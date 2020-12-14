RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12458124591246012461
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:06

  Hotab написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:так само як несумісні самодостатній та невиїздний
Бійці нормальних підрозділів ЗСУ виїздні.

самодостатність - це не про право виїзду, а про можливість на достойному рівні закривати всі свої потреби без чиєїсь допомоги

вважаю на цьому оффтоп можна припиняти

Стати бортпровідником української авіакомпанії не коштує майже нічого і треба кілька місяців.
(Вимоги існують, але їх тільки муха і ІнцесторК не пройде).
Після (або перед, якщо по безсовісному) відрядження чувак не повертається. Економія «20-50кує»…

ще можна піти до психіатра, нехай "правильний" діагноз поставить)))
Raymond
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 16.12.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:10

  kingkongovets написав:в сучасному світі вже необовʼязково шукати собі пару щоб вижити, заробляючи та скирдуючи удвох, або як раніше ставати в чергу на отримання житла, та ще й самі жінки своїм фемінізмом та захмарними претензіями інститут шлюбу добили остаточно

чому це не оффтоп на цій гілці?
а тому що для самодостатніх одинаків та одиначок потрібно вдвічі більше житла, ніж для «ячеєк суспільства» і це напряму впливає на попит і ринок

Але все це - не твої ідеї.
Штучний інтелект?
Чи двірник дядя Федя підказали тобі?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23279
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1771 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12458124591246012461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17160056
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6691918
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9519)
18.08.2025 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.