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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 641642643644>
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 07:40

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 лип, 2025 08:01, всього редагувалось 10 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 07:43

  Wirująświatła написав:Успіх скажу то что знаю, на этой и военной ветке собрались любители споров. Классический пример детроид и будивельнык. Вроде бы люто спорят, но оторваться друг от друга не могут. Среди молодежи такое явление не встречается, спор это уже агрессия.

спор возникает в результате "общения без принятия" оппонента (самая частая причина конфликтов, в т.ч. внутрисемейных). Спор часто переходит в буллинг и другие виды агрессии. Упомянутым детроиду и будивельныку как-то удаётся на вербальную агрессию не переходить. Оба не заинтересованы в эскалации. Спорят, но меру знают.

Те кто умеют принимать оппонента разбежались по другим площадкам. Вот такое наблюдение.

Ага :mrgreen:
Крайній пост Чет 10 лип, 2025 06:33:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:тому ти не дурень
ти клінічний де-Біл ( вибачайте за французський)
Який в одному повідомленні робить взаємовиключні твердження і при цьому ще й хамить.

Тому ти, посланий лісом, йди-йди, не обертаючись та знов, як завжди, вигадуючи свої дурниці, які ти начебто знайшов і заєралашив.
Халяви тупому місіонеру не буде.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 10 лип, 2025 07:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 07:44

повтор :lol:
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 10 лип, 2025 07:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 07:44

  rjkz написав:
Абсолютно согласен.
Пока не встречал ситуации, при которой психолог нес положительную функцию.
В США направить родителей к психологу - это первый шаг ювенальной юстиции.
На эмигрантской ветке Дюри-бачи рассказывал о школьных психологах в Германии.
Недавно смотрел интервью Яны Глущенко - эксдизельши, ее мужа психолог к которой они пошли вообще решила примерить на себя.
++
Це схоже на деструктивну секту.
От вже нема права погано відноситись до банд) поки лічно не заділо. :lol: ніякого суспільного осуду,
нічого тиснути на роздовбаїв.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 07:47

Ой+ и всё равно они продолжат завтра свой спор.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 07:51

Wirująświatła Тут по моєму багато хто потребує такого формату поспілкуватись, маючи якусь навіть залежність від форуму. Хоча з другого боку маса дописувачів з десятками тисяч повідомлень назагал і з десятками в день, щезли зі сторінок, хоча, напевно, не всі фізично сподіваюсь відійшли з цього прекрасного світу.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:04

  Ой+ написав:Wirująświatła Тут по моєму багато хто потребує такого формату поспілкуватись, маючи якусь навіть залежність від форуму.

готовы отказаться от интернета? велкам, докажите что у вас интернет зависимости нет :D От форума могу отказаться легко, основные мои площадки для общения не здесь. А от интернета нет, слишком много чего на нём завязано.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 лип, 2025 08:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:05

Викликайте психолога для психолога )))

- Коля, вы отправляетесь в пожизненный ЧС .. Ой, не отправляетесь, это я снова вышел из себя.

Зображення




На шкільному творі на тему «Як я провів ранок з 7.40 до 08.01 « Віталік просто показав в шмаття порвані 5 рулонів туалетного паперу, і 2 рулони рушників.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 лип, 2025 08:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:06

  rjkz написав:Я против подростковой преступности и бродяжничества. Вы - за. На этом и закончим.
более того вы идёте в пожизненный чс за систематическую ложь про меня.

я никогда не говорил что выступаю "за" подростковую преступность и бродяжничество. От того "за" я или "против" эти явления не зависят, а любые штампы мешают увидеть за ними человека, поэтому я не прыгаю с дебильными воплями ай-яй-яй как это плохо, стараюсь сразу разбираюсь в причинах.

Если отбросить врожденные патологии вызывающие нарушения поведения, причины подростковой преступности и бродяжничества находятся в их семьях. Последними кого я обвиню будут эти самые дети-преступники.

Значит они чего-то недополучили если стали на путь асоциальности. Что-то неправильно поняли. Этим отличается взрослая психология от детской. Причины взрослой преступности другие. Степень понимания и осознанности своих действий разная. Как и потребности (кроме базовых).

Ребенок (в т.ч. подросток) не самодостаточный, очень зависим от бзыков родителей, психологической атмосферы в школе, мнения окружения и много чего ещё. Причины детской преступности не в детях и не в бандах, а в том как ребенок понимает и воспринимает этот мир.

С ваших же слов получается все семьи идеальные, а во всех грехах виноваты уличные банды. Грубое искажение действительности. Преступные банды это уже следствие искаженного развития и неудовлетворения базовых потребностей ребенка (которые он удовлетворить самостоятельно не может).

  rjkz написав:И таких банд я в 80 и 90 е насмотрелся в Киеве.
нихера вы в своей жизни кроме работы и собственных фобий не видели, не понимаете элементарного. Поэтому и читаете мои посты выборочно, а остальное додумываете как вам удобно.

На этот пост вы не ответили, потому что он для вас неудобный. Вы ж уверены, что нижеперечисленному можно научиться по книгам (или оно вообще не нужно?).

  Wirująświatła написав:В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?

Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 лип, 2025 08:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:13

«Ти теж в ЧС.. пажізнєнно!!!» (коли у тебе EQ зашкалює)

  Wirująświatła написав:хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.


Познайомився, так, нормальна.
Проорала з дяді Віталіка, коли я сказав хто порекомендував.
Сказала «мы его сразу выкупили, что он старый.. Сначала думали что он педофил , но вроде нет. Травим с него, но ему не говорим..»
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