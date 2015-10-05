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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 17 лип, 2025 11:34
Faceless написав:
І дай боже щоб не раніше, і щоб не стикнулася з маминою деменцією чи чимось таким.
В них з цим простіше- мама у альтернхаймі під цілодобовим наглядом, діти відвідують маму наприклад по неділях, або як заманеться.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 12:50
Faceless написав:
З дуже високою ймовірністю ця дитина залишиться без мами ще підлітком.
Не такою і високою.
В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями.
Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 15:25
Ой+ написав: Faceless написав:
З дуже високою ймовірністю ця дитина залишиться без мами ще підлітком.
Не такою і високою.
В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями.
Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.
Для флер вже прийняли закон і вона може йти на контракт, без гендерних стереотипів
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Додано: Чет 17 лип, 2025 15:30
flyman
Для флер вже прийняли закон і вона може йти на контракт, без гендерних стереотипів
Для Флаймана він був завжди. Але на контракті Флаймана нема. Чи там є якісь гендерні стереотипи?
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