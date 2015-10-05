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Психологія та саморозвиток
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Додано: Пон 07 лип, 2025 14:45
Faceless написав:
Доречі, цікаво, якщо б ви якось мимоходом зізналися, що ви анк, дядько 40+ і ще й з України, яка була б реакція.
обязательно это сделаю и выложу сюда реакцию. Но особой реакции не ждите, у них нет угара войны и ненависти к украинцам, максимум что вы увидите - удивление. То что мне больше лет чем им видно по разговору. СВОшниками там называют бомжей и алкашей. Уровень поддержки ниже канализации. Когдато я им написал putinhyilo.com они просто поржали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 лип, 2025 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 14:46
Banderlog написав: Water написав: ЛАД написав:
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Чи форум буде закривать очі на кримінал?
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В чём криминал?
А ви читали шо цей пєдіатр пише за сексуальні домагання, втягування дітей у жебрацтво, крадіжки, школу?
Всі ці архіви писанини під різними ніками потрібно буде скинути слідчому(за запитом), а там вже підключать відповідних спеціалістів, які встановлять шо це таке, чи підсудний поцієнт.
Ніц йому не буде. Він в мейнстрімі. Судити можуть за насильство над лічностю дитини. Допустим за відбір батьками в дитини телефона чи ігрової приставки.
А тут потакання слабостям дитини.
Всё верно.
Можно бы и ещё добавить, но нет смысла.
От всех обвинений очень легко отмазаться. Криминала там нет.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 14:56
за деревьями леса не увидел никто. Я мотивирую этих людей, каким то чудом это возможно дистанционно. Не могу сделать их умнее или добрее, не могу привить им любовь к музыке или кино. Это длинные истории, годы общения. А мотивировать могу быстро и сильно, всего лишь общаясь на языке их ценностей. Вызывая у них нужные эмоции. Не знаю кто их родители (вообще кроме имени и города не знаю о них ничего), но как их мотивировать знаю. А их родители не знают.
это то что я говорил когда то ЛАДу, значимый взрослый для ребенка может быть кто угодно, и иногда родителям обидно (тут я на их стороне) что значимым для ребенка может стать непонятно кто, любой чувак из интернета.
вам я показываю что это реально работает. То что это куета я согласен, "любой чувак" может оказаться асоциальным, типа как в группе синий кит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 лип, 2025 15:33, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 15:05
Wirująświatła написав:за деревьями леса не увидел никто. Я мотивирую этих людей, каким то чудом это возможно дистанционно. Не могу сделать их умнее или добрее, не могу привить им любовь к музыке или кино. Это длинные истории, годы общения. А мотивировать могу быстро и сильно, всего лишь общаясь на языке их ценностей. Вызывая у них нужные эмоции. Не знаю кто их родители (вообще кроме имени и города не знаю о них ничего), но как их мотивировать знаю. А их родители не знают.
На що мотивуєте? Зробити якийсь прикол чи поаскать грошей? Не думаю, що їх батьків цікавить така мотивація. Ви як змотивуєте, наприклад, когось роботу знайти, ото буде подія
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Додано: Пон 07 лип, 2025 15:07
Faceless написав:
я. Ви як змотивуєте, наприклад, когось роботу знайти, ото буде подія
вы видео опять не смотрели?! этого парня за рулём я мотивирую переехать в москву и найти работу там (он из провинции). За рамками этого фрагмента мы обсуждали зарплаты в его городе и возможности для развития, потом пришли к выводу что ловить там нечего. Потом он сказал что я мотивирую его на переезд.
К чему я могу мотивировать 15ти летних пацанов? только выполнить какое то прикольное задание. В мск переезжать им рано, к книжкам и олимпиадам интереса нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 лип, 2025 15:12, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 15:08
Faceless написав:
Ви як змотивуєте, наприклад, когось роботу знайти, ото буде подія
навіщо? Покатушки на даху електрички веселіше. І емоцій більше.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 15:27
Wirująświatła написав:
этого парня за рулём я мотивирую переехать в москву и найти работу там (он из провинции). За рамками этого фрагмента мы обсуждали зарплаты
А, так це на москальщині? Тоді хай пан-психолог працює, не заважайте.
Мотивувать потрібно у вірному напрямку- чим більше москалів іздохне- тим краще.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 15:28
Banderlog написав: Faceless написав:
Ви як змотивуєте, наприклад, когось роботу знайти, ото буде подія
навіщо? Покатушки на даху електрички веселіше. І емоцій більше.
Та й дешевше до мацкви їхать.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 15:35
Мне у Виталия интересно другое.
Откуда такое... пусть не ненависть, а презрение? пренебрежение? к IQ?
Сквозит в каждом посте, если не прямо звучит.
IQ ни к чему, оно не нужно и от него все беды.
Отсюда и его общение с подростками, причём с явно невысоким IQ. И любовь к макакам.
Главное - ЕQ. И его вполне достаточно. Образец для подражания - макаки.
Буквально как призыв: "Забудьте IQ! Мы оторвались от ЕQ. Надо вернуться к макакам!"
И будет вам (нам?) счастье.
Не понимаю.
Есть, правда, ещё вариант, который я уже как-то высказывал - он проводит какой-то психологический эксперимент и коллекционирует посты так же, как стримы. А мы все в роли собачек Павлова.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 16:13
Faceless написав:
Та і взагалі, у кохання немає стандартів
опишите мне любовь без интереса к тому человеку которого любишь. Сделайте прорыв в психологии. Был такой анекдот плывут парень и девушка аутисты на лодке, час молчат, два молчат, три молчат. Потом один из их спрашивает другого "а ты вообще кто?"
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