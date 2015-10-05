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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 10 лип, 2025 07:40
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 лип, 2025 08:01, всього редагувалось 10 разів.
Додано: Чет 10 лип, 2025 07:43
Ага
Крайній пост Чет 10 лип, 2025 06:33:
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 10 лип, 2025 07:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 10 лип, 2025 07:44
повтор
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 10 лип, 2025 07:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 10 лип, 2025 07:44
++
Це схоже на деструктивну секту.
От вже нема права погано відноситись до банд) поки лічно не заділо. ніякого суспільного осуду,
нічого тиснути на роздовбаїв.
Додано: Чет 10 лип, 2025 07:51
Wirująświatła Тут по моєму багато хто потребує такого формату поспілкуватись, маючи якусь навіть залежність від форуму. Хоча з другого боку маса дописувачів з десятками тисяч повідомлень назагал і з десятками в день, щезли зі сторінок, хоча, напевно, не всі фізично сподіваюсь відійшли з цього прекрасного світу.
Додано: Чет 10 лип, 2025 08:04
готовы отказаться от интернета? велкам, докажите что у вас интернет зависимости нет От форума могу отказаться легко, основные мои площадки для общения не здесь. А от интернета нет, слишком много чего на нём завязано.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 лип, 2025 08:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лип, 2025 08:05
Викликайте психолога для психолога )))
- Коля, вы отправляетесь в пожизненный ЧС .. Ой, не отправляетесь, это я снова вышел из себя.
На шкільному творі на тему «Як я провів ранок з 7.40 до 08.01 « Віталік просто показав в шмаття порвані 5 рулонів туалетного паперу, і 2 рулони рушників.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 лип, 2025 08:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 10 лип, 2025 08:06
более того вы идёте в пожизненный чс за систематическую ложь про меня.
я никогда не говорил что выступаю "за" подростковую преступность и бродяжничество. От того "за" я или "против" эти явления не зависят, а любые штампы мешают увидеть за ними человека, поэтому я не прыгаю с дебильными воплями ай-яй-яй как это плохо, стараюсь сразу разбираюсь в причинах.
Если отбросить врожденные патологии вызывающие нарушения поведения, причины подростковой преступности и бродяжничества находятся в их семьях. Последними кого я обвиню будут эти самые дети-преступники.
Значит они чего-то недополучили если стали на путь асоциальности. Что-то неправильно поняли. Этим отличается взрослая психология от детской. Причины взрослой преступности другие. Степень понимания и осознанности своих действий разная. Как и потребности (кроме базовых).
Ребенок (в т.ч. подросток) не самодостаточный, очень зависим от бзыков родителей, психологической атмосферы в школе, мнения окружения и много чего ещё. Причины детской преступности не в детях и не в бандах, а в том как ребенок понимает и воспринимает этот мир.
С ваших же слов получается все семьи идеальные, а во всех грехах виноваты уличные банды. Грубое искажение действительности. Преступные банды это уже следствие искаженного развития и неудовлетворения базовых потребностей ребенка (которые он удовлетворить самостоятельно не может).
нихера вы в своей жизни кроме работы и собственных фобий не видели, не понимаете элементарного. Поэтому и читаете мои посты выборочно, а остальное додумываете как вам удобно.
На этот пост вы не ответили, потому что он для вас неудобный. Вы ж уверены, что нижеперечисленному можно научиться по книгам (или оно вообще не нужно?).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 лип, 2025 08:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лип, 2025 08:13
«Ти теж в ЧС.. пажізнєнно!!!» (коли у тебе EQ зашкалює)
Познайомився, так, нормальна.
Проорала з дяді Віталіка, коли я сказав хто порекомендував.
Сказала «мы его сразу выкупили, что он старый.. Сначала думали что он педофил , но вроде нет. Травим с него, но ему не говорим..»
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