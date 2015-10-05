Держись, Бетон.. я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск .. Проклял все! И родину тож)) Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами?? Что ж это за проклятие))) По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой. И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Hotab написав:Держись, Бетон.. я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск .. Проклял все! И родину тож)) Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами?? Что ж это за проклятие))) По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой. И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур. Ну и откаты на толщине асфальта
Hotab написав:Держись, Бетон.. я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск .. Проклял все! И родину тож)) Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами?? Что ж это за проклятие))) По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой. И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур. Ну и откаты на толщине асфальта
Чув таке Але ж від Німеччини до Болгарії є вся гама кліматів. Від холоду до жари І десь там є переходи через нуль є)) Все ж ні)) Я вірю що причина в основі, подушці. Яку для важких фур треба давно давно замінити, щоб скорлупа (асфальт) не лопався. Але ж ні, щороку міняють скорлупу
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 лип, 2025 23:22, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Недавно я ответил на запрос своей тёти от 2021 года в Фейсбук. Мне захотелось узнать про отца. Единственное, что я запомнил, как он бил меня до синевы в 2 года. Несколько лет позднее это обернулось в операцию в виде грыжи. Я на всю жизнь запомнил, как он в школу мне принёс батончик Марса. Больше я его не видел. Он исчез.
Тётя мне прислала запрос в день, когда умер мой светлый добрый мальчик, которым я его запомнил, мой брат, отец которого кум председателя нафтогаз.
Трагичная тяжёлая судьба. Земля тебе пухом, родной
Всякое бывает Родные, кумиры покинувшие этот мир, может даже задолго до нашего рождения, но живут в наших сердцах. А есть когда-то близкие и ныне здравствующие, но умершие для наших душ. Надо идти по первому пути чтобы обрести духовное бессмертие
Hotab написав:Держись, Бетон.. я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск .. Проклял все! И родину тож)) Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами?? Что ж это за проклятие))) По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой. И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур. Ну и откаты на толщине асфальта
Чув таке Але ж від Німеччини до Болгарії є вся гама кліматів. Від холоду до жари І десь там є переходи через нуль є)) Все ж ні)) Я вірю що причина в основі, подушці. Яку для важких фур треба давно давно замінити, щоб скорлупа (асфальт) не лопався. Але ж ні, щороку міняють скорлупу
В основному це перегруз. В Болгарії при температурі більше +35С фури стоять з 13:00 до 21:00. В Італії не пам`ятаю, але в жару +38С їхали. Іспанія теж їздять. В Німеччині нема такої спеки. Автоматичний контроль у ЄС за навантаженням на вісь та загальна маса. На асфальто-бетонне покриття повинні гарантію давать, в нас не дають.
Бетон написав:Недавно я ответил на запрос своей тёти от 2021 года в Фейсбук. Мне захотелось узнать про отца. Единственное, что я запомнил, как он бил меня до синевы в 2 года. Несколько лет позднее это обернулось в операцию в виде грыжи. Я на всю жизнь запомнил, как он в школу мне принёс батончик Марса. Больше я его не видел. Он исчез.
Тётя мне прислала запрос в день, когда умер мой светлый добрый мальчик, которым я его запомнил, мой брат, отец которого кум председателя нафтогаз.
Трагичная тяжёлая судьба. Земля тебе пухом, родной
Всякое бывает Родные, кумиры покинувшие этот мир, может даже задолго до нашего рождения, но живут в наших сердцах. А есть когда-то близкие и ныне здравствующие, но умершие для наших душ. Надо идти по первому пути чтобы обрести духовное бессмертие
только здесь можно почитать настолько глубокие мысли
Hotab написав:Держись, Бетон.. я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск .. Проклял все! И родину тож)) Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами?? Что ж это за проклятие))) По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой. И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур. Ну и откаты на толщине асфальта
Чув таке Але ж від Німеччини до Болгарії є вся гама кліматів. Від холоду до жари І десь там є переходи через нуль є)) Все ж ні)) Я вірю що причина в основі, подушці. Яку для важких фур треба давно давно замінити, щоб скорлупа (асфальт) не лопався. Але ж ні, щороку міняють скорлупу
Подушка само собой. Такие подушки, как делали древние римляне, сейчас, по-моему, не делают.
важным фактором являлась и их долговечность, которая достигалась многослойностью и толщиной римских дорог. По мнению В. А. Кочетова, средняя толщина римских дорог составляла от 80 до 130 см, хотя отдельные места из них достигали 240 см. Дороги были многослойными, из четырех-пяти слоев, со средними слоями из бетона. Нижний слой многих дорог представлял собой основание из каменных плит толщиной 20-30 см, которые укладывались на хорошо уплотненное земляное полотно через растворную стяжку, с последующим выравниванием их песком. Второй слой толщиной 23 см состоял из бетона (битого камня, уложенного в раствор). Третий слой толщиной тоже 23 см был из мелкогравийного бетона. Оба бетонных слоя тщательно утрамбовывались