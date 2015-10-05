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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 14:10

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Долярека досі примушують закінчити школу..

Портрет безробітного в Україні у 2025
Найвища частка осіб із вищою освітою спостерігається Києві (69,3%). У Львівській області найменше людей із неповною середньою освітою (4,6%) https://news.finance.ua/ua/portret-bezr ... ini-u-2025

  fler написав:У меня вопрос к этой суке - когда она успевает растить своих детей, родившихся после ее 50-летия?

Щось Ви так гостро реагуєте, наче дійсно загрожує демографічна мобілізація.

заздрість
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 10:00

США одобрили первую в мире инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать всего дважды в год. Препарат ленкапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, представляет собой мощный новый инструмент в борьбе с вирусом иммунодефицита человека. Хотя до текущего момента остаются вопросы по его доступности как в США, так и в остальном мире, пишет The Independent.

Клинические испытания показали его выдающуюся эффективность — 99,9% — он почти полностью исключает новые случаи заражения у людей из групп риска и превосходит по результатам ежедневные профилактические таблетки, которые легко забыть принять.
........
Период действия ленкапавира составляет шесть месяцев — это самая длительная защита среди существующих вариантов. Такая продолжительность может быть особенно удобной для людей, которые не хотят часто посещать врача или испытывают стигматизацию из-за ежедневного приёма лекарств.

При этом важно знать, что препарат Gilead уже продаётся для лечения ВИЧ под торговым названием Sunlenca. Профилактическая версия будет продаваться под другим именем — Yeztugo. Он вводится в виде двух подкожных инъекций в область живота, создавая под кожей небольшой "горбочек", из которого препарат постепенно всасывается в организм.
https://www.unian.net/science/odobren-novatorskiy-preparat-ot-vich-kotoryy-mozhno-prinimat-dvazhdy-v-god-i-kotoryy-mozhet-ostanovit-peredachu-infekcii-13043781.html?.
Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:28

  ЛАД написав:Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.

Предлагаете обязательную "чипизацию" для всех с поражением в правах отказавшихся?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.

Предлагаете обязательную "чипизацию" для всех с поражением в правах отказавшихся?

Я знаю ефективний метод : перевірять сертифікат на вході в ШРТ
Навіть оголтєлі антівакси з піонерським вогником ширяються, іпричмокують «ням-ням» і питають «а куди йти за бустєром?» 😅😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 14:13

  Hotab написав:Я знаю ефективний метод : перевірять сертифікат на вході в ШРТ
Навіть оголтєлі антівакси з піонерським вогником ширяються, іпричмокують «ням-ням» і питають «а куди йти за бустєром?» 😅😅

Нифига он не эффективный. Меня не достали. Я не знаю слова ШРТ 😎
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 14:41

Сибарит
Я теж раніше не знав. Як і слово «кавалірка». Думав то собача будка.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 01:22

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.

Предлагаете обязательную "чипизацию" для всех с поражением в правах отказавшихся?
Возможно, и предложил бы, если бы эффект был хотя бы лет на 10.
А ходить каждые полгода для людей не из групп риска, не вижу смысла.
Поэтому так и написал, успех относительный, хотя и существенный.
Кстати, уже относительно давно:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека) как часть плановой вакцинации во всех странах наряду с другими мерами профилактики[1]. Вакцины вводятся двумя или тремя дозами в зависимости от возраста и иммунного статуса человека[1]. Как правило, рекомендуется вакцинация девочек в возрасте от девяти до тринадцати лет[1]. Вакцины обеспечивают защиту от 5 до 10 лет.
....По состоянию на 2017 год 71 страна включила вакцины против ВПЧ в свои календари вакцинации — по крайней мере, для девочек[
https://surl.li/xlpved
У нас, насколько знаю, не включена.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:02

Re: Психологія та саморозвиток

В общім почитав я сьогодні ще і гілку про еміграцію, і у мене склалась картинка, чому проповіді нашого аматора-психолога не тільки не зайшли , а і викликають відчуження з огидою.
Люди важко працюють, щоб в новій країні жити саме в тих локаціях, де підлітки не ховаються по підвалам, не просять їжу чи гроші , не крадуть айфони, де без «дядя трогав нижче пупця». Для людей це принципово важливо, вони переплачують за це.
І тут приходить непоймихто і каже «ви самі виросли нудними вдобними заУчками - олімпійцями, і дітей ви ростите неправильно. Он дивіться як я дітей соціалізую!»
Ну кому таке треба?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:17

Re: Психологія та саморозвиток

Самое страшное, что я читал в жизни это короткий рассказ о вечном пути Стивена Кинга, в котором люди научились телепортироваться. Для стороннего наблюдателя перемещение занимало миллиардную долю секунды, но, как оказалось, сознание проходило вечность, миллиардны лет.
Во время очередного перемещения на Марс, сын главного героя решает притвориться и не заснуть, чтобы посмотреть.
Я думаю после прочитанного у любого отца будет ком в горле.

Стивен Кинг, браво. Так интерпретировать квантовые уравнения. Высший пилотаж
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:35

  Бетон написав:Самое страшное, что я читал в жизни это короткий рассказ о вечном пути Стивена Кинга, в котором люди научились телепортироваться. Для стороннего наблюдателя перемещение занимало миллиардную долю секунды, но, как оказалось, сознание проходило вечность, миллиардны лет.
Во время очередного перемещения на Марс, сын главного героя решает притвориться и не заснуть, чтобы посмотреть.
Я думаю после прочитанного у любого отца будет ком в горле.

Стивен Кинг, браво. Так интерпретировать квантовые уравнения. Высший пилотаж
мені в кінга більш всього подобається корпорація кидайте палити.
Banderlog
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