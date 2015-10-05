Faceless написав:Якщо мова про Хотаба, то він якраз проявляє інтерес, він ж сам писав
Я інтерес Хотаба розбиваю легко задачкою "якщо раптом ви потрапили в полон"! При цій "задачі" - форумна "крутість" БУДЬ-КОГО розбивається, як яйце об стіну!😁 .......
Эта задачка легко разобьёт и вашу крутость. Если вам так хочется услышать ответ, то мой: " Не знаю". И так ответит любой честный человек. Никто не знает заранее, сможет ли выдержать пытки. Ещё и зависит от их жёсткости/жестокости. Так что перестаньте задавать этот не особо умный вопрос. Ничего интересного в нём нет. О-о-очень старый анекдот по поводу. Раскопали советские археологи какую-то гробницу. Нашли там мумию. Пытались установить дату захоронения. И так, и этак, не получается. Тут мимо проходили работники НКВД. Видят, археологи расстроены. - В чём проблема, ребята? - Да вот, не можем определить дату захоронения. - Давайте, мы попробуем. Археологам терять нечего. - Попробуйте. Проходит час, два, три... Через 5 часов выходят нквдисты, вытирают пот со лба: - 734 год до нашей эры. Поражённые археологи: - Как вам удалось!? Как вы узнали!? - Сам признался.
Надеюсь, объяснять, что такое НКВД, никому не надо.
P.s. Фото вечері в студію можете выставить для возбуждения аппетита у остальных. У меня даже от описания слюнки потекли. А граммы и сальце будут?
Ні, пошкодую вас усіх)) А то зараз збудиться апетит у вас і почнете до півночі поливати хліб майонезом 😁
п.с. А який запах молодої картопельки з маслом, подрібненим часничком і кропчиком - ммммммммммм... мням-мням))
А салатик з капусточки + помідорчик + огірочок + редисочка + цибулька + кропчик + сіль і + олійка... мммммммми... мням-мням)) Ще і свинні відбивні(вчорашні) є в холодильнику 😁
А грами? Та і грами є. Ну не портити ж таку вечерю?😁
Салат у меня примерно такой же + морковка + зелёный лучок + кинза - редиска (нема). Заправил тоже олійкою. Естественно, никакой рафинированной/дезодорированной. Молода картопелька, наверно, будет завтра. А фото... Скажите прямо, пожадничали. Побоялись, что мы напросимся на ужин.
Спустя почти полдесятилетия Винни Багвелл, скульптор-самоучка, все еще ждет миллион долларов, который Департамент культуры Нью-Йорка обещал ей за работу над памятником Victory Beyond Sims после победы в конкурсе художников на замену памятника доктору Дж. Мэриону Симсу в 2020 году. ...... Симс был гинекологом 19 века, известным тем, что проводил эксперименты на 12 рабынях и бедных женщинах-иммигрантках без их согласия. Городские власти убрали его памятник в апреле 2018 года после единогласного голосования Комиссии по общественному дизайну.
Вроде, мерзавец и всё такое. Но с другой стороны:
Джеймс Марион Симс (англ. James Marion Sims, 25 января 1813, округ Ланкастер, Южная Каролина — 13 ноября 1883, Манхэттен, Нью-Йорк) — американский хирург-гинеколог и медицинский исследователь. Внёс значительный вклад в становление и развитие гинекологии, пионер оперативной гинекологии[4], разработал эффективный метод по лечению мочепузырно-влагалищного свища[англ.], создал инструментарий (влагалищное зеркало Симса[англ.][5])[6]. Известен как «отец современной гинекологии»[7] и как спорная фигура за неэтичный подход к разработке своих методов