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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 648649650651
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:34

  Faceless написав:І дай боже щоб не раніше, і щоб не стикнулася з маминою деменцією чи чимось таким.

В них з цим простіше- мама у альтернхаймі під цілодобовим наглядом, діти відвідують маму наприклад по неділях, або як заманеться.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:50

Re: Психологія та саморозвиток

  Faceless написав:З дуже високою ймовірністю ця дитина залишиться без мами ще підлітком.

Не такою і високою.
згідно з даними Статистичного відомства Німеччини, нині німці у середньому живуть майже 88 років https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%B ... a-50131100

В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями.
Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:25

  Ой+ написав:
  Faceless написав:З дуже високою ймовірністю ця дитина залишиться без мами ще підлітком.

Не такою і високою.
згідно з даними Статистичного відомства Німеччини, нині німці у середньому живуть майже 88 років https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%B ... a-50131100

В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями.
Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.

Для флер вже прийняли закон і вона може йти на контракт, без гендерних стереотипів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:30

А де бойовий робот???

flyman
Для флер вже прийняли закон і вона може йти на контракт, без гендерних стереотипів


Для Флаймана він був завжди. Але на контракті Флаймана нема. Чи там є якісь гендерні стереотипи?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:03

  Сибарит написав:А ещё я не очень понимаю, почему в споре со мной вы оба оспариваете тезисы Виталия? Я всего лишь указал на один аспект, в котором позиции сближаются.
Термин "удобные дети" здесь начал использовать Виталий. Вы своё понимание "удобства" не уточнили. Поэтому и спор с тезисами Виталия.
В чём сближение позиций не очень понял.

Мне не слишком нравится, что от понятия успех перешли к обсуждению лидерства. Оба термина плохо отражают суть, но лидерство как-то уж слишком далеко.
Лидерство более определённое понятие. Успех - слишком растяжимое. И у разных людей слишком отличается. У кого-то - много денег, у кого-то научные достижения, у кого-то семейное счастье, хорошие дети, ... И ещё масса вариантов. В т.ч. и "хороший рабочий" (подразумеваю - высококвалифицированный, с хорошей зарплатой и интересной работой). Чтобы говорить об "успехе", надо уточнить, что под этим понимается.

С учёными все совсем сложно. С одной стороны, требуемый уровень знаний предполагает очень усердную учебу. Но с другой, на самом верху нужен дух бунтаря, который позволит, в случае настоящего открытия, пробиться сквозь сопротивление того же директора и послушной части коллектива. На кострах теперь, конечно, за ересь не сжигают, но и ковровые дорожки перед пионерами не стелят.
Для такого "духа бунтаря" нужна большая любовь к знаниям, сами знания (глубокие) и нонконформизм. Всё это в комплексе возможно у бывшего "удобного ребёнка" скорее, чем у "социализированного" по Виталию.

Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда
Много такого было, скажем, за последние 50 лет?
Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.

И заметьте, Я намекнул, что не считаю обсуждаемые процессы социализацией. Социализация, в моем понимании, это именно умение быть удобным для окружающих. Я писал о необходимости некоторой степени асоциальности как элемента свободы личности.
Простите, эта фраза меня окончательно запутывает.
Если "удобный" = "социализированный", то о чём здесь всё время спорили?
Вы писали, что "термин "удобные дети" достаточно точен", я так не считаю, но вы не уточнили, как вы понимаете этот термин.
По-моему, социализация это не удобство человека, а приемлемость для окружающих. Социализированный человек не обязательно "удобен", но приемлем.
"Удобен" тот, кто со всем соглашается. Это тюфяк. Для "приемлемости" не обязательно быть согласным со всем.
И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач.
ЛАД
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  #<1 ... 648649650651
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