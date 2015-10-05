Додано: Сер 09 лип, 2025 13:23

Сибарит написав: Спор может быть по поводу взглядов на отдельную проблему, сопровождаясь уважением к оппоненту. Спор может быть по поводу взглядов на отдельную проблему, сопровождаясь уважением к оппоненту.

Скажу как выглядит бытовой спор с принятием, допустим вы со мной не согласны, мы договариваемся какие аргументы вас устроят, если это цитаты или общеизвестные факты я достаю их из книг/гугла. Если это мой личный опыт, так и говорю, пруфов нет, только мой опыт. Всё. На этом спор заканчивается, потому что добрые отношения дороже козявок из носа.Думаете мы с успихом никогда не спорим? но это не длительные споры, скорее обозначение, что тут наши мнения расходятся. При этом ни у одной из сторон нет цели проломать точку зрения другой стороны.Сказанное выше было про наш форум, возможно в научной среде или в суде все споры идут с уважением и аргументами. Я все на свете ситуации не обобщал т.к. мы с успихом обсуждали форум, а не всё на свете.то что на форуме дефицит уважения думаю в доказательствах не нуждается...