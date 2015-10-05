обязательно это сделаю и выложу сюда реакцию. Но особой реакции не ждите, у них нет угара войны и ненависти к украинцам, максимум что вы увидите - удивление. То что мне больше лет чем им видно по разговору. СВОшниками там называют бомжей и алкашей.
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 07 лип, 2025 14:45
обязательно это сделаю и выложу сюда реакцию. Но особой реакции не ждите, у них нет угара войны и ненависти к украинцам, максимум что вы увидите - удивление. То что мне больше лет чем им видно по разговору. СВОшниками там называют бомжей и алкашей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 лип, 2025 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 лип, 2025 14:46
Всё верно.
Можно бы и ещё добавить, но нет смысла.
От всех обвинений очень легко отмазаться. Криминала там нет.
Додано: Пон 07 лип, 2025 14:56
за деревьями леса никто не увидел. Я мотивирую этих людей, каким то чудом это возможно дистанционно. Я не могу сделать их умнее или добрее, не могу привить им любовь к музыке или кино. Это длинные истории, годы общения. А мотивировать могу быстро и сильно, всего лишь общаясь на языке их ценностей. Я не знаю кто их родители (вообще кроме имени и города не знаю о них ничего), но как их мотивировать знаю.
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