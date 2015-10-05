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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 636637638639
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 01:53

хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 01:56

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 07:24

  Успіх написав:Тож "блатота"/геройство умовного Хотаба може бути лише на форумі!
бандерлог типа и по жизни блатной, к докторам не ходит, будет умирать но не пойдёт, из принципа. У меня так сосед умер от воспаления легких, ещё и 40ка не было, думал он такой крутой мачо, что воспаление испугается и само пройдёт. Но естественный отбор решил, что крутым мачо место не на земле, а на 2м глубже. Кстати физически был крепким, перед малолетками любые фигуры на турнике исполнял. Еще один тоже мачистый одноклассник, такой крутой весь из себя был, по итогу поймал нож на 7м километре. До выпускного не дожил. Кто меньше выёбыется, тот дольше живёт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:04

За крок до перевороту думок©

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:конфликтность на форуме зашкаливает, люди массово валят, но да EQ не важен.
Якщо оцінити ситуацію загалом, як спостерігача, то:
1. Валять, бо СКУЧНО!
2. Валять, бо - задаєш конкретне питання, а тобі або НЕ відповідають, або "круть-верть"!
3. Валять, бо НЕ обговорюють твоє питання, чи саму суть допису - а зразу твій допис приміряють на тебе і булять, що ти от це робиш/ти отак сам хочеш і т.п. - хоч ти просто написав про проблему, яка до самого тебе - зовсім ніяким боком НЕ стосується!

Навіть не дивно, що ніхто це☝️ не прокоментував :lol:
Рівень скучного форума - треба тримати на рівні! :mrgreen:


От ще приклад по вищезазначеній темі:
Тут же, наче, фінансовий форум(!) наче, мали б цікавитись фінансами - куди вкласти/як примножити/зберегти... Мали б цікавитись/"жувати" різні фінансові ідеї/бізнеси/стартапи...
І що?
От кидаєш, на тематичній гілці про нерухомість, наприклад, це >>>

А нікому, навіть, не цікаво глянути що це? Чи хоч покритикувати, якщо не погоджуєтесь з цим?
Та де там, глухарь! :mrgreen:

Дивно, бо гроші входять в топ-3 тем, які людям цікаві!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:45

Успіх скажу то что знаю, на этой и военной ветке собрались любители споров. Классический пример детроид и будивельнык. Вроде бы люто спорят, но оторваться друг от друга не могут. Среди молодежи такое явление не встречается, спор это уже агрессия.

спор возникает в результате "общения без принятия" оппонента (самая частая причина конфликтов, в т.ч. внутрисемейных). Спор часто переходит в буллинг и другие виды агрессии. Упомянутым детроиду и будивельныку как-то удаётся на вербальную агрессию не переходить. Оба не заинтересованы в эскалации. Спорят, но меру знают.

Те кто умеют принимать оппонента разбежались по другим площадкам. Вот такое наблюдение.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 12:41

Re: Психологія та саморозвиток

  Успіх написав:Рівень скучного форума - треба тримати на рівні!

Так ведь
  Успіх написав:Тут же, наче, фінансовий форум(!)

Финансы могут быть веселыми, только когда поют романсы :lol:
  Wirująświatła написав:Те кто умеют принимать оппонента разбежались по другим площадкам. Вот такое наблюдение.

И площадки эти, скорее всего, не в интернете.
Для интернет-форума у нас еще все достаточно мирно.

Ну и могу поспорить по поводу спора :lol:
Спор может быть по поводу взглядов на отдельную проблему, сопровождаясь уважением к оппоненту. Полное совпадение взглядов - слишком большая редкость, чтобы такого единомышленника встретить на форуме с ограниченным числом участников. Да и общение при полном согласии обычно скучное.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 13:23

  Сибарит написав:Спор может быть по поводу взглядов на отдельную проблему, сопровождаясь уважением к оппоненту.


Скажу как выглядит бытовой спор с принятием, допустим вы со мной не согласны, мы договариваемся какие аргументы вас устроят, если это цитаты или общеизвестные факты я достаю их из книг/гугла. Если это мой личный опыт, так и говорю, пруфов нет, только мой опыт. Всё. На этом спор заканчивается, потому что добрые отношения дороже козявок из носа.

Думаете мы с успихом никогда не спорим? но это не длительные споры, скорее обозначение, что тут наши мнения расходятся. При этом ни у одной из сторон нет цели проломать точку зрения другой стороны.

Сказанное выше было про наш форум, возможно в научной среде или в суде все споры идут с уважением и аргументами. Я все на свете ситуации не обобщал т.к. мы с успихом обсуждали форум, а не всё на свете.

то что на форуме дефицит уважения думаю в доказательствах не нуждается...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:15

  Wirująświatła написав:то что на форуме дефицит уважения думаю в доказательствах не нуждается...

Я бы сказал, не обобщая, что дефицит уважения присутствует среди отдельных личностей. Некоторые моменты действительно раздражают, но для общения в интернете уровень достаточно высокий.
У нас относительно немного людей, которые ищут освобождения от общепринятых норм, пользуясь иллюзией анонимности.

Что же касается доброжелательных дискуссий, Вы как-то уж чересчур пытаетесь их формализовать. Тем более, что споры обычно не о каких-то фактах, а о вещах мировоззренческих, где ссылкой на Википедию не отделаешься.
Сибарит
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  #<1 ... 636637638639
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