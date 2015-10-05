Додано: Сер 09 лип, 2025 22:52

Wirująświatła написав: rjkz написав: Проявять к ним эмпатию и "социализацию"? Проявять к ним эмпатию и "социализацию"? от принятия до эмпатии так от Бердичева до Луны. Принимая мудака вы признаете, что ваши жизненные позиции очень разные, но это не повод для споров и конфликта. Максимум что вы от него хотите - не нарушать ваших границ. Принять не означает поселить в своей квартире. "Здрасьте", "как дела", "до свидания". И ничего больше. В споры с такими людьми лучше не вступать. Их исход неблагоприятный, зачем заводить лишних врагов?. Аналогично если нет к человеку интереса, зачем с ним общаться? чтобы по итогу сказать "вы мне всегда были неинтересны?" это как правила гигиены, не делать поступки вызывающие конфликты, пока не нарушают ваши границы.



и встречный вопрос, как научить подростка ладить с мудаком? вы этого мудака домой приведёте? от принятия до эмпатии так от Бердичева до Луны. Принимая мудака вы признаете, что ваши жизненные позиции очень разные, но это не повод для споров и конфликта. Максимум что вы от него хотите - не нарушать ваших границ. Принять не означает поселить в своей квартире. "Здрасьте", "как дела", "до свидания". И ничего больше. В споры с такими людьми лучше не вступать. Их исход неблагоприятный, зачем заводить лишних врагов?. Аналогично если нет к человеку интереса, зачем с ним общаться? чтобы по итогу сказать "вы мне всегда были неинтересны?" это как правила гигиены, не делать поступки вызывающие конфликты, пока не нарушают ваши границы.и встречный вопрос, как научить подростка ладить с мудаком? вы этого мудака домой приведёте?

Ну вот как-бы тут дофига мудаков, но все держат дистанцию и с этой дистанции все найс стараются выглядеть, а чуть ближе как сходишься, то все мудачество начинает вылазить. Может поэтому все и стараются держаться этой дистанции и не сходиться с остальными.Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш.Младший у меня более общительный и довольно быстро отходит когда сталкивается с мудаками. А старший более впечатлительный, поэтму просто держит дистанцию со всеми кроме родителей. Не совсем корректно, но на "мероприятии" (школа устроила для их класса в ресторане), директор школы назвал его "Самый интроверт", хотя каждому ученику пытался дать какие-то лестные эпитеты. Я не сомневаюсь, что он прав,но не стал-бы это говорить ребенку. Хотя и сам в детстве был таким.Но насколько человек будет счастлив, интроверт он или экстраверт, не от этого зависит. У каждого свое представление о счастье.Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение.И тот и другой имея то, что хочет - счастлив. Так какая нахрен разница - интроверт он или экстраверт.Работа? Так для разных типов просто разная работа ок.Интроверт может отлично работать в науке или ...тем-же айтишником.Экстраверт - ну пусть будет аниматором или политиком или "менеджером по продажам".Какая разница?Общение ради общения? Если кому надо - пуркуа-бы и не па. Если нет - то и не надо.