В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися. Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями. Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.
В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися. Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями. Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.
Для флер вже прийняли закон і вона може йти на контракт, без гендерних стереотипів
Сибарит написав:А ещё я не очень понимаю, почему в споре со мной вы оба оспариваете тезисы Виталия? Я всего лишь указал на один аспект, в котором позиции сближаются.
Термин "удобные дети" здесь начал использовать Виталий. Вы своё понимание "удобства" не уточнили. Поэтому и спор с тезисами Виталия. В чём сближение позиций не очень понял.
Мне не слишком нравится, что от понятия успех перешли к обсуждению лидерства. Оба термина плохо отражают суть, но лидерство как-то уж слишком далеко.
Лидерство более определённое понятие. Успех - слишком растяжимое. И у разных людей слишком отличается. У кого-то - много денег, у кого-то научные достижения, у кого-то семейное счастье, хорошие дети, ... И ещё масса вариантов. В т.ч. и "хороший рабочий" (подразумеваю - высококвалифицированный, с хорошей зарплатой и интересной работой). Чтобы говорить об "успехе", надо уточнить, что под этим понимается.
С учёными все совсем сложно. С одной стороны, требуемый уровень знаний предполагает очень усердную учебу. Но с другой, на самом верху нужен дух бунтаря, который позволит, в случае настоящего открытия, пробиться сквозь сопротивление того же директора и послушной части коллектива. На кострах теперь, конечно, за ересь не сжигают, но и ковровые дорожки перед пионерами не стелят.
Для такого "духа бунтаря" нужна большая любовь к знаниям, сами знания (глубокие) и нонконформизм. Всё это в комплексе возможно у бывшего "удобного ребёнка" скорее, чем у "социализированного" по Виталию.
Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда
Много такого было, скажем, за последние 50 лет? Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.
И заметьте, Я намекнул, что не считаю обсуждаемые процессы социализацией. Социализация, в моем понимании, это именно умение быть удобным для окружающих. Я писал о необходимости некоторой степени асоциальности как элемента свободы личности.
Простите, эта фраза меня окончательно запутывает. Если "удобный" = "социализированный", то о чём здесь всё время спорили? Вы писали, что "термин "удобные дети" достаточно точен", я так не считаю, но вы не уточнили, как вы понимаете этот термин. По-моему, социализация это не удобство человека, а приемлемость для окружающих. Социализированный человек не обязательно "удобен", но приемлем. "Удобен" тот, кто со всем соглашается. Это тюфяк. Для "приемлемости" не обязательно быть согласным со всем. И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач.
12-летняя отличница Кортни Райт в прошлую пятницу надела платье в стиле Spice Girls и написала статью об истории и традициях в рамках празднования. Однако ей сказали, что платье «неприемлемо», а затем вытащили с уроков и заставили сидеть в приёмной, пока её не забрал отец.
Её отец, 47-летний Стюарт Филд, был ошеломлён, узнав, что его дочь изолировали от друзей из-за её выбора одежды в школе Билтон в Рагби, графство Уорикшир. В письме-разрешении, разосланном родителям, говорится, что этот день «призван содействовать инклюзивности, пониманию и уважению к разным слоям населения, традициям и наследию». ....... Папа Стюарт сказал, что действия школы противоречат её посланию, и других учеников с флагами Святого Георгия и валлийскими флагами также не пустили к школьным воротам. Он сказал: «Кортни была так смущена и не могла понять, что она сделала неправильно. Это школа превратила это в политику, ....». .......В этот день мы чествовали культуру всех народов, и Кортни выбрала это платье с флагом Великобритании, чтобы отпраздновать свой собственный. Она также написала к нему речь и очень гордилась своим поступком. В следующий момент мне позвонили на работу около девяти утра и сказали, что ей нельзя приходить в школу в таком виде, это неприемлемо.
«Я не мог уйти с работы до полудня. Её заставили всё утро сидеть на ресепшене перед администраторами и держали в изоляции. Её не нужно смущать из-за того, что она британка. И её не нужно наказывать за то, что она празднует своё британское происхождение — никто из тех, с кем я разговаривала, не может этого понять.
К чести британцев, насколько я понял, это у многих вызвало возмущение.
Один 44-летний папа, чья 12-летняя дочь учится в том же возрасте, что и Кортни, рассказал изданию MailOnline: «Я не мог поверить, когда увидел это в социальных сетях. Это отвратительно, если вы думаете, что это должно было быть прославлением многообразия. Моя дочь надела галстук из семейного тартана, потому что мы шотландцы, и об этом ничего не было сказано».
«Это средняя многонациональная школа, и среди учеников были те, кто носил традиционную азиатскую одежду и головные уборы, что было приемлемо, так почему бы не разрешить носить одежду с флагом Соединенного Королевства?»
«В школе мы пересматриваем нашу политику и усиливаем обучение персонала, чтобы гарантировать, что наша практика отражает наши ценности инклюзивности, уважения и взаимопонимания ко всем».
Я бы не счёл это извинением. Стармер, вроде, тоже высказался в поддержку девочки. Но как-то не очень убедительно.
P.s. Добавлю ещё речь Кортни на Дне культуры, которую она подготовила, но не смогла прочитать:
Сегодня я хочу поговорить о своей культуре — британской культуре — и о том, почему она важна для меня. В Британии много традиций, включая чаепитие, любовь к разговорам о погоде и королевскую семью .
У нас удивительная история: короли и королевы, замки и такие писатели, как Шекспир. Она также современна, разнообразна и постоянно меняется: музыка, мода и еда со всего мира проникают в повседневную жизнь. И не забудем про рыбу с картофелем фри!
«Это также наша манера говорить, наш юмор, наши ценности справедливости и вежливости, а также сочетание старых традиций и новых идей. Но иногда в школе мы слышим только о других культурах — и это здорово, потому что узнавать о разных странах интересно и важно.
«Но может показаться, что принадлежность к британской культуре не считается культурой, просто потому что это большинство. Я считаю, что культура должна быть доступна всем, а не только людям из других стран или с другим происхождением.
«Быть британцем — это всё ещё культура, и это тоже важно. Это часть меня. Так что давайте будем чтить все культуры — будь они издалека или здесь, дома».
Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда
Много такого было, скажем, за последние 50 лет? Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.
Например, повозка Тесла.
То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства.
ЛАД написав:И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач.
Для решения СОБСТВЕННЫХ задач, которые не противоречат устоям общества. Альтруизм нынче не в моде.
А вот для выхода за пределы устоев, без которого нет прогресса, нужен бунтарский дух, который несёт в себе элементы асоциальности. Тут наши с Виталием взгляды расходятся. Я считаю социализированными удобных людей, которые способны общаться с такими же удобными. Бродяжничество по сути своей асоциально, как и многие другие формы подросткового протеста. Но определенную степень асоциальности, без крайностей, Я считаю необходимой, чтобы человек оставался личностью. И да, попрошайничество воспитывает не сильную личность, а иждивенческую позицию.
ЗЫ прошу прощения за дробление сообщений. Я с телефона просто не в состоянии ни оформить корректно цитаты, ни достаточно полно запомнить сообщение, на которое отвечаю.
ЛАД написав:Интересно, это из серии: "Маразм крепчает"?
Он давно окреп. Игры в толерастию давно вылились в дискриминацию всех, кто не подвергался дискриминации ранее.
То, что этот случай попал в прессу и стал широко обсуждаться, а также получил некоторую, хоть и не убедительную, реакцию на высоком уровне, даёт слабую надежду, что пик маразма в этом вопросе уже достигнут. Благодаря бунтарству ребенка.
Ой+ написав:В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.