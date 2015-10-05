Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 649650651652 Додано: П'ят 18 лип, 2025 09:16 fler написав: Ой+ написав: В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися. В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.

Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків. Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.

Я особисто за те, щоби робити різні речі в сенситивні періоди. Навіть те, що біла раса масово обзаводиться дітьми, а частіше однією дитиною, в +40 не є добре з мого погляду. Але конкретний випадок ще щось як підкорення Евересту, точно всі на таке не підуть, а тут якби добровільно тестуються межі людських можливостей. Я особисто за те, щоби робити різні речі в сенситивні періоди. Навіть те, що біла раса масово обзаводиться дітьми, а частіше однією дитиною, в +40 не є добре з мого погляду. Але конкретний випадок ще щось як підкорення Евересту, точно всі на таке не підуть, а тут якби добровільно тестуються межі людських можливостей. Ой+

Повідомлень: 7024 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1113 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:11 Сибарит написав: ЛАД написав: Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда Много такого было, скажем, за последние 50 лет?

Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.

Много такого было, скажем, за последние 50 лет?Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.

Например, повозка Тесла.



То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства. Например, повозка Тесла.То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства.

Что несуразного в "повозке Тесла"? Разве что необычный/непривычный дизайн, если вы говорите о Cybertruck. Но дизайн это мелочи и менялся у авто неоднократно.

Тогда уж лучше мини-юбка, а позже брюки у женщин.

Проблема не в том, что вы воспользовались термином Виталия. Проблема в том, что вы этот термин - "удобный ребёнок" - понимаете явно иначе, но не объясняете как. Поэтому на вас переносится понимание Виталия.

И "удобство" всё же не равно "приемлемости".

Удобно ездить на Мерсе, а не на раздолбанных Жигулях. Но если вам надо ездить, а Мерса нет, то вполне приемлемы и Жигули.

Люди не ангелы, у любого есть недостатки, но какие-то для вас приемлемы (хотя, возможно, не особо удобны, например, избыточная обидчивость ил зазнайство) и вы с ними миритесь и продолжаете общаться с человеком, несмотря на некоторое неудобство.

Удобно для человека целыми днями валяться на диване. Но это не приемлемо, если человек не хочет превратиться в развалину. Что несуразного в "повозке Тесла"? Разве что необычный/непривычный дизайн, если вы говорите о Cybertruck. Но дизайн это мелочи и менялся у авто неоднократно.Тогда уж лучше мини-юбка, а позже брюки у женщин.Проблема не в том, что вы воспользовались термином Виталия. Проблема в том, что вы этот термин - "удобный ребёнок" - понимаете явно иначе, но не объясняете как. Поэтому на вас переносится понимание Виталия.И "удобство" всё же не равно "приемлемости".Удобно ездить на Мерсе, а не на раздолбанных Жигулях. Но если вам надо ездить, а Мерса нет, то вполне приемлемы и Жигули.Люди не ангелы, у любого есть недостатки, но какие-то для вас приемлемы (хотя, возможно, не особо удобны, например, избыточная обидчивость ил зазнайство) и вы с ними миритесь и продолжаете общаться с человеком, несмотря на некоторое неудобство.Удобно для человека целыми днями валяться на диване. Но это не приемлемо, если человек не хочет превратиться в развалину. ЛАД 2 Повідомлень: 35289 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5344 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:33 fler написав: Ой+ написав: В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися. В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.

Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків. Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.

А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.

А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.

Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.

Будете народжувать чи скажете- тапішовти? А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.Будете народжувать чи скажете- тапішовти? Water Повідомлень: 3206 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 649650651652 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Water і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4895

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34