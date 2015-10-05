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Психологія та саморозвиток
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Додано: Пон 07 лип, 2025 16:45
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Та і взагалі, у кохання немає стандартів
опишите мне любовь без интереса к тому человеку которого любишь. Сделайте прорыв в психологии. Был такой анекдот плывут парень и девушка аутисты на лодке, час молчат, два молчат, три молчат. Потом один из их спрашивает другого "а ты вообще кто?"
Ну то ви зовсім перегнули.
Якщо мова про Хотаба, то він якраз проявляє інтерес, він ж сам писав
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Додано: Пон 07 лип, 2025 16:54
ЛАД написав:
Мне у Виталия интересно другое.
Откуда такое... пусть не ненависть, а презрение? пренебрежение? к IQ?
Сквозит в каждом посте, если не прямо звучит.
IQ ни к чему, оно не нужно и от него все беды.
Отсюда и его общение с подростками, причём с явно невысоким IQ. И любовь к макакам.
Главное - ЕQ. И его вполне достаточно. Образец для подражания - макаки.
Буквально как призыв: "Забудьте IQ! Мы оторвались от ЕQ. Надо вернуться к макакам!"
И будет вам (нам?) счастье.
Не понимаю.
Есть, правда, ещё вариант, который я уже как-то высказывал - он проводит какой-то психологический эксперимент и коллекционирует посты так же, как стримы. А мы все в роли собачек Павлова.
Причому, якщо подивитися, наприклад, на людей, що досягли успіху (хай як би хтось до них відносився):
Маск з синдромом Аспергера, Гейтс, Вулі Ален, Ейнштейн, Моцарт, Дарвін з різними РАС, але з розвиненим IQ.
І якось я не чув про зворотнє, щоб з низьким IQ, але високим EQ хтось досяг реальних успіхів.
Хоча, EQ суттєво полегшує життя, дає переваги у створенні корисних контактів, переговорах, залагодженні конфліктів. Проте я не ставив EQ на перше місце за важливістю
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Додано: Пон 07 лип, 2025 18:04
Faceless написав:
Проте я не ставив EQ на перше місце за важливістю
конфликтность на форуме зашкаливает, люди массово валят, но да EQ не важен.
Faceless написав:
Маск з синдромом Аспергера, Гейтс, Вулі Ален, Ейнштейн, Моцарт, Дарвін з різними РАС, але з розвиненим IQ.
вы лично к их достижениям какое отношение имеете? может как то пора уже своими хвастаться, вам же не 16?
Можете похвастаться легким и непринужденным общением, без галимого троллинга? интересом к незнакомым людям? умением быстро примирять форумчан, непринятием лжи и буллинга?
когда этому научитесь, тогда пообщаемся про IQ, а то дошли до абсурда что вы что ЛАД, видео не смотрите, но комментируете, типа ваше мнение априори ценное, а всё остальное говно. Зачем смотреть говно, оставили своё супермнение и норм. Не замечаете этого? ЛАД
какой IQ было говорить что я не психолог, что диплом не настоящий? у вас даже IQ как у подростков, а EQ нет вообще - делать асоциальные поступки, не замечая их. В реальной жизни я бы с вами не общался, потому что знаю что от таких людей ожидать.
Faceless написав:
Ну то ви зовсім перегнули.
вы сами написали "стандартов нет", а потом оказывается что есть, иначе как можно перегнуть то, чего нет?
Faceless написав:
Якщо мова про Хотаба, то він якраз проявляє інтерес, він ж сам писав
повторюсь... любовь, дружба, доверие ЭТО ПРИНЯТИЕ
другого человека. Хотаб это НЕПРИНЯТИЕ. Он сам это говорил, для слепых.
У маньяка тоже типа есть "интерес к жертве" точнее интерес к своей девиации. Жертва как человек его не интересует, только как триггер ощущений девиации соответственно принятия жертвы нету. "Любовь без принятия" это интерес к своей девиации. Попытки общения "без принятия" это конфликт.
пару часов назад вы не принимали ценность EQ общения между подростками. Хотя вас это вроде никак не касается. Просто не принимали и всё, как будто это преступление.
Faceless написав:
що то пустопорожні балачки підлітків
это вы за них решили? а если за вас начнут решать что в вашей жизни ценность, а что порожняк, вам понравится? зачем вы это делаете? Мой EQ отказывается это понимать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 лип, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 18:30
Wirująświatła написав:
конфликтность на форуме зашкаливает, люди массово валят, но да EQ не важен
То конфліктність на форумі - найперша проблема в житті?
Wirująświatła написав:
вы лично к их достижениям какое отношение имеете? может как то пора уже своими хвастаться, вам же не 16?
Ви не чули про приклади? Я не найкращий вибір для загального прикладу, та й IQ мабуть поменше. Та й хвалитися на форумі своїми досягненнями - для цього в нас є Долярчик.
Wirująświatła написав:
Можете похвастаться легким и непринужденным общением, без галимого троллинга? интересом к незнакомым людям? умением быстро примирять форумчан, непринятием лжи и буллинга?
Я не вихователь в дитсадку, та й тут ніби не дитсадок
Wirująświatła написав:
пару часов назад вы не принимали ценность EQ общения между подростками.
Та й зараз не дуже приймаю саме як цінність. Сам свого часу спілкувався, та й зараз грішу часом. Але возводити це в ранг цінності...
Wirująświatła написав:
это вы за них решили? а если за вас начнут решать что вам делать, вам понравится?
Які ми обідчіві. Я нікому не вказував, що саме робити чи не робити, лиш виказав свою думку, що це за явище. Назвемо це "оціночним судженням"
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Додано: Пон 07 лип, 2025 18:31
Faceless написав:
Які ми обідчіві. Я нікому не вказував, що саме робити чи не робити, лиш виказав свою думку, що це за явище. Назвемо це "оціночним судженням"
сам факт что вы это сделали оскорбителен. Не для меня, для тех кто так общается. Тем более ваших оценок не просили. "Просто захотелось сделать гадость". Это асоциально. И эта асоциальность тут на форуме везде, в кого не ткни (кроме Сибарита и ещё пары форумчан). Ненормально общаться без интереса к людям и их принятия. Общение от слова "общее" (напомню кто забыл).
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Додано: Пон 07 лип, 2025 19:04
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Та і взагалі, у кохання немає стандартів
опишите мне любовь без интереса к тому человеку которого любишь. Сделайте прорыв в психологии. Был такой анекдот плывут парень и девушка аутисты на лодке, час молчат, два молчат, три молчат. Потом один из их спрашивает другого "а ты вообще кто?"
Это к вопросу о купе?
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Додано: Пон 07 лип, 2025 19:26
Wirująświatła написав:
..................ЛАД
какой IQ было говорить что я не психолог, что диплом не настоящий? у вас даже IQ как у подростков, а EQ нет вообще - делать асоциальные поступки, не замечая их. В реальной жизни я бы с вами не общался, потому что знаю что от таких людей ожидать.
Во-первых, вы врёте.
О вашем дипломе я не писал ни слова.
А в вашей квалификации психолога я и сейчас не уверен.
Во-вторых, хороший метод спора: "Перехожу к оскорблениям".
Асоциального поведения у вас значительно больше и срач на форуме регулярно провоцируете именно вы.
Вы "можете похвастаться ...умением быстро примирять форумчан, непринятием лжи"?
А "интерес к незнакомым людям" это 118 тыс. непрочитанных тг-сообщений?
И комментирую я те видео, где посмотрел хотя бы начало. Хотя зачастую они этого не стоят.
И если вы не согласны, что те "пацаны" пустышки, то, вполне вероятно, это просто ваш уровень.
Мой EQ отказывается это понимать
Коль пошла такая пьянка, то вопрос можно - у вас есть хоть какой-то EQ? Об IQ не спрашиваю. Это, похоже, вполне очевидно.
Простите за грубоватость, но вы сами напросились.
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