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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 648649650651
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:34

  Faceless написав:І дай боже щоб не раніше, і щоб не стикнулася з маминою деменцією чи чимось таким.

В них з цим простіше- мама у альтернхаймі під цілодобовим наглядом, діти відвідують маму наприклад по неділях, або як заманеться.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:50

Re: Психологія та саморозвиток

  Faceless написав:З дуже високою ймовірністю ця дитина залишиться без мами ще підлітком.

Не такою і високою.
згідно з даними Статистичного відомства Німеччини, нині німці у середньому живуть майже 88 років https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%B ... a-50131100

В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями.
Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.
Ой+
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