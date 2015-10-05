Сибарит написав:
но для общения в интернете уровень достаточно высокий.
тут я с вами категорически не соглашусь. на других площадках где я общаюсь уважения друг к другу гораздо больше. По моим меркам данная и военная ветка это лютейшее дно. Иногда после прочтения охота добавить https://forum.finance.ua/
в блэклист и никогда сюда больше не заходить. Для меня это ценный опыт выживания на дне, не более. Форум мне постоянно напоминает, что жизнь не сладкий пирожок.
Сибарит написав:
Вы как-то уж чересчур пытаетесь их формализовать
везде где могу стараюсь уходить от формальных IQ оценок к более реальным EQ. Именно EQ оценка говорит что здесь дно, поэтому новых людей нет и никогда не будет. Свято место пустым не бывает. Люди заходят читают местный понос и понимают им не сюда. А есть места где +20 новых людей в день и контент без поноса.
Сибарит написав:
Я бы сказал, не обобщая, что дефицит уважения присутствует среди отдельных личностей
которых почему то большинство)