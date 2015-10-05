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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:03

  Water написав:Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 22:19

Re: Психологія та саморозвиток

fler написав:
  Water написав:Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
Не тільки їм уваги не вистачає :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 23:37

  fler написав:
  Water написав:Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))

а вас що збентежило, що німкеня в 60+ народила? вона вам щось винна?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 03:02

  Water написав:
  Faceless написав:.......
Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома.
Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що.

Якщо це завжди було, то особисто я не знав, їздили на "заробітки", але шоб за увагою...
Не обязательно на "заработки".
Но сегодня я о таком пока ни от кого не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:05

Re: Психологія та саморозвиток

Ну Долярек пару днів після бана подувся і повернувся. А що ж наш гуру психології? Все читає і читає нас, але тренує в собі силу волі не відповідати?))
Ваші ставки, на скільки його вистачить?))
Hotab
 
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