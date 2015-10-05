В них з цим простіше- мама у альтернхаймі під цілодобовим наглядом, діти відвідують маму наприклад по неділях, або як заманеться.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 11:34
Додано: Чет 17 лип, 2025 12:50
Re: Психологія та саморозвиток
Не такою і високою.
В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями.
Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.
Додано: Чет 17 лип, 2025 15:25
Для флер вже прийняли закон і вона може йти на контракт, без гендерних стереотипів
Додано: Чет 17 лип, 2025 15:30
А де бойовий робот???
flyman
Для Флаймана він був завжди. Але на контракті Флаймана нема. Чи там є якісь гендерні стереотипи?
Додано: Чет 17 лип, 2025 17:03
Термин "удобные дети" здесь начал использовать Виталий. Вы своё понимание "удобства" не уточнили. Поэтому и спор с тезисами Виталия.
В чём сближение позиций не очень понял.
Лидерство более определённое понятие. Успех - слишком растяжимое. И у разных людей слишком отличается. У кого-то - много денег, у кого-то научные достижения, у кого-то семейное счастье, хорошие дети, ... И ещё масса вариантов. В т.ч. и "хороший рабочий" (подразумеваю - высококвалифицированный, с хорошей зарплатой и интересной работой). Чтобы говорить об "успехе", надо уточнить, что под этим понимается.
Для такого "духа бунтаря" нужна большая любовь к знаниям, сами знания (глубокие) и нонконформизм. Всё это в комплексе возможно у бывшего "удобного ребёнка" скорее, чем у "социализированного" по Виталию.
Много такого было, скажем, за последние 50 лет?
Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.
Простите, эта фраза меня окончательно запутывает.
Если "удобный" = "социализированный", то о чём здесь всё время спорили?
Вы писали, что "термин "удобные дети" достаточно точен", я так не считаю, но вы не уточнили, как вы понимаете этот термин.
По-моему, социализация это не удобство человека, а приемлемость для окружающих. Социализированный человек не обязательно "удобен", но приемлем.
"Удобен" тот, кто со всем соглашается. Это тюфяк. Для "приемлемости" не обязательно быть согласным со всем.
И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач.
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