Додано: Чет 10 лип, 2025 08:06

rjkz написав: Я против подростковой преступности и бродяжничества. Вы - за. На этом и закончим. Я против подростковой преступности и бродяжничества. Вы - за. На этом и закончим.

rjkz написав: И таких банд я в 80 и 90 е насмотрелся в Киеве. И таких банд я в 80 и 90 е насмотрелся в Киеве.

Wirująświatła написав: В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?



Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах. В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах.

более того вы идёте в пожизненный чс за систематическую ложь про меня.я никогда не говорил что выступаю "за" подростковую преступность и бродяжничество. От того "за" я или "против" эти явления не зависят, а любые штампы мешают увидеть за ними человека, поэтому я не прыгаю с дебильными воплями ай-яй-яй как это плохо, стараюсь сразу разбираюсь в причинах.Если отбросить врожденные патологии вызывающие нарушения поведения, причины подростковой преступности и бродяжничества находятся в их семьях. Последними кого я обвиню будут эти самые дети-преступники.Значит они чего-то недополучили если стали на путь асоциальности. Что-то неправильно поняли. Этим отличается взрослая психология от детской. Причины взрослой преступности другие. Степень понимания и осознанности своих действий разная. Как и потребности (кроме базовых).Ребенок (в т.ч. подросток) не самодостаточный, очень зависим от бзыков родителей, психологической атмосферы в школе, мнения окружения и много чего ещё. Причины детской преступности не в детях и не в бандах, а в том как ребенок понимает и воспринимает этот мир.С ваших же слов получается все семьи идеальные, а во всех грехах виноваты уличные банды. Грубое искажение действительности. Преступные банды это уже следствие искаженного развития и неудовлетворения базовых потребностей ребенка (которые он удовлетворить самостоятельно не может).нихера вы в своей жизнине видели, не понимаете элементарного. Поэтому и читаете мои посты выборочно, а остальное додумываете как вам удобно.На этот пост вы не ответили, потому что он для вас неудобный. Вы ж уверены, что нижеперечисленному можно научиться по книгам (или оно вообще не нужно?).