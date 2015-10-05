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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 637638639640 Додано: Сер 09 лип, 2025 15:42 Banderlog написав: ... Під час розпиття спиртних напоїв на почвє внєзапно вознікшої нєпріязні..

Короч Ви праві, бухать в купе з незнайомцями вам нізя. надто багато у вас тої непріязні до людей. Щодо форуму то компанія тут підібралась достойна ... Під час розпиття спиртних напоїв на почвє внєзапно вознікшої нєпріязні..Короч Ви праві, бухать в купе з незнайомцями вам нізя.надто багато у вас тої непріязні до людей. Щодо форуму то компанія тут підібралась достойна

https://www.youtube.com/watch?v=sih1wYMjy5w yama Повідомлень: 5262 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9192 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 15:47 Сибарит написав: но для общения в интернете уровень достаточно высокий. но для общения в интернете уровень достаточно высокий. категорически не соглашусь. на других площадках где я общаюсь уважения друг к другу гораздо больше. По моим меркам, данная и военная ветка это лютейшее дно. Хуже только коменты в тг в группах про войну.



Даже в том чате, где было 111 тыс непрочитанных сообщений прямые оскорбления надо еще поискать. Только вчера вечером мирил там украинцев и русских, некоторые слова действуют магически. Скрин ниже (кликабельно)







после моей фразы "давайте дружить" все согласились и конфликт закончился , а человек который поднял тему войны извинился, это было без принуждения, без модерации, без банов. Просто он не хотел в дальнейшем негатива в свой адрес, проще и логичнее было извиниться.







потому что для того чата (и для EQ мышления в целом) дружба и общение имеют большую ценность, чем какие то разногласия. Понятно что они есть, но необязательно их постоянно обсасывать.



Прикиньте никто не облил меня грязью, не начал новый конфликт со мной. Как-то даже скучно, если так просто. Не такие уже и тупые как тут пытались их называть, если могут так дружно и легко выйти из конфликта. Недостижимый уровень для военной и для этой ветки. В лс могу скинуть ссылку на открытый чат взрослых людей, в котором тоже нет конфликтов. Бесконсфликтное общение = норма, а то что происходит на упомянутых ветках форума - дикая патология.



Сибарит написав: Вы как-то уж чересчур пытаетесь их формализовать Вы как-то уж чересчур пытаетесь их формализовать везде где могу стараюсь уходить от формальных IQ оценок к более реальным EQ. Именно EQ оценка говорит что здесь дно, поэтому новых людей нет и никогда не будет. Свято место пустым не бывает. Люди заходят читают местный понос и понимают им не сюда. А есть места где +20 новых людей в день и контент без поноса. Сибарит написав: Я бы сказал, не обобщая, что дефицит уважения присутствует среди отдельных личностей Я бы сказал, не обобщая, что дефицит уважения присутствует среди отдельных личностей которых почему то большинство) категорически не соглашусь. на других площадках где я общаюсь уважения друг к другу гораздо больше. По моим меркам, данная и военная ветка это лютейшее дно. Хуже только коменты в тг в группах про войну.Даже в том чате, где было 111 тыс непрочитанных сообщений прямые оскорбления надо еще поискать. Только вчера вечером мирил там украинцев и русских, некоторые слова действуют магически. Скрин ниже (кликабельно)после моей фразы "давайте дружить" все согласились и конфликт закончился , а человек который поднял тему войны извинился, это было без принуждения, без модерации, без банов. Просто он не хотел в дальнейшем негатива в свой адрес, проще и логичнее было извиниться.потому что для того чата (и для EQ мышления в целом) дружба и общение имеют большую ценность, чем какие то разногласия. Понятно что они есть, но необязательно их постоянно обсасывать.Прикиньте никто не облил меня грязью, не начал новый конфликт со мной. Как-то даже скучно, если так просто. Не такие уже и тупые как тут пытались их называть, если могут так дружно и легко выйти из конфликта. Недостижимый уровень для военной и для этой ветки. В лс могу скинуть ссылку на открытый чат взрослых людей, в котором тоже нет конфликтов. Бесконсфликтное общение = норма, а то что происходит на упомянутых ветках форума - дикая патология.везде где могу стараюсь уходить от формальных IQ оценок к более реальным EQ. Именно EQ оценка говорит что здесь дно, поэтому новых людей нет и никогда не будет. Свято место пустым не бывает. Люди заходят читают местный понос и понимают им не сюда. А есть места где +20 новых людей в день и контент без поноса.которых почему то большинство) Wirująświatła

Повідомлень: 30527 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 17:35 Wirująświatła написав: 🔹 С какого возраста девочки начинают пользоваться косметикой (опрос девочек от 7 до 17 лет)



До семи лет – 9%

Семь-девять лет – 25%

Десять-двенадцать лет – 39%

Тринадцать-пятнадцать лет – 24%



🔹 На вопрос «почему ты начала пользоваться косметикой?»:



1️⃣ Хотелось выглядеть красивее (49%)

2️⃣ Просто интересно было попробовать (44%)

3️⃣ Видела у мамы/старших (39%)

4️⃣ Для выступлений (36%)

5️⃣ Все подруги красятся (30%)

6️⃣ Для фото или видео (27%)

7️⃣ Увидела у блогера или в Интернете (20%)

8️⃣ По медицинским показаниям (например, маскирующие, лечебные средства) (10%)





"Вєтрянка - моя перша косметіка" (с) "Вєтрянка - моя перша косметіка" (с) rjkz

Повідомлень: 17615 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8645 раз. Подякували: 5445 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 17:42 Wirująświatła написав: Опрос от британских ученых про голого соседа в окне



Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, попытались бы вы украдкой взглянуть на него? – поинтересовались британские ученые.



7% – точно да

23% – вероятно да

25% – вероятно нет

35% – точно нет



✔️ Мужчины отвечают «да» чаще женщин.



✔️ А вот возраст на результаты не влияет, даже после 65 лет доля респондентов, отвечающих «да», примерно такая же.



меньше всего на свете я бы хотел увидеть голого Хотаба. меньше всего на свете я бы хотел увидеть голого Хотаба.



""дали" профессору квартиру, через неделю от него приходит заявление

Я, профессор, доктор каких-то там наук, авторр ХХ диссертаций, а мне дали квартиру, в которой напротив окна кабинета - женская баня. Как я могу вести научную деятельность и способствовать продвижению научного прогресса, когда женские голые тела просто перед моими глазами.?

"Наверху" решили, действительно - как так?

Прислали комиссию, чтобы составить акт.

Те смотрят в окно,

-да баня есть, но ничего не видно.

Профессор:

- А вы на шкаф залезте и голову вниз свесьте - все видно." ""дали" профессору квартиру, через неделю от него приходит заявлениеЯ, профессор, доктор каких-то там наук, авторр ХХ диссертаций, а мне дали квартиру, в которой напротив окна кабинета - женская баня. Как я могу вести научную деятельность и способствовать продвижению научного прогресса, когда женские голые тела просто перед моими глазами.?"Наверху" решили, действительно - как так?Прислали комиссию, чтобы составить акт.Те смотрят в окно,-да баня есть, но ничего не видно.Профессор:- А вы на шкаф залезте и голову вниз свесьте - все видно." rjkz

Повідомлень: 17615 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8645 раз. Подякували: 5445 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 18:09 Wirująświatła написав: Успіх скажу то что знаю, на этой и военной ветке собрались любители споров. Классический пример детроид и будивельнык. Вроде бы люто спорят, но оторваться друг от друга не могут. Среди молодежи такое явление не встречается, спор это уже агрессия.



спор возникает в результате "общения без принятия" оппонента (самая частая причина конфликтов, в т.ч. внутрисемейных). Спор часто переходит в буллинг и другие виды агрессии. Упомянутым детроиду и будивельныку как-то удаётся на вербальную агрессию не переходить. Оба не заинтересованы в эскалации. Спорят, но меру знают.



Те кто умеют принимать оппонента разбежались по другим площадкам. Вот такое наблюдение. скажу то что знаю, на этой и военной ветке собрались любители споров. Классический пример детроид и будивельнык. Вроде бы люто спорят, но оторваться друг от друга не могут. Среди молодежи такое явление не встречается, спор это уже агрессия.спор возникает в результате "общения без принятия" оппонента (самая частая причина конфликтов, в т.ч. внутрисемейных). Спор часто переходит в буллинг и другие виды агрессии. Упомянутым детроиду и будивельныку как-то удаётся на вербальную агрессию не переходить. Оба не заинтересованы в эскалации. Спорят, но меру знают.Те кто умеют принимать оппонента разбежались по другим площадкам. Вот такое наблюдение.



Недавно шла семейная грузинская пара от станции метро.

Стояла компания черных подрстков и очень социально общалась.

Проходя мимо, муж получил подножку от очень социализированного подростка.

Он на чистом аглицком его асоциально спросил, взывая к его IQ "Ватаюдюинг, уважаемый?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену.

Дело было прямо перед небольшим магазинчиком, на фасаде установлена камера видеонаблюдения. Они попросили получить запись с камеры и обратились с ней в полицию.

Те сказали с полной эмпатией и доброжелательностью

"Так не ходите по улицам, когда у подростков выпускной, это они так развлекаются"

Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале? Недавно шла семейная грузинская пара от станции метро.Стояла компания черных подрстков и очень социально общалась.Проходя мимо, муж получил подножку от очень социализированного подростка.Он на чистом аглицком его асоциально спросил, взывая к его IQ "Ватаюдюинг, уважаемый?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену.Дело было прямо перед небольшим магазинчиком, на фасаде установлена камера видеонаблюдения. Они попросили получить запись с камеры и обратились с ней в полицию.Те сказали с полной эмпатией и доброжелательностью"Так не ходите по улицам, когда у подростков выпускной, это они так развлекаются"Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале? rjkz

Повідомлень: 17615 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8645 раз. Подякували: 5445 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 18:21 rjkz написав: й?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену. й?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену. мне надоело с вами спорить и что то доказывать. "социализированный" не означает "умный" или "культурный" это три разные планеты. А вы всё в одну кучу валите. Непонятно зачем. Как будто бы я говорил что "социализированный" означает "культурный". Если вы разбираетесь лучше чем я - ноу проблем, пишите как надо и как правильно.



rjkz написав: Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале? Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале? лучше то что ребенок решит сам, без настоятельных советов, от которых обычно невозможно отказаться. Книжка значит книжка, это его опыт и его жизнь. Ему потом расхлёбывать свою асоциальность/конфликтность (если они появятся), а не психологу с какого-то форума.



Когда родитель кормит ребенка собственными фобиями, этим он его калечит. Обычная проблема у семей без отцов, мама и бабушка трясутся от страха, что их ребенку дадут по голове, поэтому не одобряют ничего, кроме ютуба и книжек. Взрослый мужик наоборот должен учить сына дружить со всеми и разруливать такие ситуации без кулаков, а не убегать от них (моё личное мнение).



Тем кто боится социума надо ехать в маленькие городки, где годами ничего не происходит, никого не бьют и не буллят, потому что все друг друга знают и у агрессора ноль шансов "потеряться в толпе". В больших городах и закрытых коллективах действуют свои законы, и если их не принимаешь (не всегда они справедливые), потенциально это конфликт. Сидение дома ситуацию не решает, мегаполис от этого не станет добрее. В спортзале тоже может быть агрессор или в любом другом месте, например в 50м от дома. мне надоело с вами спорить и что то доказывать. "социализированный" не означает "умный" или "культурный" это три разные планеты. А вы всё в одну кучу валите. Непонятно зачем. Как будто бы я говорил что "социализированный" означает "культурный". Если вы разбираетесь лучше чем я - ноу проблем, пишите как надо и как правильно.лучше то что ребенок решит сам, без настоятельных советов, от которых обычно невозможно отказаться. Книжка значит книжка, это его опыт и его жизнь. Ему потом расхлёбывать свою асоциальность/конфликтность (если они появятся), а не психологу с какого-то форума.Когда родитель кормит ребенка собственными фобиями, этим он его калечит. Обычная проблема у семей без отцов, мама и бабушка трясутся от страха, что их ребенку дадут по голове, поэтому не одобряют ничего, кроме ютуба и книжек. Взрослый мужик наоборот должен учить сына дружить со всеми и разруливать такие ситуации без кулаков, а не убегать от них (моё личное мнение).Тем кто боится социума надо ехать в маленькие городки, где годами ничего не происходит, никого не бьют и не буллят, потому что все друг друга знают и у агрессора ноль шансов "потеряться в толпе". В больших городах и закрытых коллективах действуют свои законы, и если их не принимаешь (не всегда они справедливые), потенциально это конфликт. Сидение дома ситуацию не решает, мегаполис от этого не станет добрее. В спортзале тоже может быть агрессор или в любом другом месте, например в 50м от дома. Wirująświatła

Повідомлень: 30527 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 637638639640 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4730

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34