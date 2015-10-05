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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 09:16
fler написав: Ой+ написав:
В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.
Я особисто за те, щоби робити різні речі в сенситивні періоди. Навіть те, що біла раса масово обзаводиться дітьми, а частіше однією дитиною, в +40 не є добре з мого погляду. Але конкретний випадок ще щось як підкорення Евересту, точно всі на таке не підуть, а тут якби добровільно тестуються межі людських можливостей.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:11
Сибарит написав: ЛАД написав:
Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда
Много такого было, скажем, за последние 50 лет?
Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.
Например, повозка Тесла.
То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства.
Что несуразного в "повозке Тесла"? Разве что необычный/непривычный дизайн, если вы говорите о Cybertruck. Но дизайн это мелочи и менялся у авто неоднократно.
Тогда уж лучше мини-юбка, а позже брюки у женщин.
Проблема не в том, что вы воспользовались термином Виталия. Проблема в том, что вы этот термин - "удобный ребёнок" - понимаете явно иначе, но не объясняете как. Поэтому на вас переносится понимание Виталия.
И "удобство" всё же не равно "приемлемости".
Удобно ездить на Мерсе, а не на раздолбанных Жигулях. Но если вам надо ездить, а Мерса нет, то вполне приемлемы и Жигули.
Люди не ангелы, у любого есть недостатки, но какие-то для вас приемлемы (хотя, возможно, не особо удобны, например, избыточная обидчивость ил зазнайство) и вы с ними миритесь и продолжаете общаться с человеком, несмотря на некоторое неудобство.
Удобно для человека целыми днями валяться на диване. Но это не приемлемо, если человек не хочет превратиться в развалину.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:33
fler написав: Ой+ написав:
В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.
А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.
А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.
Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.
Будете народжувать чи скажете- тапішовти?
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