Александра Хильдебрандт родила своего десятого ребенка и призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее"
66-летняя жительница Германии родила своего десятого ребенка, зачатого без искусственного оплодотворения, что вызвало бурную реакцию. Врачи предупреждают о серьезных медицинских последствиях родов в таком возрасте, включая преэклампсию (раэлет херайон), диабет и риск для сердца.
Между тем сама роженица по имени Александра Хильдебрандт призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее". Хильдебрандт работает директором Музея Берлинской стены на контрольно-пропускном пункте Чарли в Берлине. 19 марта она родила сына Филиппа путем кесарева сечения в берлинской больнице "Шарите" (Charité). Однако ведущие эксперты предупреждают, что такая поздняя беременность таит в себе множество опасностей как для матери, так и для ребенка.
Хильдебрандт рассказала в интервью немецкой газете "Бильд", что не испытывала трудностей с наступлением беременности и зачала естественным путем. "Я чувствую себя как в 35 лет, – сказала она. – Предпочитаю здоровое питание, плаваю час в день, делаю пробежки по два часа, не курю, не пью и никогда не использовала контрацепцию".
Хильдебрандт родила своего первого сына в 1977 году, но только после 50 лет у нее родилось еще восемь детей – все путем кесарева сечения. Среди ее детей: Светлана (45 лет), Артем (36), близнецы Элизабет и Максимилиан (12), Александра (10), Леопольд (8), Анна (7), Мария (4) и Екатерина (2). Ее десятый сын, Филипп, родился весом 3,5 кг и остался в инкубаторе для наблюдения, но считается здоровым ребенком.
Профессор Вольфганг Генрих, руководитель отделения гинекологии и акушерства в больнице "Шарите", сказал, что это очень редкий случай в акушерской практике: "Сочетание пожилого возраста и количества кесаревых сечений проблемное, но благодаря отличному телосложению и психологической силе Хильдебрандт хорошо перенесла беременность. Родовспомогательная операция прошла без осложнений".
Платформы коротких видео вроде TikTok и Instagram Reels могут вызывать не просто привычку — они меняют то, как работает наш мозг при принятии решений. Новое исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, выявило: у людей с признаками зависимости от коротких видеороликов снижается чувствительность к потенциальным потерям, они принимают более быстрые и импульсивные решения, а паттерны активности их мозга отличаются от контрольной группы. ........Участниками стали 36 студентов в возрасте 18–24 лет. Они прошли опрос на наличие признаков зависимости от коротких видео (например, трудности с прекращением просмотра, ощущение тяги, негативные последствия), после чего выполняли игровое задание с потенциальными выигрышами и потерями внутри функционального МРТ-сканера. ...... У людей с выраженными симптомами зависимости была снижена чувствительность к потерям: они меньше избегали рискованных решений и принимали их быстрее. В их мозге фиксировалась пониженная активность предклинья — области, связанной с саморефлексией и оценкой ценностей. Одновременно была повышена активность в моторных и сенсорных зонах, что может указывать на более автоматическое, а не осознанное принятие решений.
Развитие и укрепление EQ?
Исследователи признают: их выборка невелика, а методика может не полностью отражать поведение в реальных условиях. Однако полученные результаты позволяют строить более крупные исследования. Команда планирует использовать нейровизуализацию, поведенческую терапию и молекулярные подходы для борьбы с зависимостью от цифрового контента.
Александра Хильдебрандт родила своего десятого ребенка и призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее"
66-летняя жительница Германии родила своего десятого ребенка, зачатого без искусственного оплодотворения, что вызвало бурную реакцию. Врачи предупреждают о серьезных медицинских последствиях родов в таком возрасте, включая преэклампсию (раэлет херайон), диабет и риск для сердца.
Между тем сама роженица по имени Александра Хильдебрандт призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее". Хильдебрандт работает директором Музея Берлинской стены на контрольно-пропускном пункте Чарли в Берлине. 19 марта она родила сына Филиппа путем кесарева сечения в берлинской больнице "Шарите" (Charité). Однако ведущие эксперты предупреждают, что такая поздняя беременность таит в себе множество опасностей как для матери, так и для ребенка.
Хильдебрандт рассказала в интервью немецкой газете "Бильд", что не испытывала трудностей с наступлением беременности и зачала естественным путем. "Я чувствую себя как в 35 лет, – сказала она. – Предпочитаю здоровое питание, плаваю час в день, делаю пробежки по два часа, не курю, не пью и никогда не использовала контрацепцию".
Хильдебрандт родила своего первого сына в 1977 году, но только после 50 лет у нее родилось еще восемь детей – все путем кесарева сечения. Среди ее детей: Светлана (45 лет), Артем (36), близнецы Элизабет и Максимилиан (12), Александра (10), Леопольд (8), Анна (7), Мария (4) и Екатерина (2). Ее десятый сын, Филипп, родился весом 3,5 кг и остался в инкубаторе для наблюдения, но считается здоровым ребенком.
Профессор Вольфганг Генрих, руководитель отделения гинекологии и акушерства в больнице "Шарите", сказал, что это очень редкий случай в акушерской практике: "Сочетание пожилого возраста и количества кесаревых сечений проблемное, но благодаря отличному телосложению и психологической силе Хильдебрандт хорошо перенесла беременность. Родовспомогательная операция прошла без осложнений".
Faceless написав:.......... Ну ніби те що не ЕКЗ то "природнім"
Там есть такая фраза:
Профессор Бирон-Шанталь объясняет, что в нашей стране разрешено использование эмбрионов до 54 лет и только в рамках экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) – будь то замороженные эмбрионы самой женщины или эмбрионы, полученные с помощью донорской яйцеклетки, спермы или обоих.
Вот это "только" меня смущает - есть какие-то другие варианты?
66-летняя жительница Германии родила своего десятого ребенка... и призывает общественность "поощрять рождаемость, а не бояться ее. "Я чувствую себя как в 35 лет, – сказала она. – Предпочитаю здоровое питание, плаваю час в день, делаю пробежки по два часа, не курю, не пью и никогда не использовала контрацепцию".
У меня вопрос к этой суке - когда она успевает растить своих детей, родившихся после ее 50-летия? Читать с ними книги, делать уроки, играть в игры, поговорить об их личных проблемах и переживаниях и т.д. и т.п. Каждому ребенку нужна мама хотя бы до 18 лет. На что могут рассчитывать самые младшие дети через 5-10 лет? У их сверстников молодые мамы, а у них - дряхлая старуха? Еще есть много других вопросов, но то второстепенно.
Хильдебрандт родила своего первого сына в 1977 году, но только после 50 лет у нее родилось еще восемь детей – все путем кесарева сечения. Среди ее детей: Светлана (45 лет), Артем (36), близнецы Элизабет и Максимилиан (12), Александра (10), Леопольд (8), Анна (7), Мария (4) и Екатерина (2). Ее десятый сын, Филипп, родился весом 3,5 кг и остался в инкубаторе для наблюдения, но считается здоровым ребенком. https://www.vesty.co.il/main/article/hj ... t=internal
Также интересно было бы узнать, почему ей приспичило рожать еще восьмерых (!) именно после 50 летия? Что раньше мешало?