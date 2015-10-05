flyman написав:Water написав:
Наталія Водянова- 5 дітей, Вікторія Бекхем- 4 дитини, Хайді Клум- 4, Анжеліна Джолі- 6 дітей(народила 3), Меріл Стріп- 4.
Ну і усілякі іншого полу: Едді Мерфі- 10 дітей, Стінг- 6.
Урсула фон дер Ляєн 7 дітей,
шах і мат скрєпним гендеро стереотипникам совкового гарту
Рожала с 29 лет до 41 года. Рожала, работая врачом, позже преподавателем. С 1992 по 1996 год (с 34 до 38 лет) вместе с семьёй находилась в Стэнфорде, штат Калифорния, где её муж работал преподавателем Стэнфордского университета. Похоже, в это время вообще не работала.
Политикой занялась фактически уже после 40 лет. Как ей удалось так быстро вырасти как политику, не знаю.
P.s. И да. я понимаю, что сидя в подвале и мечтая о филиппинке, трудно представить себе сколько сил и времени занимают у обычной женщины роды и последующая возня с детьми. Можно рассказывать о "скрєпних гендеро стереотипниках совкового гарту".
Вам ещё не надоело?
Цеплялись ко мне на военной ветке. Я проигнорировал. Так пришли сюда.
Это как, социализация по Виталию? Наращиваете EQ?