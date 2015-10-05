RSS
  #<1 ... 664665666667>
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:50

Re: Психологія та саморозвиток

депресняк?
flyman
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 19:17

  Успіх написав:А от, якщо серйозно поставитись до такої проблеми?
Виходить, що виходу - нема?
Виходить, що виходу - нема?

Хоч тебе і забанили, але... Як зроблено в інших країнах.
В Люксембурзі громадський транспорт безкоштовний.
В Іспанії та Турції вхід через передні двері, де ти показуєш водію чи квиток, чи сплачуєш, вихід через дві інші двері. Десь бачив на дверях турнікет, який відкривається за наявності квитка.
Будапешт та Мілан на виході з метро були контролери з броніками, дубинками, газовими балончиками, не знаю шо саме там відбувається, але перевірять не став.
Штрафи, нормальні, мабуть від 100 ойро, але також не перевіряв.
Пільги, десь є, в Естонії для малозабезпечених скільки-то поїздок на місяць. Не пам`ятаю, можливо обмежено в часи пік.
Water
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:48

  Water написав:
  Успіх написав:А от, якщо серйозно поставитись до такої проблеми?
Виходить, що виходу - нема?

Хоч тебе і забанили, але... Як зроблено в інших країнах.
В Люксембурзі громадський транспорт безкоштовний.
В Іспанії та Турції вхід через передні двері, де ти показуєш водію чи квиток, чи сплачуєш, вихід через дві інші двері. Десь бачив на дверях турнікет, який відкривається за наявності квитка.
Будапешт та Мілан на виході з метро були контролери з броніками, дубинками, газовими балончиками, не знаю шо саме там відбувається, але перевірять не став.
Штрафи, нормальні, мабуть від 100 ойро, але також не перевіряв.
Пільги, десь є, в Естонії для малозабезпечених скільки-то поїздок на місяць. Не пам`ятаю, можливо обмежено в часи пік.
Стосовно Львова, більш-менш нормально їхать у трамваї та тролейбусі, за їзду у маршрутках потрібно доплачувать.

В Белграді ГТ теж
flyman
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:49

з теми нападу

0:55
  UA написав:
flyman
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:31

  flyman написав:депресняк?

Чого цей розовощок не в окопі?
Депресію б як рукой зняло
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 23:12

  fox767676 написав:
  flyman написав:депресняк?

Чого цей розовощок не в окопі?
Депресію б як рукой зняло

та то якийсь корєш акурта
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:25

  fox767676 написав:
  Успіх написав:А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?
Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!
Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?
Який вихід з такої ситуації мав би бути?


Якісь тендітні у вас контролери
По одному
Закінчували інститут благородних девиць, обідають філіжанкою кави
У Києві вони були по 2-3, блокували шляхи відходу
Прото ТЦК
Якось так

Ох слейер фигачит жёстко
Бетон
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:28

Страница 666

Это страница 666. Давайте выкладывайте свою чернуху, доставайте скелеты из шкафов
Бетон
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:30

  Бетон написав:Это страница 666. Давайте выкладывайте свою чернуху, доставайте скелеты из шкафов

Зараз гІвнесторК викладе анальну пробку с хвостом панди. Воно вам треба?
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:45

Re: Психологія та саморозвиток

https://youtu.be/Q1R5MO9O_Xk?si=vMGCT5a3EDWLzwWp
Эту весёлую песенку я крутил в общаге всю ночь через акустику 5.1, чертил металл мосты курсовые для военной кафедры.

Рекомендую для прослушивания в уютном домашнем очаге в кругу семьи
Бетон
2
