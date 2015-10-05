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Психологія та саморозвиток
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:03
Water написав:
Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.
І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
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fler
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Додано: Нед 20 лип, 2025 22:19
fler написав: Water написав:
Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.
І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
Не тільки їм уваги не вистачає
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Faceless
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Додано: Нед 20 лип, 2025 23:37
fler написав: Water написав:
Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.
І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
а вас що збентежило, що німкеня в 60+ народила? вона вам щось винна?
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flyman
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Додано: Пон 21 лип, 2025 03:02
Water написав: Faceless написав:
.......
Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома.
Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що.
Якщо це завжди було, то особисто я не знав, їздили на "заробітки", але шоб за увагою...
Не обязательно на "заработки".
Но сегодня я о таком пока ни от кого не слышал.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 14:05
Ну Долярек пару днів після бана подувся і повернувся. А що ж наш гуру психології? Все читає і читає нас, але тренує в собі силу волі не відповідати?))
Ваші ставки, на скільки його вистачить?))
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