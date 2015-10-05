RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 638639640641>
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:42

  Banderlog написав:... Під час розпиття спиртних напоїв на почвє внєзапно вознікшої нєпріязні.. :lol:
Короч Ви праві, бухать в купе з незнайомцями вам нізя. :lol: надто багато у вас тої непріязні до людей. Щодо форуму то компанія тут підібралась достойна

https://www.youtube.com/watch?v=sih1wYMjy5w
yama
 
Повідомлень: 5262
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9192 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:47

  Сибарит написав:но для общения в интернете уровень достаточно высокий.
категорически не соглашусь. на других площадках где я общаюсь уважения друг к другу гораздо больше. По моим меркам, данная и военная ветка это лютейшее дно. Хуже только коменты в тг в группах про войну.

Даже в том чате, где было 111 тыс непрочитанных сообщений прямые оскорбления надо еще поискать. Только вчера вечером мирил там украинцев и русских, некоторые слова действуют магически. Скрин ниже (кликабельно)

Зображення

после моей фразы "давайте дружить" все согласились и конфликт закончился , а человек который поднял тему войны извинился, это было без принуждения, без модерации, без банов. Просто он не хотел в дальнейшем негатива в свой адрес, проще и логичнее было извиниться.

Зображення

потому что для того чата (и для EQ мышления в целом) дружба и общение имеют большую ценность, чем какие то разногласия. Понятно что они есть, но необязательно их постоянно обсасывать.

Прикиньте никто не облил меня грязью, не начал новый конфликт со мной. Как-то даже скучно, если так просто. Не такие уже и тупые как тут пытались их называть, если могут так дружно и легко выйти из конфликта. Недостижимый уровень для военной и для этой ветки. В лс могу скинуть ссылку на открытый чат взрослых людей, в котором тоже нет конфликтов. Бесконсфликтное общение = норма, а то что происходит на упомянутых ветках форума - дикая патология.

  Сибарит написав:Вы как-то уж чересчур пытаетесь их формализовать
везде где могу стараюсь уходить от формальных IQ оценок к более реальным EQ. Именно EQ оценка говорит что здесь дно, поэтому новых людей нет и никогда не будет. Свято место пустым не бывает. Люди заходят читают местный понос и понимают им не сюда. А есть места где +20 новых людей в день и контент без поноса.
  Сибарит написав:Я бы сказал, не обобщая, что дефицит уважения присутствует среди отдельных личностей
которых почему то большинство)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30528
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:35

  Wirująświatła написав:
🔹 С какого возраста девочки начинают пользоваться косметикой (опрос девочек от 7 до 17 лет)

До семи лет – 9%
Семь-девять лет – 25%
Десять-двенадцать лет – 39%
Тринадцать-пятнадцать лет – 24%

🔹 На вопрос «почему ты начала пользоваться косметикой?»:

1️⃣ Хотелось выглядеть красивее (49%)
2️⃣ Просто интересно было попробовать (44%)
3️⃣ Видела у мамы/старших (39%)
4️⃣ Для выступлений (36%)
5️⃣ Все подруги красятся (30%)
6️⃣ Для фото или видео (27%)
7️⃣ Увидела у блогера или в Интернете (20%)
8️⃣ По медицинским показаниям (например, маскирующие, лечебные средства) (10%)


"Вєтрянка - моя перша косметіка" (с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8645 раз.
Подякували: 5445 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:42

  Wirująświatła написав:
Опрос от британских ученых про голого соседа в окне

Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, попытались бы вы украдкой взглянуть на него? – поинтересовались британские ученые.

7% – точно да
23% – вероятно да
25% – вероятно нет
35% – точно нет

✔️ Мужчины отвечают «да» чаще женщин.

✔️ А вот возраст на результаты не влияет, даже после 65 лет доля респондентов, отвечающих «да», примерно такая же.

меньше всего на свете я бы хотел увидеть голого Хотаба.


""дали" профессору квартиру, через неделю от него приходит заявление
Я, профессор, доктор каких-то там наук, авторр ХХ диссертаций, а мне дали квартиру, в которой напротив окна кабинета - женская баня. Как я могу вести научную деятельность и способствовать продвижению научного прогресса, когда женские голые тела просто перед моими глазами.?
"Наверху" решили, действительно - как так?
Прислали комиссию, чтобы составить акт.
Те смотрят в окно,
-да баня есть, но ничего не видно.
Профессор:
- А вы на шкаф залезте и голову вниз свесьте - все видно."
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8645 раз.
Подякували: 5445 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:09

  Wirująświatła написав:Успіх скажу то что знаю, на этой и военной ветке собрались любители споров. Классический пример детроид и будивельнык. Вроде бы люто спорят, но оторваться друг от друга не могут. Среди молодежи такое явление не встречается, спор это уже агрессия.

спор возникает в результате "общения без принятия" оппонента (самая частая причина конфликтов, в т.ч. внутрисемейных). Спор часто переходит в буллинг и другие виды агрессии. Упомянутым детроиду и будивельныку как-то удаётся на вербальную агрессию не переходить. Оба не заинтересованы в эскалации. Спорят, но меру знают.

Те кто умеют принимать оппонента разбежались по другим площадкам. Вот такое наблюдение.


Недавно шла семейная грузинская пара от станции метро.
Стояла компания черных подрстков и очень социально общалась.
Проходя мимо, муж получил подножку от очень социализированного подростка.
Он на чистом аглицком его асоциально спросил, взывая к его IQ "Ватаюдюинг, уважаемый?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену.
Дело было прямо перед небольшим магазинчиком, на фасаде установлена камера видеонаблюдения. Они попросили получить запись с камеры и обратились с ней в полицию.
Те сказали с полной эмпатией и доброжелательностью
"Так не ходите по улицам, когда у подростков выпускной, это они так развлекаются"
Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8645 раз.
Подякували: 5445 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:21

  rjkz написав:й?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену.
мне надоело с вами спорить и что то доказывать. "социализированный" не означает "умный" или "культурный" это три разные планеты. А вы всё в одну кучу валите. Непонятно зачем. Как будто бы я говорил что "социализированный" означает "культурный". Если вы разбираетесь лучше чем я - ноу проблем, пишите как надо и как правильно.

  rjkz написав:Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале?
лучше то что ребенок решит сам, без настоятельных советов, от которых обычно невозможно отказаться. Книжка значит книжка, это его опыт и его жизнь. Ему потом расхлёбывать свою асоциальность/конфликтность (если они появятся), а не психологу с какого-то форума.

Когда родитель кормит ребенка собственными фобиями, этим он его калечит. Обычная проблема у семей без отцов, мама и бабушка трясутся от страха, что их ребенку наваляют по голове, поэтому не одобряют ничего, кроме ютуба и книжек. Взрослый мужик наоборот должен учить сына дружить со всеми и разруливать такие ситуации без кулаков, а не убегать от них (моё личное мнение).

Тем кто боится социума надо ехать в маленькие городки, где годами ничего не происходит, никого не бьют и не буллят, потому что все друг друга знают и у агрессора ноль шансов "потеряться в толпе". В больших городах и закрытых коллективах действуют свои законы, и если их не принимаешь (не всегда они справедливые), потенциально это конфликт. Сидение дома ситуацию не решает, мегаполис от этого не станет добрее. В спортзале тоже может быть агрессор или в любом другом месте, например в 50м от дома.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30528
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 19:37

соціалізація з EQ без афроамерів та ліц грузінськой нац.

соціалізація з високим EQ без афроамерів та ліц грузінськой нац.
https://www.youtube.com/shorts/EOuLBrEVbOM
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40026
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2843 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 19:40

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:й?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену.
мне надоело с вами спорить и что то доказывать. "социализированный" не означает "умный" или "культурный" это три разные планеты. А вы всё в одну кучу валите. Непонятно зачем. Как будто бы я говорил что "социализированный" означает "культурный". Если вы разбираетесь лучше чем я - ноу проблем, пишите как надо и как правильно.

  rjkz написав:Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале?
лучше то что ребенок решит сам, без настоятельных советов, от которых обычно невозможно отказаться. Книжка значит книжка, это его опыт и его жизнь. Ему потом расхлёбывать свою асоциальность/конфликтность (если они появятся), а не психологу с какого-то форума.

Когда родитель кормит ребенка собственными фобиями, этим он его калечит. Обычная проблема у семей без отцов, мама и бабушка трясутся от страха, что их ребенку наваляют по голове, поэтому не одобряют ничего, кроме ютуба и книжек. Взрослый мужик наоборот должен учить сына дружить со всеми и разруливать такие ситуации без кулаков, а не убегать от них (моё личное мнение).

Тем кто боится социума надо ехать в маленькие городки, где годами ничего не происходит, никого не бьют и не буллят, потому что все друг друга знают и у агрессора ноль шансов "потеряться в толпе". В больших городах и закрытых коллективах действуют свои законы, и если их не принимаешь (не всегда они справедливые), потенциально это конфликт. Сидение дома ситуацию не решает, мегаполис от этого не станет добрее. В спортзале тоже может быть агрессор или в любом другом месте, например в 50м от дома.


Наконец вы признали, что родители, а не "психолог с какого-то там форума" имеют право решать что для ребенка лучше - учиться и получить образование, которое откроет путь к высокооплачиваемой профессии или чтобы ребенок "социализировался" в бандах, избивая прохожих, имея все шансы либо нароваться на пулю или пристраститься к наркоте или стать действительно а"социальным" членом общества.
Вы пытаетесь тут доказать что-то людям, имеющим свой, отличный от вашего, жизненный опыт. Каждый сам волен считать его удачным или нет.
Со своей стороны я вам много раз описывал и свой, отличный от продвигаемого вами, опыт и опыт тех, кто пошел по "вашей" модели. И вижу к чему это привело.
"Приятие" человека и "неприятие" - это ни о чем. Не надо всех подряд принимать или не принимать.
Если человек мЦдак, то нафига его принимать?
В то-же время, всем нам приходится сосуществовать с такими мЦдаками - это может быть коллега, сосед или случайно встретившийся человек.
И тут 2 пути - либо его полностью не принимать, но не в наших силах избывиться от присутствия таких персонажей в нашей жизни либо игнорировать в тех пределах, в которых это возможно - невозможно пройти сквозь соседа, если он стоит на пути, или избавитсья от мЦдаков на работе, если ты не работодатель, который может таких уволить (в противном случае, надо уволиться самому, но на новом месте может быть такой-же мЦдак). "Приятие" такого человека приведет к гораздо болеее плачевным последствиям.
Насчет психологов.
Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.
Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.
Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.
Муж приходит домой.
"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"
2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?
Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога? :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8645 раз.
Подякували: 5445 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 19:44

Re: Психологія та саморозвиток

И еще вопрос (ко всем).
Вот, если заболит зуб, человек идет к дантисту.
Для чего человек идет к психологу?
Поплакаться в жилетку?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8645 раз.
Подякували: 5445 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 20:16

  rjkz написав:Наконец вы признали, что родители, а не "психолог с какого-то там форума" имеют право решать что для ребенка лучше - учиться и получить образование,
афигеть. я это всегда признавал. какое отношение психолог имеет к чужим детям? с чего вы взяли что имеет, с чужих сплетен?
  rjkz написав:"социализировался" в бандах, избивая прохожих, имея все шансы либо нароваться на пулю или пристраститься к наркоте или стать действительно а"социальным" членом общества.
если вы не понимаете что такое социализация попробуйте загуглить. Ваши домысли неуместны, здесь не все идиоты.
  rjkz написав:Вы пытаетесь тут доказать что-то людям, имеющим свой, отличный от вашего, жизненный опыт. Каждый сам волен считать его удачным или нет.
где я это доказывал? вам хочется разжечь конфликт? чистая ложь. Никаких оценок чужим жизням я не давал. Кое кого критикую за асоциальность не более.
  rjkz написав:И вижу к чему это привело.
вы не знаете про мой опыт, то что я рассказывал здесь это 1% или еще меньше.
  rjkz написав:"Приятие" человека и "неприятие" - это ни о чем. Не надо всех подряд принимать или не принимать.
тю можете никого не принимать) зачем вам мнение какого то чувака с форума?
  rjkz написав:Если человек мЦдак, то нафига его принимать?
а если все вокруг мудаки? всех не принимать? весь класс? всё общество? серьёзно? Это проблема. Принимают чтобы не было конфликтов. Кроме принятия/непринятия есть ещё игнор. Хотите или нет вы должны по каждому человеку с которым общаетесь сделать этот выбор.
  rjkz написав:В то-же время, всем нам приходится сосуществовать с такими мЦдаками - это может быть коллега, сосед или случайно встретившийся человек.
Аллилуя. И 2й вывод людей вы не поменяете. Если ваш начальник мудак, вы сможете его не принимать или игнорить? А другой работы нет. Я вам ответил на вопрос (который выделил жирным)? Социализация кстати об этом же, сосуществовать с мудаками не вступая с ними в конфликт. Или искать идеальное общество (можно искать всю жизнь)
  rjkz написав:"Приятие" такого человека приведет к гораздо болеее плачевным последствиям.
где я говорил что надо всех принимать? Я говорил если вы общаетесь с человеком не принимая его, возникают долгоиграющие споры, или даже конфликты. Потом вам делают на работе невыносимые условия и вы ищете другую. Увы это так работает. В коллективе не нужны бунтари или игнорщики. Нанимаясь на работу вы должны быть готовы что принять некоторых людей будет сложно, но тогда перед вами дилемма, принять или затеять споры/конфликты? Точно также если вы взяли на работу специалиста, который не ладит с коллегами, дилемма принять эту проблему (закрыть на нее глаза) или выставить его нах%р. Здесь нет правильного решения. Но лучше уметь принимать мудака, чем всю жизнь с ними конфликтовать и постоянно менять работы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30528
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 638639640641>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4730
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.