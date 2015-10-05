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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 08 лип, 2025 11:25
Faceless написав:
А якого року провели?
хз. прочитал сегодня)
flyman написав:
а єслі він "Галя"?
галя с парковки? нет спасибо, в интернете пока ещё есть варианты получше.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 лип, 2025 11:30
Успіх написав:
Хоча, в сусідньому будинку у вікні вечером/вночі моя дружина вже щось тричі бачила пару, яка "рухалась"😅😁
Напевно, такі люди, спеціально не зашторюють штори на вікнах... або просто - в пориві страсті - забувають))
Може ще не звикли що в новобудовах де 1к відчувається як 3к забудова трошки щільніша за середньовічноєвропейську але без стічних канав під балконами з вертикальною каналізацією самопадом. Але ж це Львів, там в "австрійках" вхід через сусідський балкон транзитом через спільний сральник.
Не пробували поради давати для покращення соціалізації та комунікативних навиків?
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Додано: Вів 08 лип, 2025 12:43
Успіх написав:
Тож, тут можна уточнити/сформулювати питання трохи по-іншому: якщо ви "мельком" побачили голого сусіда у вікні, чи не захочете ви ще раз глянути у вікно і краще роздивитись сусіда?😁
Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, захотели бы Вы воспользоваться биноклем?
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Сибарит
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:13
Wirująświatła
Чем ещё похвастаешься
Якщо психолог розцінює таке повідомлення, як «хвастає», то це значить він заздрить? 😅
Що каже вулична психологія про це?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 08 лип, 2025 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:16
Сибарит написав: Успіх написав:
Тож, тут можна уточнити/сформулювати питання трохи по-іншому: якщо ви "мельком" побачили голого сусіда у вікні, чи не захочете ви ще раз глянути у вікно і краще роздивитись сусіда?😁
Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, захотели бы Вы воспользоваться биноклем?
скоріше всього -ні).
в масі своїй люди не в дуже хорошій формі. А я не особо бодіпозітівний)
Жінки в нас бистро вянуть, кавалєргарда вєк нє долог.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 14:41
Сибарит написав:
Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, захотели бы Вы воспользоваться биноклем?
Сусіда - ні!
А от сусідку - так😅
Але не маю бінокля...😁
Banderlog написав:
Жінки в нас бистро вянуть
Кажеш, що Флер тепер світить тільки за "монокль"?
На окуляри вже не потяне?
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Додано: Вів 08 лип, 2025 14:54
ЛАД написав:
Эта задачка легко разобьёт и вашу крутость.
Если вам так хочется услышать ответ, то мой: " Не знаю".
И так ответит любой честный человек. Никто не знает заранее, сможет ли выдержать пытки. Ещё и зависит от их жёсткости/жестокости.
Так что перестаньте задавать этот не особо умный вопрос.
На цю задачку МУЖНЬО відповів один форумчанин на іншій гілці!
І я з ним погоджуюсь/поставив +1 за чесність і мужність відповісти!
Бо тут, на форумі, багато хто проявляє свою вдавану крутість/блатоту... - а я своєю задачкою хотів показати, що це лише їхні фантазії! Бо, потрапивши в полон до відморозків, яким "вседозволено", то КОЖЕН буде шовковим!(або - мертвим)
Хоча, умовний Хотаб міг посперечатись і сказати, що він би НЕ підкорився! Але!!!
Але в мене тоді є парочка уточнюючих нюансіс
після яких я знову запитаю - "ну що? А тепер що скажеш?"
Hotab написав:
нагібатєль/обламувач крутих складними питаннями
Ну ти ж злився
Хоча можеш відповісти і зараз на це питання, чи злиєшся вдруге?
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Додано: Вів 08 лип, 2025 15:08
Успіх написав: Сибарит написав:
Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, захотели бы Вы воспользоваться биноклем?
Сусіда - ні!
А от сусідку - так😅
Але не маю бінокля...😁
Banderlog написав:
Жінки в нас бистро вянуть
Кажеш, що Флер тепер світить тільки за "монокль"?
На окуляри вже не потяне?
але ти можеш з камери дрона
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