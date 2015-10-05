Додано: Чет 17 лип, 2025 17:03

Сибарит написав: А ещё я не очень понимаю, почему в споре со мной вы оба оспариваете тезисы Виталия? Я всего лишь указал на один аспект, в котором позиции сближаются. А ещё я не очень понимаю, почему в споре со мной вы оба оспариваете тезисы Виталия? Я всего лишь указал на один аспект, в котором позиции сближаются.

Мне не слишком нравится, что от понятия успех перешли к обсуждению лидерства. Оба термина плохо отражают суть, но лидерство как-то уж слишком далеко.

С учёными все совсем сложно. С одной стороны, требуемый уровень знаний предполагает очень усердную учебу. Но с другой, на самом верху нужен дух бунтаря, который позволит, в случае настоящего открытия, пробиться сквозь сопротивление того же директора и послушной части коллектива. На кострах теперь, конечно, за ересь не сжигают, но и ковровые дорожки перед пионерами не стелят.

Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда

И заметьте, Я намекнул, что не считаю обсуждаемые процессы социализацией. Социализация, в моем понимании, это именно умение быть удобным для окружающих. Я писал о необходимости некоторой степени асоциальности как элемента свободы личности.

Термин "удобные дети" здесь начал использовать Виталий. Вы своё понимание "удобства" не уточнили. Поэтому и спор с тезисами Виталия.В чём сближение позиций не очень понял.Лидерство более определённое понятие. Успех - слишком растяжимое. И у разных людей слишком отличается. У кого-то - много денег, у кого-то научные достижения, у кого-то семейное счастье, хорошие дети, ... И ещё масса вариантов. В т.ч. и "хороший рабочий" (подразумеваю - высококвалифицированный, с хорошей зарплатой и интересной работой). Чтобы говорить об "успехе", надо уточнить, что под этим понимается.Для такого "духа бунтаря" нужна большая любовь к знаниям, сами знания (глубокие) и нонконформизм. Всё это в комплексе возможно у бывшего "удобного ребёнка" скорее, чем у "социализированного" по Виталию.Много такого было, скажем, за последние 50 лет?Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.Простите, эта фраза меня окончательно запутывает.Если "удобный" = "социализированный", то о чём здесь всё время спорили?Вы писали, что "термин "удобные дети" достаточно точен", я так не считаю, но вы не уточнили, как вы понимаете этот термин.По-моему, социализация это не удобство человека, а приемлемость для окружающих. Социализированный человек не обязательно "удобен", но приемлем."Удобен" тот, кто со всем соглашается. Это тюфяк. Для "приемлемости" не обязательно быть согласным со всем.И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач.