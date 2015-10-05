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Психологія та саморозвиток
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:03
Water написав:
Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.
І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
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fler
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Додано: Нед 20 лип, 2025 22:19
fler написав: Water написав:
Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.
І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
Не тільки їм уваги не вистачає
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Faceless
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Додано: Нед 20 лип, 2025 23:37
fler написав: Water написав:
Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.
І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
а вас що збентежило, що німкеня в 60+ народила? вона вам щось винна?
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flyman
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Додано: Пон 21 лип, 2025 03:02
Water написав: Faceless написав:
.......
Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома.
Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що.
Якщо це завжди було, то особисто я не знав, їздили на "заробітки", але шоб за увагою...
Не обязательно на "заработки".
Но сегодня я о таком пока ни от кого не слышал.
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ЛАД
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Додано: Пон 21 лип, 2025 14:05
Ну Долярек пару днів після бана подувся і повернувся. А що ж наш гуру психології? Все читає і читає нас, але тренує в собі силу волі не відповідати?))
Ваші ставки, на скільки його вистачить?))
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Додано: Пон 21 лип, 2025 16:27
rjkz написав:
...........
Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.
В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.
Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать.
Нет никакой необходимости философствовать.
Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.
И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".
Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.
Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна.
Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант (viewtopic.php?p=5873807#p5873807
). Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества.
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ЛАД
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Додано: Пон 21 лип, 2025 16:49
ЛАД написав: rjkz написав:
...........
Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.
В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.
Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать.
Нет никакой необходимости философствовать.
Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.
И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".
Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.
Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна.
Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант (viewtopic.php?p=5873807#p5873807
). Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества.
Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.
Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.
Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.
Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.
И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.
Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.
Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю.
Уверен, что он давно обеспечил и своих детей и внуков.
Но работает, хотя и тяжело ему. Офис открыт только 3 дня в неделю.
Есть знакомая фармацевт, в последнее время ее постоянно увольняют или она сама уходит с работы. Очень переживает что к пенсии у нее не будет достаточно денег.
"Достаточно" в ее понимании - 4+ млн. Это при том, что ее муж намного лучше зарабатывает. Детей нет и не будет - это сознательный выбор. Ей сейчас 52 года.
Недавно купили за кэш (то есть без мортгиджа) большую 2 бедрум кондо (переделанная из 3 бдрм) практически на первой линии от океана. 900 куе.
Сейчас ездит на работу ОТ (машину не водит) 2 часа в одну сторону и 2 обратно.
Зачем? Не понимаю. Расходов у них особо нет. Передавать наследство тоже некому.
Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.
Какое "исключение, подтверждающее правило"?
Вы о чем?
Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.
Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.
Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.
А порой и без детей.
Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя.
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rjkz
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