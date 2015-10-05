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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:42
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:47
категорически не соглашусь. на других площадках где я общаюсь уважения друг к другу гораздо больше. По моим меркам, данная и военная ветка это лютейшее дно. Хуже только коменты в тг в группах про войну.
Даже в том чате, где было 111 тыс непрочитанных сообщений прямые оскорбления надо еще поискать. Только вчера вечером мирил там украинцев и русских, некоторые слова действуют магически. Скрин ниже (кликабельно)
после моей фразы "давайте дружить" все согласились и конфликт закончился , а человек который поднял тему войны извинился, это было без принуждения, без модерации, без банов. Просто он не хотел в дальнейшем негатива в свой адрес, проще и логичнее было извиниться.
потому что для того чата (и для EQ мышления в целом) дружба и общение имеют большую ценность, чем какие то разногласия. Понятно что они есть, но необязательно их постоянно обсасывать.
Прикиньте никто не облил меня грязью, не начал новый конфликт со мной. Как-то даже скучно, если так просто. Не такие уже и тупые как тут пытались их называть, если могут так дружно и легко выйти из конфликта. Недостижимый уровень для военной и для этой ветки. В лс могу скинуть ссылку на открытый чат взрослых людей, в котором тоже нет конфликтов. Бесконсфликтное общение = норма, а то что происходит на упомянутых ветках форума - дикая патология.
везде где могу стараюсь уходить от формальных IQ оценок к более реальным EQ. Именно EQ оценка говорит что здесь дно, поэтому новых людей нет и никогда не будет. Свято место пустым не бывает. Люди заходят читают местный понос и понимают им не сюда. А есть места где +20 новых людей в день и контент без поноса.
которых почему то большинство)
Додано: Сер 09 лип, 2025 17:35
"Вєтрянка - моя перша косметіка" (с)
Додано: Сер 09 лип, 2025 17:42
""дали" профессору квартиру, через неделю от него приходит заявление
Я, профессор, доктор каких-то там наук, авторр ХХ диссертаций, а мне дали квартиру, в которой напротив окна кабинета - женская баня. Как я могу вести научную деятельность и способствовать продвижению научного прогресса, когда женские голые тела просто перед моими глазами.?
"Наверху" решили, действительно - как так?
Прислали комиссию, чтобы составить акт.
Те смотрят в окно,
-да баня есть, но ничего не видно.
Профессор:
- А вы на шкаф залезте и голову вниз свесьте - все видно."
Додано: Сер 09 лип, 2025 18:09
Недавно шла семейная грузинская пара от станции метро.
Стояла компания черных подрстков и очень социально общалась.
Проходя мимо, муж получил подножку от очень социализированного подростка.
Он на чистом аглицком его асоциально спросил, взывая к его IQ "Ватаюдюинг, уважаемый?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену.
Дело было прямо перед небольшим магазинчиком, на фасаде установлена камера видеонаблюдения. Они попросили получить запись с камеры и обратились с ней в полицию.
Те сказали с полной эмпатией и доброжелательностью
"Так не ходите по улицам, когда у подростков выпускной, это они так развлекаются"
Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале?
Додано: Сер 09 лип, 2025 18:21
мне надоело с вами спорить и что то доказывать. "социализированный" не означает "умный" или "культурный" это три разные планеты. А вы всё в одну кучу валите. Непонятно зачем. Как будто бы я говорил что "социализированный" означает "культурный". Если вы разбираетесь лучше чем я - ноу проблем, пишите как надо и как правильно.
лучше то что ребенок решит сам, без настоятельных советов, от которых обычно невозможно отказаться. Книжка значит книжка, это его опыт и его жизнь. Ему потом расхлёбывать свою асоциальность/конфликтность (если они появятся), а не психологу с какого-то форума.
Когда родитель кормит ребенка собственными фобиями, этим он его калечит. Обычная проблема у семей без отцов, мама и бабушка трясутся от страха, что их ребенку дадут по голове, поэтому не одобряют ничего, кроме ютуба и книжек. Взрослый мужик наоборот должен учить сына дружить со всеми и разруливать такие ситуации без кулаков, а не убегать от них (моё личное мнение).
Тем кто боится социума надо ехать в маленькие городки, где годами ничего не происходит, никого не бьют и не буллят, потому что все друг друга знают и у агрессора ноль шансов "потеряться в толпе". В больших городах и закрытых коллективах действуют свои законы, и если их не принимаешь (не всегда они справедливые), потенциально это конфликт. Сидение дома ситуацию не решает, мегаполис от этого не станет добрее. В спортзале тоже может быть агрессор или в любом другом месте, например в 50м от дома.
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