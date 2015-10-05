Сибарит написав:
Ну и самое, на мой взгляд, тяжёлое в этой профессии - признать, что случай непосильный
практически любой случай "непосильный". Психолог не может влезть в психику и что-то там поменять. Он может подсказать где корень проблемы и пути её решения. А решать проблему придётся без него. Такие советы как "развестись" "женись" "найди другую работу"- уровень подподъездной бабки. Чтобы их давать не нужно никакого образования. К сожалению, многие идут за такими советами и некоторые психологи их дают. То ли от жадности/некомпетентности, то ли с пониманием что более сложные решения клиенту не доступны. В этом случае действительно лучше отказать.