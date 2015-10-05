RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 14:45

  Faceless написав:Доречі, цікаво, якщо б ви якось мимоходом зізналися, що ви анк, дядько 40+ і ще й з України, яка була б реакція.
обязательно это сделаю и выложу сюда реакцию. Но особой реакции не ждите, у них нет угара войны и ненависти к украинцам, максимум что вы увидите - удивление. То что мне больше лет чем им видно по разговору. СВОшниками там называют бомжей и алкашей. Уровень поддержки ниже канализации. Когдато я им написал putinhyilo.com они просто поржали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 лип, 2025 15:36, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30514
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 14:46

  Banderlog написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Water
..........
Чи форум буде закривать очі на кримінал?
-----------------------------
В чём криминал?

А ви читали шо цей пєдіатр пише за сексуальні домагання, втягування дітей у жебрацтво, крадіжки, школу?
Всі ці архіви писанини під різними ніками потрібно буде скинути слідчому(за запитом), а там вже підключать відповідних спеціалістів, які встановлять шо це таке, чи підсудний поцієнт.

Ніц йому не буде. Він в мейнстрімі. Судити можуть за насильство над лічностю дитини. Допустим за відбір батьками в дитини телефона чи ігрової приставки.
А тут потакання слабостям дитини.
Всё верно.
Можно бы и ещё добавить, но нет смысла.
От всех обвинений очень легко отмазаться. Криминала там нет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35106
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5341 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 14:56

за деревьями леса не увидел никто. Я мотивирую этих людей, каким то чудом это возможно дистанционно. Не могу сделать их умнее или добрее, не могу привить им любовь к музыке или кино. Это длинные истории, годы общения. А мотивировать могу быстро и сильно, всего лишь общаясь на языке их ценностей. Вызывая у них нужные эмоции. Не знаю кто их родители (вообще кроме имени и города не знаю о них ничего), но как их мотивировать знаю. А их родители не знают.

это то что я говорил когда то ЛАДу, значимый взрослый для ребенка может быть кто угодно, и иногда родителям обидно (тут я на их стороне) что значимым для ребенка может стать непонятно кто, любой чувак из интернета.

вам я показываю что это реально работает. То что это куета я согласен, "любой чувак" может оказаться асоциальным, типа как в группе синий кит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 лип, 2025 15:33, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30514
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:05

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:за деревьями леса не увидел никто. Я мотивирую этих людей, каким то чудом это возможно дистанционно. Не могу сделать их умнее или добрее, не могу привить им любовь к музыке или кино. Это длинные истории, годы общения. А мотивировать могу быстро и сильно, всего лишь общаясь на языке их ценностей. Вызывая у них нужные эмоции. Не знаю кто их родители (вообще кроме имени и города не знаю о них ничего), но как их мотивировать знаю. А их родители не знают.
На що мотивуєте? Зробити якийсь прикол чи поаскать грошей? Не думаю, що їх батьків цікавить така мотивація. Ви як змотивуєте, наприклад, когось роботу знайти, ото буде подія
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36423
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 8229 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:07

  Faceless написав:я. Ви як змотивуєте, наприклад, когось роботу знайти, ото буде подія
вы видео опять не смотрели?! этого парня за рулём я мотивирую переехать в москву и найти работу там (он из провинции). За рамками этого фрагмента мы обсуждали зарплаты в его городе и возможности для развития, потом пришли к выводу что ловить там нечего. Потом он сказал что я мотивирую его на переезд.

К чему я могу мотивировать 15ти летних пацанов? только выполнить какое то прикольное задание. В мск переезжать им рано, к книжкам и олимпиадам интереса нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 лип, 2025 15:12, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30514
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:08

  Faceless написав:Ви як змотивуєте, наприклад, когось роботу знайти, ото буде подія
навіщо? Покатушки на даху електрички веселіше. І емоцій більше.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3117
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:27

  Wirująświatła написав:этого парня за рулём я мотивирую переехать в москву и найти работу там (он из провинции). За рамками этого фрагмента мы обсуждали зарплаты

А, так це на москальщині? Тоді хай пан-психолог працює, не заважайте.
Мотивувать потрібно у вірному напрямку- чим більше москалів іздохне- тим краще.
Water
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:28

  Banderlog написав:
  Faceless написав:Ви як змотивуєте, наприклад, когось роботу знайти, ото буде подія
навіщо? Покатушки на даху електрички веселіше. І емоцій більше.

Та й дешевше до мацкви їхать.
Water
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:35

Мне у Виталия интересно другое.
Откуда такое... пусть не ненависть, а презрение? пренебрежение? к IQ?
Сквозит в каждом посте, если не прямо звучит.
IQ ни к чему, оно не нужно и от него все беды.
Отсюда и его общение с подростками, причём с явно невысоким IQ. И любовь к макакам.
Главное - ЕQ. И его вполне достаточно. Образец для подражания - макаки.
Буквально как призыв: "Забудьте IQ! Мы оторвались от ЕQ. Надо вернуться к макакам!"
И будет вам (нам?) счастье.
Не понимаю.

Есть, правда, ещё вариант, который я уже как-то высказывал - он проводит какой-то психологический эксперимент и коллекционирует посты так же, как стримы. А мы все в роли собачек Павлова. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35106
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5341 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:13

  Faceless написав:Та і взагалі, у кохання немає стандартів
опишите мне любовь без интереса к тому человеку которого любишь. Сделайте прорыв в психологии. Был такой анекдот плывут парень и девушка аутисты на лодке, час молчат, два молчат, три молчат. Потом один из их спрашивает другого "а ты вообще кто?"
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30514
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 631632633634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4710
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9090)
07.07.2025 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.