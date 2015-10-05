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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 637638639640
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:42

  Banderlog написав:... Під час розпиття спиртних напоїв на почвє внєзапно вознікшої нєпріязні.. :lol:
Короч Ви праві, бухать в купе з незнайомцями вам нізя. :lol: надто багато у вас тої непріязні до людей. Щодо форуму то компанія тут підібралась достойна

https://www.youtube.com/watch?v=sih1wYMjy5w
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:47

  Сибарит написав:но для общения в интернете уровень достаточно высокий.
категорически не соглашусь. на других площадках где я общаюсь уважения друг к другу гораздо больше. По моим меркам, данная и военная ветка это лютейшее дно. Хуже только коменты в тг в группах про войну.

Даже в том чате, где было 111 тыс непрочитанных сообщений прямые оскорбления надо еще поискать. Только вчера вечером мирил там украинцев и русских, некоторые слова действуют магически. Скрин ниже (кликабельно)

Зображення

после моей фразы "давайте дружить" все согласились и конфликт закончился , а человек который поднял тему войны извинился, это было без принуждения, без модерации, без банов. Просто он не хотел в дальнейшем негатива в свой адрес, проще и логичнее было извиниться.

Зображення

потому что для того чата (и для EQ мышления в целом) дружба и общение имеют большую ценность, чем какие то разногласия. Понятно что они есть, но необязательно их постоянно обсасывать.

Прикиньте никто не облил меня грязью, не начал новый конфликт со мной. Как-то даже скучно, если так просто. Не такие уже и тупые как тут пытались их называть, если могут так дружно и легко выйти из конфликта. Недостижимый уровень для военной и для этой ветки. В лс могу скинуть ссылку на открытый чат взрослых людей, в котором тоже нет конфликтов. Бесконсфликтное общение = норма, а то что происходит на упомянутых ветках форума - дикая патология.

  Сибарит написав:Вы как-то уж чересчур пытаетесь их формализовать
везде где могу стараюсь уходить от формальных IQ оценок к более реальным EQ. Именно EQ оценка говорит что здесь дно, поэтому новых людей нет и никогда не будет. Свято место пустым не бывает. Люди заходят читают местный понос и понимают им не сюда. А есть места где +20 новых людей в день и контент без поноса.
  Сибарит написав:Я бы сказал, не обобщая, что дефицит уважения присутствует среди отдельных личностей
которых почему то большинство)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:35

  Wirująświatła написав:
🔹 С какого возраста девочки начинают пользоваться косметикой (опрос девочек от 7 до 17 лет)

До семи лет – 9%
Семь-девять лет – 25%
Десять-двенадцать лет – 39%
Тринадцать-пятнадцать лет – 24%

🔹 На вопрос «почему ты начала пользоваться косметикой?»:

1️⃣ Хотелось выглядеть красивее (49%)
2️⃣ Просто интересно было попробовать (44%)
3️⃣ Видела у мамы/старших (39%)
4️⃣ Для выступлений (36%)
5️⃣ Все подруги красятся (30%)
6️⃣ Для фото или видео (27%)
7️⃣ Увидела у блогера или в Интернете (20%)
8️⃣ По медицинским показаниям (например, маскирующие, лечебные средства) (10%)


"Вєтрянка - моя перша косметіка" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:42

  Wirująświatła написав:
Опрос от британских ученых про голого соседа в окне

Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, попытались бы вы украдкой взглянуть на него? – поинтересовались британские ученые.

7% – точно да
23% – вероятно да
25% – вероятно нет
35% – точно нет

✔️ Мужчины отвечают «да» чаще женщин.

✔️ А вот возраст на результаты не влияет, даже после 65 лет доля респондентов, отвечающих «да», примерно такая же.

меньше всего на свете я бы хотел увидеть голого Хотаба.


""дали" профессору квартиру, через неделю от него приходит заявление
Я, профессор, доктор каких-то там наук, авторр ХХ диссертаций, а мне дали квартиру, в которой напротив окна кабинета - женская баня. Как я могу вести научную деятельность и способствовать продвижению научного прогресса, когда женские голые тела просто перед моими глазами.?
"Наверху" решили, действительно - как так?
Прислали комиссию, чтобы составить акт.
Те смотрят в окно,
-да баня есть, но ничего не видно.
Профессор:
- А вы на шкаф залезте и голову вниз свесьте - все видно."
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:09

  Wirująświatła написав:Успіх скажу то что знаю, на этой и военной ветке собрались любители споров. Классический пример детроид и будивельнык. Вроде бы люто спорят, но оторваться друг от друга не могут. Среди молодежи такое явление не встречается, спор это уже агрессия.

спор возникает в результате "общения без принятия" оппонента (самая частая причина конфликтов, в т.ч. внутрисемейных). Спор часто переходит в буллинг и другие виды агрессии. Упомянутым детроиду и будивельныку как-то удаётся на вербальную агрессию не переходить. Оба не заинтересованы в эскалации. Спорят, но меру знают.

Те кто умеют принимать оппонента разбежались по другим площадкам. Вот такое наблюдение.


Недавно шла семейная грузинская пара от станции метро.
Стояла компания черных подрстков и очень социально общалась.
Проходя мимо, муж получил подножку от очень социализированного подростка.
Он на чистом аглицком его асоциально спросил, взывая к его IQ "Ватаюдюинг, уважаемый?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену.
Дело было прямо перед небольшим магазинчиком, на фасаде установлена камера видеонаблюдения. Они попросили получить запись с камеры и обратились с ней в полицию.
Те сказали с полной эмпатией и доброжелательностью
"Так не ходите по улицам, когда у подростков выпускной, это они так развлекаются"
Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:21

  rjkz написав:й?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену.
мне надоело с вами спорить и что то доказывать. "социализированный" не означает "умный" или "культурный" это три разные планеты. А вы всё в одну кучу валите. Непонятно зачем. Как будто бы я говорил что "социализированный" означает "культурный". Если вы разбираетесь лучше чем я - ноу проблем, пишите как надо и как правильно.

  rjkz написав:Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале?
лучше то что ребенок решит сам, без настоятельных советов, от которых обычно невозможно отказаться. Книжка значит книжка, это его опыт и его жизнь. Ему потом расхлёбывать свою асоциальность/конфликтность (если они появятся), а не психологу с какого-то форума.

Когда родитель кормит ребенка собственными фобиями, этим он его калечит. Обычная проблема у семей без отцов, мама и бабушка трясутся от страха, что их ребенку дадут по голове, поэтому не одобряют ничего, кроме ютуба и книжек. Взрослый мужик наоборот должен учить сына дружить со всеми и разруливать такие ситуации без кулаков, а не убегать от них (моё личное мнение).

Тем кто боится социума надо ехать в маленькие городки, где годами ничего не происходит, никого не бьют и не буллят, потому что все друг друга знают и у агрессора ноль шансов "потеряться в толпе". В больших городах и закрытых коллективах действуют свои законы, и если их не принимаешь (не всегда они справедливые), потенциально это конфликт. Сидение дома ситуацию не решает, мегаполис от этого не станет добрее. В спортзале тоже может быть агрессор или в любом другом месте, например в 50м от дома.
Wirująświatła
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