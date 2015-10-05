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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:18

Успіх
Ну і Віталій роздав всім свій тг для спілкування!
Ти що - в прольоті? :shock:


І це після всього що я йому зробив (відмив, бліх вивів, відасоціалізувпв азад, повернувши в общіство).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 19:22

Re: Психологія та саморозвиток

Всім мають бути як Хотаб ,
https://youtu.be/v2ebNID3T34?si=NQaAP1I6OdOmqivR

Насравді - ніт.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 20:29

  yama написав:Всім мають бути як Хотаб ,
https://youtu.be/v2ebNID3T34?si=NQaAP1I6OdOmqivR

Насравді - ніт.

Всі повинні бути різні.
Але не повинні бути 3.14-дарами паразитами у воюючій країні.
Акуєвше тєло працює за кріпту , без будь яких податків , чим і хвалиться. Чмо кончене
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:17

  Дюрі-бачі написав:Ну і моя начальниця вже мало матом її не крила, а та все рівно щодня приставала із розмовами і спеціально за нею ходила то в дельфінарій то на екскурсію на вулкан...

Дефицит общения в сочетании с отсутствием традиции уважать чужое пространство. И на это все накладывается еще и синдром Даннинга-Крюгера (в упрощенной формулировке).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:41

Как-как-как?

  yama написав:Всім мають бути як Хотаб ,
https://youtu.be/v2ebNID3T34?si=NQaAP1I6OdOmqivR

Насравді - ніт.

Как-как-как?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 23:05

  Hotab написав:
  yama написав:Всім мають бути як Хотаб ,
https://youtu.be/v2ebNID3T34?si=NQaAP1I6OdOmqivR

Насравді - ніт.

Всі повинні бути різні.
Але не повинні бути 3.14-дарами паразитами у воюючій країні.
Акуєвше тєло працює за кріпту , без будь яких податків , чим і хвалиться. Чмо кончене

Ты и есть паразит
Отожравшийся на мои налоги с "шуб"
Или тебя откормили от дистрофии и одели на налоги Щербаня и ИВК в 96м на первом курсе?
А керосин в "вертолёты" ЕЭСУ бесплатно наверно к вам загонял, чисто по Пашиной команде?
Даже если мы тебе форумом поставим памятник как герою из чёрного гранита(в Лавре) со звездой - ты всё равно будешь мне должен
барабашов
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  #<1 ... 655656657658
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