. .......
Как назло в купе вас двое и спать вам тоже не дают, сразу начинают трогать руками за интимные места. А переселиться некуда - в остальных купе все места заняты. Проводница женщина и вмешиваться (по вашей просьбе) в конфликт 2х мужчин не желает. Ваши действия?
Если вы не вступите в общение, это помешает "трогать руками за интимные места"?
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Додано: Пон 07 лип, 2025 13:18
Water написав:
..........
Чи форум буде закривать очі на кримінал?
В чём криминал?
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