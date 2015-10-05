Додано: Чет 14 сер, 2025 22:04

Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...

А тепер - конкретний приклад>>>



Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...

Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).

Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.

Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)

Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.

Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?

Чел: Та викликайте.

Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...

Чел: Та добре.

Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...

Контролер: Чекайте на поліцію!

Що, слабо дочекатись поліцію?

Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!

І йде собі геть...





А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?

Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!

Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?

Який вихід з такої ситуації мав би бути?